INCLUSÃO

Veja como organização baiana conseguiu incluir mais de 300 jovens no mercado de trabalho

Instituto Bemmaker atua com foco na inclusão social de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 09:06

Organização social fundada no interior da Bahia, o Instituto Bemmaker registrou, no ano passado, um marco histórico em sua jornada: ajudou a incluir produtivamente mais de 300 jovens no mercado de trabalho por meio de programas de estágio, jovem aprendiz e capacitação profissional. Os dados são do último relatório apresentado pela organização, cujo trabalho, realizado desde 2019 em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, levou cerca de 54% dos jovens atendidos a ingressarem em faculdades, enquanto outros 70% passaram a contribuir com a renda familiar e 34% iniciaram sua reserva financeira.

O perfil dos beneficiados reforça o propósito do instituto na luta contra a desigualdade social: 71% se declaram pretos, pardos ou povos originários, 92% estudam em escolas públicas e 90% pertencem a famílias com renda de até dois salários mínimos. “Nosso papel vai além no Instituto Bemmaker. Queremos desenvolver o potencial transformador das pessoas, oferecendo experiências educativas e profissionais de forma lúdica, inovadora, criativa, humanizada e inclusiva”, diz Aline Mendes, diretora da organização que conta com apoio de parceiros como a Ambev.

A executiva explica que, ao lado da companhia, conseguiu ampliar o impacto das iniciativas sociais do Bemmaker por meio do VOA, programa de voluntariado da Ambev especializado em fortalecer iniciativas de empregabilidade e inclusão produtiva. “A partir das mentorias e trilhas de conhecimento, conseguimos estruturar o nosso trabalho e estabelecer um guia claro de onde estávamos e onde queríamos chegar, e com um plano de ação pronto para ser executado, o que nos possibilitou ampliar o nosso impacto social no sertão da Bahia”, detalha.

Do outro lado, a gerente de Relações Corporativas da Ambev, Thayná Nascimento, destaca que a parceria da empresa com o Instituto Bemmaker é a materialização da intenção do de promover diversidade e inclusão social, e os resultados na Bahia comprovam o poder da capacitação ofertada. "Seguiremos alavancando iniciativas como esta, com as ferramentas de gestão do VOA, para construir um futuro mais equitativo”, pontua.

Para 2025, o Bemmaker projeta 730 novos atendimentos, distribuídos entre programas sociais, acesso à leitura e inserção profissional. Nos próximos cinco anos, a expectativa é impactar positivamente mais de três mil jovens em uma agenda alinhada à Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“O que nos encanta no instituto é a metodologia humanizada e inovadora que eles usam para destravar o potencial dos jovens. Essa visão se conecta diretamente ao que acreditamos: o impacto social deve ser feito com e para as pessoas. Por meio do VOA, nosso objetivo é oferecer as ferramentas de gestão para que essa abordagem incrível ganhe escala e sustentabilidade, garantindo que a transformação que eles promovem no sertão da Bahia chegue a cada vez mais pessoas”, explica Laura Aguiar, Diretora de Impacto e Relações com a Sociedade da Ambev.