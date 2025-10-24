NOSSO FUTURO

Salvador terá festival com presidente da França e Margareth Menezes; confira programação

Evento celebra os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e França

Millena Marques

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:27

Presidente da França, Emmanuel Macron Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Entre 5 e 8 de novembro, Salvador receberá o Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África, um evento de diálogo histórico entre África, França e Brasil. O evento, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França, terá as presenças do presidente francês, Emmanuel Macron, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Mais de 300 jovens, artistas, pensadores e gestores públicos dos três continentes estarão reunidos na capital baiana para discutir justiça territorial, inclusão social, igualdade de gênero e sustentabilidade. Marcada por sua força criativa e pela herança africana que inspira o mundo, Salvador evidencia seu papel como território de diálogo, inovação e referência nas discussões globais sobre o futuro.

A programação do Festival começa no dia 5, às 8h, com o Encontro Técnico de Prefeitos e Autoridades, no Arquivo Público Municipal, reunindo 50 prefeitos e representantes municipais para discutir diplomacia territorial e cooperação internacional. No mesmo dia, às 17h, jovens dos três continentes terão a oportunidade de se dirigir diretamente ao presidente da França e à ministra da Cultura do Brasil.

Emmanuel Macron 1 de 5

Diversos espaços da cidade terão uma série de atividades artísticas, educativas e gastronômicas:

Gastronomia afro-diaspórica: Nos dias 4, 6, 7 e 8 de novembro, nos restaurantes Bóia, Zanzibar, Preta e Origem, acontece o evento As Grandes Mesas – Encontro Gastronômico França-Brasil-África. Chefs franceses e renomados chefs baianos unem saberes e temperos em residências e jantares colaborativos que exaltam as heranças africanas na culinária.

Arte e cinema: Durante o Festival, a cidade abrigará nove exposições simultâneas em espaços como o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Museu de Arte da Bahia (MAB), Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC), Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), Museu Afro-Brasileiro (Mafro), além da Aliança Francesa. A programação de artes visuais, videoarte e fotografia reflete a pluralidade das identidades afro-diaspóricas e posiciona Salvador como capital das artes africanas contemporâneas.

Complementando a programação, a Mostra Cinemas do Futuro – Ciclo de Filmes da Cinemateca África, com curadoria da professora Morgana Gama (UFBA), exibirá 24 filmes na Sala de Cinema Walter da Silveira e no Cinema da UFBA, entre os dias 6 e 9 de novembro. A abertura trará o premiado longa Njangan, do diretor senegalês Maham Johnson Traoré.

Shows abertos ao público

A programação musical do Festival Nosso Futuro inclui apresentações gratuitas em diversos pontos de Salvador. No dia 5, o Largo do Pelourinho recebe a noite Música e Democracia – Diálogo Afro-Brasileiro, em parceria com o Governo da Bahia, com a artista senegalesa Senny Camara. Já no dia 7, a Praça Maria Felipa será palco da Noite Trace, promovida em parceria com a Trace Brasil e a Prefeitura de Salvador. Entre as atrações confirmadas estão a francesa Ronisia e o nigeriano Seun Kuti.

O festival será encerrado no dia 8, às 18h30, na DOCA 1, com a apresentação dos eixos de cooperação trilateral e a assinatura de um documento oficial que será levado à COP30. A programação de encerramento também contará com a performance da Mini-Ball Exhibition.

Juventude e mídia: O projeto Mídia COP também integra o Festival Nosso Futuro, reunindo 20 estudantes brasileiros, franceses e africanos em uma cobertura colaborativa.

“A Temporada França-Brasil é um reencontro. É um momento para criar juntos e pensar soluções para desafios globais, como o futuro do planeta e a defesa da diversidade cultural”, afirma Anne Louyot, embaixadora e comissária geral da Temporada.

Sobre Festival Nosso Futuro