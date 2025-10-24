SUSPENSÃO

Em risco: emissão de passaportes pode ser suspensa em novembro por falta de verba

Polícia Federal faz alerta ao governo desde abril

Millena Marques

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:05

Passaporte brasileiro Crédito: Polícia Federal/ Divulgação

A Polícia Federal afirmou que pode suspender a emissão de passaporte a partir do dia 3 de novembro por falta de verba. A suspensão acontecerá caso o órgão não receba um aporte de R$ 97,5 milhões no seu orçamento. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que faz o alerta ao governo desde abril. As informações são da Folha de São Paulo.

A PF já destinou 95% dos R$ 329,4 milhões disponíveis no orçamento para o Sistema de Emissão de Passaportes e de Controle de Tráfego. Em ofício obtido pela Folha, Rodrigues disse que "não haverá outra alternativa a não ser a paralisação".

O diretor-geral da PF ainda afirmou que a verba que está se esgotando é aplicada no contrato com a Casa da Moeda para emissão e personalização dos documentos de viagem, além da operação de sistemas que lidam com dados pessoais de brasileiros e estrangeiros.

Entre novembro e dezembro de 2022, a PF chegou a suspender a emissão de passaportes por falta de verba. A suspensão ocorreu por mais de um mês, após o governo Bolsonaro elevar o bloqueio do Orçamento.