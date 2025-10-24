POR UM SONHO

Menino de 9 anos vende cavalo de estimação para tentar vaga no Bolshoi: ‘Eu quase chorei’

Ele foi aprovado na 1ª etapa da seletiva da Escola do Teatro Bolshoi e precisava viajar para participar da final

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:52

Menino de 9 anos vende cavalo de estimação para tentar vaga no Bolshoi: ‘Eu quase chorei’ Crédito: Reprodução

O pequeno Enzo Francisco Campos da Silva, 9 anos, tinha duas paixões na vida: a dança e o seu cavalo Trovão. Recentemente, se viu diante de uma decisão bem difícil, ter que abrir mão de uma delas para tentar impulsionar a outra. Ele teve que vender o cavalo por R$ 2 mil e usar o dinheiro para investir no sonho de entrar para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Com o recurso, ele conseguiu viajar de Sarapuí (SP), onde mora com os pais e a irmã, para Joinville (SC), onde se apresentará nesta sexta-feira, 24, para a fase final da seletiva.

“Eu quase chorei. Minha mãe conversou bastante comigo, minha irmã também. Mas, entre o Bolshoi e o cavalo, eu escolhi o Bolshoi. Para mim, ele é meu melhor amigo. Me relaxa, me cheira, deixa eu montar nele. Ele é leal só a mim”, contou o garoto, em entrevista ao Portal Terra. Mãe de Enzo, Maria de Fátima Campos da Silva disse que, além do valor obtido com a venda do cavalo, conseguiram arrecadar recursos para a viagem também com rifas.

Menino de 9 anos vende cavalo de estimação para tentar vaga no Bolshoi: ‘Eu quase chorei’ 1 de 4

Familiares e amigos também ajudaram na arrecadação para conseguir realizar o sonho do pequeno dançarino. Mas Enzo não está sozinho nessa paixão pela dança, é algo que vem de família. Ele cresceu vendo a irmã mais velha, Élen Maria, fazer aulas da modalidade e também quis. A mãe deles também foi responsável por difundir essa paixão.

“Quando estava grávida, gostava de dançar. Dançava em casa mesmo, para relaxar, porque faz bem para a alma, para o coração. Já perto de ele nascer, eu falei assim, ‘quero ver se a criança sente mesmo que a mãe está sentindo, porque se sentir, ele vai gostar de dançar. Não é que ele ama dançar mesmo”, reflete Maria de Fátima.

A dança entrou mesmo na vida de Enzo aos 4 anos, quando, inspirado pela irmã, começou a fazer aulas. Inclusive, foi a professora dela que viu o talento dele e incentivou que os pais o colocassem nas aulas. Desde então, nunca mais parou. “O Enzo é bastante agitado, gosta de várias músicas, vive dançando e não tem vergonha. Às vezes, se ele está passando em algum lugar e escuta alguma musiquinha, seja na rua, no shopping ou em qualquer lugar, ele já começa a dançar”, afirma a mãe, que atua como técnica em enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).