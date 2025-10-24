Laudo aponta causa da morte de modelo e filha encontradas em apartamento onde moravam; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 09:30
Após a conclusão do laudo foi constatado que a modelo Lidiane Aline Lorenço, 33 anos, e sua filha, Miana Sophya Santos, 15, morreram intoxicadas por monóxido de carbono. Elas foram encontradas sem vida dentro do apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, no último dia 10 de outubro. A conclusão da necropsia foi publicada pelo colunista do jornal O Globo, Ancelmo Gois.
Vizinhos chamaram o Corpo de Bombeiros ao desconfiar de um forte cheiro no 11º andar. A PM também foi acionada e, quando as equipes arrombaram a porta, encontraram ambas sem vida. A mãe foi encontrada no quarto, enquanto a filha foi achada na sala do imóvel. A perícia realizada no local não tinha identificado sinais de violência nos acessos à residência, mas constatou irregularidades nas instalações de gás. Mãe e filha tinham sido vistas com vida no dia 5 de outubro. Ainda não foi possível determinar a data exata da morte.
Influenciadora foi encontrada morta com a filha em apartamento
Lidiane, que também era influenciadora digital, morava na capital fluminense há alguns anos, após ter saído de sua terra natal, Santa Cecília, em Santa Catarina. Ela já havia trabalhado como modelo e estava cursando medicina. Nas redes sociais, onde somava mais de 50 mil seguidores, publicava imagens dos trabalhos que fazia. A filha foi para a capital carioca recentemente. Os corpos foram levados para a cidade catarinense, onde foram velados e sepultados no dia 12 de outubro.