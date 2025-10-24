Saiba onde vai ter Carlinhos Brown, Olodum, Gerônimo e mais atrações de graça neste fim de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08:25
Entre os dias 25 e 27 de outubro, a capital baiana realiza a primeira edição do Festival Internacional Salvador Cidade da Música — evento que marca os dez anos do título de Cidade Criativa da Música, concedido pela Unesco. Entre as atrações está a Orquestra Afrosinfônica, que recebe nomes como Carlinhos Brown, Ilê Aiyê, Mariene de Castro e Olodum.
O evento, que acontece durante o Mês Internacional da Música, também conta com apresentações de artistas de cidades da Rede de Cidades Criativas da Unesco, como Valparaíso, no Chile, Kingston, capital da Jamaica e Recife. O evento é realizado Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).
Atrações do Festival Internacional Salvador Cidade da Música
“Salvador sempre foi reconhecida por sua riqueza musical. Com o título de Cidade da Música, assumimos o compromisso institucional de cuidar, investir e planejar políticas públicas baseadas nesse potencial criativo”, destaca Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo.
Durante o festival, o público poderá conferir uma ação especial do Salcine, programa da Secult Salvador voltado ao fomento do setor audiovisual da cidade. Intitulada Salcine no Cidade da Música, a iniciativa apresenta uma Mostra de Videoclipes na Casa das Histórias, no dia 26, das 9h às 17h. A proposta reforça o diálogo entre música, imagem e inovação, aproximando o audiovisual da produção musical contemporânea de Salvador.
25/10 – PROGRAMAÇÃO FORMATIVA
Local: Cidade da Música da Bahia
11h às 12h30: Painel de Abertura Secult Salvador – Cidades Criativas da Música: Estratégias em Rede, com representantes de Salvador, Kingston, Valparaíso e Recife.
15h30 às 16h30: Painel Secult Salvador – Fronteiras Sonoras: Internacionalização e Mercado de Festivais, com Priscila Santana (SummerStage NYC), Haloá Sousa (Afropunk Brasil) e Vince Athayde (Festival Zona Mundi).
26/10 – PROGRAMAÇÃO MUSICAL: AVENIDA FRANÇA - EM FRENTE AO DOCA 1 (COMÉRCIO)
Palco Principal
13h às 14h: Carnaval de Recife apresenta – Lucas dos Prazeres
14h45 às 15h45: Festival Popular de Valparaíso apresenta – Mora Lucay
16h30 às 18h: Mês do Reggae Kingston 2026 apresenta – Ministério Público, Oku Onuora e Jaime Hinckson
19h: Show Salvador Cidade da Música – Orquestra Afrosinfônica convida Carlinhos Brown, Ilê Aiyê, Gerônimo Santana, Olodum, Sued Nunes, Nem Cardoso (Samba Junino), Samba Santo Amaro, Roberto Mendes, Seko Bass e Mariene de Castro.
Palco alternativo
14h às 14h45: Boca de Brasa apresenta Udi
15h45 às 16h30: Global Artivism apresenta ALTBLK >> Africa
18h às 18h30: Boca de Brasa apresenta Samba de Roda de Tubarão
18h30 às 19h: Cortejo de Carrinhos de Café Multimídia
Salcine no Cidade da Música
9h às 17h: Mostra de Videoclipes Salcine – Casa das Histórias
27/10 – PROGRAMAÇÃO FORMATIVA
Locais: Cidade da Música da Bahia e Agência Califórnia – Doca 1
11h às 12h30: Masterclass – Estratégias e Cases de Sucesso em Lançamentos Musicais, com Stephanie Aguiar.
14h às 17h: Painéis ABRAMUS – Inteligência Artificial, Direito Autoral e Desenvolvimento de Carreira Artística, com Márcio Mello, João Portela, Dra. Maria Clara, Elpídio Bastos (Olodum), Ricardo Chaves e Tatau. Mediação: Jonga Cunha.
14h às 17h: Mentorias rápidas para artistas – com Guilherme Minarelli, Mariane Correa, Herley Nunes e Stephanie Aguiar.