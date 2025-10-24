Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba onde vai ter Carlinhos Brown, Olodum, Gerônimo e mais atrações de graça neste fim de semana

Artistas se apresentam na primeira edição do Festival Internacional Salvador Cidade da Música

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08:25

Olodum celebra 46 anos em show na Praça das Artes
Olodum Crédito: CORREIO/Arisson Marinho

Entre os dias 25 e 27 de outubro, a capital baiana realiza a primeira edição do Festival Internacional Salvador Cidade da Música — evento que marca os dez anos do título de Cidade Criativa da Música, concedido pela Unesco. Entre as atrações está a Orquestra Afrosinfônica, que recebe nomes como Carlinhos Brown, Ilê Aiyê, Mariene de Castro e Olodum.

O evento, que acontece durante o Mês Internacional da Música, também conta com apresentações de artistas de cidades da Rede de Cidades Criativas da Unesco, como Valparaíso, no Chile, Kingston, capital da Jamaica e Recife. O evento é realizado Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Atrações do Festival Internacional Salvador Cidade da Música

Carlinhos Brown por Marina Silva/Correio
Mariene de Castro por Reprodução
Olodum por Divulgação
Ilê Aiyê por Divulgação
Gerônimo Santana por Divulgação
Orquestra Afrosinfônica por Divulgação
1 de 6
Carlinhos Brown por Marina Silva/Correio

“Salvador sempre foi reconhecida por sua riqueza musical. Com o título de Cidade da Música, assumimos o compromisso institucional de cuidar, investir e planejar políticas públicas baseadas nesse potencial criativo”, destaca Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo.

Durante o festival, o público poderá conferir uma ação especial do Salcine, programa da Secult Salvador voltado ao fomento do setor audiovisual da cidade. Intitulada Salcine no Cidade da Música, a iniciativa apresenta uma Mostra de Videoclipes na Casa das Histórias, no dia 26, das 9h às 17h. A proposta reforça o diálogo entre música, imagem e inovação, aproximando o audiovisual da produção musical contemporânea de Salvador.

Leia mais

Imagem - Acesso ao Viaduto Raul Seixas é interditado; veja alternativas para chegar à Av. ACM

Acesso ao Viaduto Raul Seixas é interditado; veja alternativas para chegar à Av. ACM

Imagem - Veja quais são as avenidas com o maior número de mortes por atropelamento em Salvador

Veja quais são as avenidas com o maior número de mortes por atropelamento em Salvador

Programação completa 

25/10 – PROGRAMAÇÃO FORMATIVA

Local: Cidade da Música da Bahia

11h às 12h30: Painel de Abertura Secult Salvador – Cidades Criativas da Música: Estratégias em Rede, com representantes de Salvador, Kingston, Valparaíso e Recife.

15h30 às 16h30: Painel Secult Salvador – Fronteiras Sonoras: Internacionalização e Mercado de Festivais, com Priscila Santana (SummerStage NYC), Haloá Sousa (Afropunk Brasil) e Vince Athayde (Festival Zona Mundi).

26/10 – PROGRAMAÇÃO MUSICAL: AVENIDA FRANÇA - EM FRENTE AO DOCA 1 (COMÉRCIO)

Palco Principal

13h às 14h: Carnaval de Recife apresenta – Lucas dos Prazeres

14h45 às 15h45: Festival Popular de Valparaíso apresenta – Mora Lucay

16h30 às 18h: Mês do Reggae Kingston 2026 apresenta – Ministério Público, Oku Onuora e Jaime Hinckson

19h: Show Salvador Cidade da Música – Orquestra Afrosinfônica convida Carlinhos Brown, Ilê Aiyê, Gerônimo Santana, Olodum, Sued Nunes, Nem Cardoso (Samba Junino), Samba Santo Amaro, Roberto Mendes, Seko Bass e Mariene de Castro.

Palco alternativo

14h às 14h45: Boca de Brasa apresenta Udi

15h45 às 16h30: Global Artivism apresenta ALTBLK >> Africa

18h às 18h30: Boca de Brasa apresenta Samba de Roda de Tubarão

18h30 às 19h: Cortejo de Carrinhos de Café Multimídia

Salcine no Cidade da Música

9h às 17h: Mostra de Videoclipes Salcine – Casa das Histórias

27/10 – PROGRAMAÇÃO FORMATIVA

Locais: Cidade da Música da Bahia e Agência Califórnia – Doca 1

11h às 12h30: Masterclass – Estratégias e Cases de Sucesso em Lançamentos Musicais, com Stephanie Aguiar.

14h às 17h: Painéis ABRAMUS – Inteligência Artificial, Direito Autoral e Desenvolvimento de Carreira Artística, com Márcio Mello, João Portela, Dra. Maria Clara, Elpídio Bastos (Olodum), Ricardo Chaves e Tatau. Mediação: Jonga Cunha.

14h às 17h: Mentorias rápidas para artistas – com Guilherme Minarelli, Mariane Correa, Herley Nunes e Stephanie Aguiar.

Tags:

Salvador Carlinhos Brown Olodum

Mais recentes

Imagem - Mais de 100 kg de drogas são apreendidas em carro escoltado por veículo 'luxuoso' na Bahia

Mais de 100 kg de drogas são apreendidas em carro escoltado por veículo 'luxuoso' na Bahia
Imagem - Operação mira grupo criminoso envolvido em furto e abate de gado na Grande Salvador

Operação mira grupo criminoso envolvido em furto e abate de gado na Grande Salvador
Imagem - Homem que matou mulher com golpes de facão é condenado a 43 anos de prisão na Bahia

Homem que matou mulher com golpes de facão é condenado a 43 anos de prisão na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada