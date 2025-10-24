Acesse sua conta
MP-BA lança campanha sobre a importância da proteção de crianças na internet

Instituição disponibilizou plataforma digital que tira dúvidas de pais e responsáveis

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 13:59

Sede Ministério Público da Bahia
Sede Ministério Público da Bahia Crédito: Divulgação MPBA

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) lançou a campanha “O cuidado não pode ficar só no off”, voltada à sensibilização sobre os riscos da violência no ambiente digital e à promoção de uma internet mais segura para crianças e adolescentes.

A ação foi lançada na quinta-feira (23), durante o seminário “Um novo olhar para a vítima” e integra um conjunto de iniciativas do MPBA voltadas à proteção integral da infância e adolescência.

Segundo dados divulgados pela SaferNet Brasil, em agosto, das 76.997 denúncias anônimas de violações de direitos humanos e outros crimes no ambiente digital, registradas em 2025, 60% estão relacionadas a abuso e exploração sexual infantil — um total de 49.336 registros apenas entre janeiro e julho.

“Trata-se de um chamado às famílias, à sociedade e aos agentes da rede de proteção que possuem o dever de acompanhar o desenvolvimento de crianças e adolescentes para que supervisionem e acompanhem suas interações sociais no ambiente digital, conhecendo os riscos existentes e aproveitando as oportunidades da internet, com segurança e proteção", afirma a promotora de Justiça Ana Emanuela Rossi, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca).

A campanha propõe uma reflexão sobre a importância da supervisão parental e do acompanhamento próximo das atividades online de crianças e adolescentes. Além disso, o lema chama a atenção para a necessidade de ampliar para o ambiente virtual o cuidado que os responsáveis já têm no mundo físico, garantindo a proteção e o respeito aos direitos humanos também nas interações online.

De acordo com dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024, 93% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos no país usam a internet e quase 3 em cada 10 relataram ter vivido situações ofensivas online. O estudo também aponta contato frequente de jovens com desconhecidos e episódios de discriminação nas redes, reforçando a importância de políticas públicas e educativas de proteção digital. ‘Fala, Filho’

Entre as principais ações da campanha está o lançamento da plataforma digital “Fala, Filho”, um ambiente voltado para sensibilização de pais e responsáveis sobre o uso seguro da internet. A ferramenta traz respostas para as principais dúvidas pré-coletadas com os responsáveis pelos cuidados com o público infantojuvenil.

No endereço eletrônico www.falafilho.com.br, será possível obter orientações sobre temas como cyberbullying, vazamento de imagens, assédio sexual, discursos de ódio e isolamento digital, além de informações sobre canais de denúncia e proteção. 

A promotora de Justiça Ana Emanuela Rossi destacou que a campanha surge diante de uma realidade urgente. “Por vezes, a violência no ambiente digital, pela exposição indevida da imagem, pelo acesso a conteúdos inadequados ou aliciamento por pessoas desconhecidas, pode passar despercebida, mas o fato é que ela tem efeitos reais na vida de crianças e adolescentes, causando inúmeros prejuízos. E para proteger, é preciso conhecer”, detalha. 

