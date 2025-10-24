BRIGA

Estudante de 13 anos é agredida e mordida por mãe de colega em Salvador

Caso aconteceu na última quarta-feira (22), nas proximidades de uma escola municipal em Tancredo Neves

Yan Inácio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:48

Adolescente foi agredida por mãe de colega Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma estudante de 13 anos foi atacada e mordida pela mãe de uma colega na manhã da última quarta-feira (22), nas proximidades de um colégio municipal no bairro Tancredo Neves.

A mãe da vítima disse à Polícia Civil que a filha teria discutido com outra estudante na saída da escola e acabou sendo agredida pela mãe da colega. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a mulher avançando contra a aluna, que tenta afastá-la. Nas imagens é possível ver que a mulher desfere tapas e chega a morder a menina.

A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA) investiga o caso como lesão corporal dolosa. Um inquérito foi aberto e depoimentos das partes envolvidas foram agendados para o mês de novembro com a finalidade de esclarecer os fatos.