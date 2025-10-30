Acesse sua conta
Três estudantes baianos vão representar o Brasil na maior simulação da ONU em Harvard

Colégio Mendel Vilas forma estudantes prontos para desafios globais, com programas bilíngues e certificações internacionais de Cambridge

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:28

Colégio Mendel Vilas
Estudantes representarão o Colégio Mendel Vilas na HMUN Crédito: Divulgação

Colégio Mendel Vilas anuncia um marco internacional de grande relevância: este ano, três de seus estudantes irão representar a instituição na Harvard Model United Nations (HMUN), a maior e mais prestigiada Simulação da ONU do mundo. Esse feito é fruto do trabalho desenvolvido por seu International Office, um programa robusto dedicado a formar cidadãos globais com excelência acadêmica e uma visão de futuro sem fronteiras.

A instituição de ensino também é reconhecida por seus consistentes resultados no ENEM, com aprovações nas primeiras colocações dos cursos mais concorridos da UFBA, bem como aprovações na UNICAMP e Bahiana de Medicina, além de ter sido a 4ª escola particular da Bahia com mais medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática - OBMEP 2024 (a principal olimpíada do conhecimento do Brasil). Confira os resultados clicando aqui.

Cerimônia de Reconhecimento dos estudantes certificados por Cambridge
Estudante participando da mentoria da Orientação Científica
Estudante certificada pela Cambridge University
Bate-papo dos estudantes com a atleta Anna Arban da Vassar College de Nova Iorque
Estudantes representarão o Colégio Mendel Vilas na HMUN
Passarela Ecológica do Colégio Mendel Vilas
Área de Convivência do Colégio Mendel Vilas
Parque Infantil do Colégio Mendel Vilas
Campo Society do Colégio Mendel Vilas
Ginásio Poliesportivo do Colégio Mendel Vilas
Cerimônia de Reconhecimento dos estudantes certificados por Cambridge

O International Office do Colégio Mendel Vilas estrutura o seu projeto de internacionalização em pilares estratégicos. No pilar acadêmico, o Colégio oferece um diferencial com o suporte de um mentor especializado em Orientação Científica. Este profissional acompanha os estudantes no desenvolvimento de projetos individuais e coletivos de pesquisa e iniciação científica, cultivando o pensamento crítico, a investigação aprofundada e a capacidade de inovação. Essa mentoria é pautada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e nos parâmetros estabelecidos para acesso nas principais universidades do mundo, garantindo que os jovens desenvolvam conhecimento e se tornem agentes de mudança com responsabilidade social e ambiental.

Alto nível de fluência e validação internacional do idioma inglês

A excelência linguística e o reconhecimento global são alicerces dessa formação. No pilar de certificações, o Colégio Mendel Vilas é o único centro de aplicação e preparação das Certificações Internacionais da Cambridge University em Lauro de Freitas, logo os estudantes podem realizar as provas na própria escola e contam com preparação específica. Essa parceria assegura que seus estudantes alcancem um alto nível de fluência e validação internacional do idioma inglês. Dessa forma, nos últimos dois anos, mais de 30 estudantes do Colégio Mendel Vilas foram certificados por Cambridge. Essa base solidifica o caminho para conquistas como a participação na HMUN (Harvard Model United Nations), onde a proficiência em inglês e a capacidade de argumentação são postas à prova no mais alto nível global.

Nosso objetivo é ir além da excelência acadêmica nacional. Queremos que nossos estudantes não apenas se destaquem no Brasil, mas que estejam preparados para prosperar em qualquer lugar do mundo. A participação na HMUN e todas as iniciativas do nosso International Office são comprovações de que estamos formando cidadãos com visão local e global

Antonio Fragoso Jr.,

diretor do Colégio Mendel Vilas

Comunicação fluente e estratégica em qualquer contexto internacional

A participação na Harvard Model United Nations é o resultado de uma preparação abrangente. O Colégio Mendel Vilas possui um Programa Bilíngue, que inicia a imersão linguística desde a Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais com aulas diárias de inglês. Para os Anos Finais e o Ensino Médio, o programa evolui para cursos específicos que seguem os parâmetros das Certificações Cambridge, preparando os estudantes para uma comunicação fluente e estratégica em qualquer contexto internacional, tudo isso em adição às aulas curriculares regulares.

Foco também no esporte

O Colégio conta ainda, com o pilar do esporte que desempenha um importante papel no desenvolvimento integral dos estudantes, ensinando valores como disciplina, trabalho em equipe e resiliência. Através do International Office, os estudantes recebem orientação especializada para participar de ‘’camps’’ e intercâmbios esportivos internacionais, como também o acesso a contatos valiosos com profissionais e atletas de universidades internacionais. Essa iniciativa abre um leque de possibilidades para talentos esportivos que desejam conciliar o alto rendimento com uma educação de qualidade no exterior.

Oportunidades acadêmicas e profissionais em escala global

Toda essa infraestrutura do International Office – a mentoria em projetos científicos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), as reconhecidas certificações de Cambridge, o Programa Bilíngue de excelência, a orientação esportiva internacional e, especialmente, a vivência de eventos em palcos internacionais como a Harvard Model United Nations (HMUN) – favorece diretamente a conquista de oportunidades acadêmicas e profissionais em escala global. O Colégio Mendel Vilas prepara os seus estudantes para brilhar no cenário nacional através da conquista de grandes resultados, como também os forma para serem líderes e pensadores críticos, prontos para transformar o mundo em que vivem através de experiências locais e globais.

