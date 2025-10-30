EDUCAÇÃO

Três estudantes baianos vão representar o Brasil na maior simulação da ONU em Harvard

Colégio Mendel Vilas forma estudantes prontos para desafios globais, com programas bilíngues e certificações internacionais de Cambridge

Estúdio Correio

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:28

Estudantes representarão o Colégio Mendel Vilas na HMUN Crédito: Divulgação

O Colégio Mendel Vilas anuncia um marco internacional de grande relevância: este ano, três de seus estudantes irão representar a instituição na Harvard Model United Nations (HMUN), a maior e mais prestigiada Simulação da ONU do mundo. Esse feito é fruto do trabalho desenvolvido por seu International Office, um programa robusto dedicado a formar cidadãos globais com excelência acadêmica e uma visão de futuro sem fronteiras.

A instituição de ensino também é reconhecida por seus consistentes resultados no ENEM, com aprovações nas primeiras colocações dos cursos mais concorridos da UFBA, bem como aprovações na UNICAMP e Bahiana de Medicina, além de ter sido a 4ª escola particular da Bahia com mais medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática - OBMEP 2024 (a principal olimpíada do conhecimento do Brasil). Confira os resultados clicando aqui.

Colégio Mendel Vilas 1 de 10

O International Office do Colégio Mendel Vilas estrutura o seu projeto de internacionalização em pilares estratégicos. No pilar acadêmico, o Colégio oferece um diferencial com o suporte de um mentor especializado em Orientação Científica. Este profissional acompanha os estudantes no desenvolvimento de projetos individuais e coletivos de pesquisa e iniciação científica, cultivando o pensamento crítico, a investigação aprofundada e a capacidade de inovação. Essa mentoria é pautada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e nos parâmetros estabelecidos para acesso nas principais universidades do mundo, garantindo que os jovens desenvolvam conhecimento e se tornem agentes de mudança com responsabilidade social e ambiental.

Alto nível de fluência e validação internacional do idioma inglês

A excelência linguística e o reconhecimento global são alicerces dessa formação. No pilar de certificações, o Colégio Mendel Vilas é o único centro de aplicação e preparação das Certificações Internacionais da Cambridge University em Lauro de Freitas, logo os estudantes podem realizar as provas na própria escola e contam com preparação específica. Essa parceria assegura que seus estudantes alcancem um alto nível de fluência e validação internacional do idioma inglês. Dessa forma, nos últimos dois anos, mais de 30 estudantes do Colégio Mendel Vilas foram certificados por Cambridge. Essa base solidifica o caminho para conquistas como a participação na HMUN (Harvard Model United Nations), onde a proficiência em inglês e a capacidade de argumentação são postas à prova no mais alto nível global.

Nosso objetivo é ir além da excelência acadêmica nacional. Queremos que nossos estudantes não apenas se destaquem no Brasil, mas que estejam preparados para prosperar em qualquer lugar do mundo. A participação na HMUN e todas as iniciativas do nosso International Office são comprovações de que estamos formando cidadãos com visão local e global Antonio Fragoso Jr., diretor do Colégio Mendel Vilas

Comunicação fluente e estratégica em qualquer contexto internacional

A participação na Harvard Model United Nations é o resultado de uma preparação abrangente. O Colégio Mendel Vilas possui um Programa Bilíngue, que inicia a imersão linguística desde a Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais com aulas diárias de inglês. Para os Anos Finais e o Ensino Médio, o programa evolui para cursos específicos que seguem os parâmetros das Certificações Cambridge, preparando os estudantes para uma comunicação fluente e estratégica em qualquer contexto internacional, tudo isso em adição às aulas curriculares regulares.

Foco também no esporte

O Colégio conta ainda, com o pilar do esporte que desempenha um importante papel no desenvolvimento integral dos estudantes, ensinando valores como disciplina, trabalho em equipe e resiliência. Através do International Office, os estudantes recebem orientação especializada para participar de ‘’camps’’ e intercâmbios esportivos internacionais, como também o acesso a contatos valiosos com profissionais e atletas de universidades internacionais. Essa iniciativa abre um leque de possibilidades para talentos esportivos que desejam conciliar o alto rendimento com uma educação de qualidade no exterior.

Oportunidades acadêmicas e profissionais em escala global

Toda essa infraestrutura do International Office – a mentoria em projetos científicos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), as reconhecidas certificações de Cambridge, o Programa Bilíngue de excelência, a orientação esportiva internacional e, especialmente, a vivência de eventos em palcos internacionais como a Harvard Model United Nations (HMUN) – favorece diretamente a conquista de oportunidades acadêmicas e profissionais em escala global. O Colégio Mendel Vilas prepara os seus estudantes para brilhar no cenário nacional através da conquista de grandes resultados, como também os forma para serem líderes e pensadores críticos, prontos para transformar o mundo em que vivem através de experiências locais e globais.