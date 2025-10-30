Acesse sua conta
Quer tirar nota mil na redação do Enem 2025? Veja o que estudar e o que evitar

Especialista em Língua Portuguesa e Redação do Bernoulli Educação ensina como desenvolver argumentos sólidos, propor soluções e escrever de forma clara, concisa e criativa

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • Foto do(a) author(a) Márcia Luz

  • Estúdio Correio

  • Márcia Luz

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:00

Preparação para a redação
Preparação para a redação Crédito: Divulgação Bernoulli Educação

O Enem 2025 está quase chegando, e este é o momento de concentrar a atenção e os esforços em fazer boas provas — especialmente uma redação digna da nota mil. Como essa etapa é um desafio para grande parte dos estudantes, trazemos aqui dicas do Bernoulli Educação, instituição 11 vezes primeiro lugar nacional no Enem*, para garantir um bom desempenho na escrita da dissertação e alcançar uma pontuação alta, a partir da capacidade de argumentar de forma consistente e apresentar um texto claro, conciso e criativo.

Muito se questiona sobre qual será o possível tema cobrado na redação do exame. No entanto, mais do que a temática em si, o mais importante é demonstrar repertório e habilidade de refletir sobre assuntos diversos que representam desafios para o país e demandam propostas de transformação. Para isso, os candidatos devem exercitar o olhar crítico, a sensibilidade social e a capacidade de sugerir soluções viáveis.

De acordo com Sidinéia Azevedo, professora de Língua Portuguesa e Redação do Bernoulli Educação, a redação é um texto dissertativo-argumentativo que deve ser estruturado em três partes, distribuídas em quatro parágrafos: introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, cada um cumprindo sua função. “Somado a isso, é fundamental que o texto deixe claro o ponto de vista acerca do tema e que os parágrafos de desenvolvimento sejam capazes de persuadir o leitor sobre esse posicionamento”, destaca a professora.

É importante também que o texto apresente opiniões sustentadas por repertórios socioculturais de áreas diversificadas. Vale ressaltar que a escrita precisa evidenciar um posicionamento crítico do autor, evitando ser uma mera exposição de conhecimento. “Ainda é essencial que apresente proposta de intervenção para os problemas analisados, ressaltando que uma delas deve ser completa — formada por cinco elementos: agente, ação, meio, efeito e detalhamento”, orienta Sidinéia.

De olho nas dicas

O que não fazer na prova do Enem: escrever em primeira pessoa; transcrever textos motivadores; dialogar com o leitor; usar estruturas prontas e repertórios de bolso. Para escrever sem perder tempo: ao receber o caderno, leia com atenção e analise o tema indicado para a redação; leia também os textos motivadores e, em seguida, as questões objetivas. À medida em que as ideias surgirem, anote-as para montar o plano de texto. Quando esse plano ganhar forma, faça o rascunho, releia com atenção e parta para a versão final. "Concluído o rascunho, o estudante deve voltar às questões objetivas para se afastar do que foi produzido. Este tempo é fundamental para interromper o ciclo de familiaridade com o texto e perceber falhas que tenham sido cometidas", sugere a professora.

Durante a preparação: revise anotações, apontamentos e notícias sobre acontecimentos importantes ocorridos ao longo do ano — especialmente aqueles que refletem diretamente na vida dos cidadãos.

O Inep chama de repertório coringa aquele que o candidato tenta, artificialmente, encaixar na abordagem temática. A apresentação do repertório coringa impacta na pontuação. Nesse caso, o aluno já começa com um comprometimento de 120 pontos — ou seja, sua redação, no máximo, terá o valor de 880

Sidinéia Azevedo, 

professora de Língua Portuguesa e Redação do Bernoulli Educação

Veja o que pode ser tema da redação do Enem 2025

Para auxiliar os estudantes na revisão de assuntos que podem ser cobrados na redação, a professora do Bernoulli Educação, Sidinéia Azevedo ainda indica alguns eixos temáticos que, pela relevância, podem ter sido escolhidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) como tema do exame.

• Criança e adolescente: a comemoração dos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) coloca em evidência os direitos e a necessidade de proteção integral desse público, o que ganha ainda mais força diante dos constantes casos de exploração sexual de menores. Vale a pena conhecer o texto do ECA e assistir ao filme Manas (2025), que mostra a história de uma jovem que combate o ciclo de violência contra as mulheres de sua comunidade.

• Idoso: a grande repercussão de casos de golpes financeiros sofridos por aposentados acendeu um sinal de alerta sobre a vulnerabilidade desse público e a necessidade de o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) revisar as regras dos empréstimos consignados. Além disso, é importante refletir e propor soluções sobre a exclusão digital e a alfabetização tecnológica dos idosos.

• Meio ambiente: além da ocorrência de desastres ambientais frequentes, a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), no Brasil, coloca o tema ambiental entre os mais prováveis de aparecer na redação, especialmente com recortes sociais. O ideal é que os estudantes saibam argumentar sobre o impacto dessas questões, sobretudo para grupos em situação de vulnerabilidade. Para construir repertório, vale acompanhar notícias sobre a COP e personalidades como o ativista e filósofo Ailton Krenak.

• Saúde mental e tecnologia: pesquisas demonstram o aumento dos casos de ansiedade e depressão associados ao uso excessivo das redes sociais, sobretudo entre jovens. É importante refletir sobre como a tecnologia tem sido utilizada por esse público.

• Inteligência artificial na educação: a expansão da inteligência artificial exige um novo olhar sobre seus impactos na educação e nas escolas, abrindo espaço para debates sobre riscos de mau uso e dependência excessiva da ferramenta.

Bernoulli Educação é a maior referência em Enem do Brasil e acredita que o sucesso no exame vai além do conteúdo, nascendo da confiança, da disciplina e da paixão por aprender. Para isso, disponibiliza o Lidera Enem, um programa gratuito que reúne conteúdos exclusivos, análises de provas anteriores, eventos de revisão e suporte, entre outros recursos, adaptados para cada momento de preparação ao exame. Nos dias da prova, o programa ainda trará o gabarito extraoficial, com uma live de correção e comentários da prova feito pelos professores do Bernoulli.

*Consideradas as médias das provas objetivas de escolas com mais de 100 alunos, segundo dados do Inep 2010-2024.

O Projeto Maratona da Educação - ENEM 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Bernoulli Educação.

