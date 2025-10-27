Aniversário Premiado: Centro Sul terá sorteios diários de vales-compras de até R$500

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Marília Gabriela Cruz
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:27
O Supermercado Centro Sul está completando 24 anos de atuação e comemora a data com uma grande campanha voltada aos clientes. Fundada na Cidade Baixa e hoje reconhecida como uma das principais redes varejistas da Bahia, a marca lança o “Aniversário Premiado Centro Sul”, que oferece sorteios diários de vales-compras de até R$500 e descontos em todos os setores das lojas.
A ação segue até 3 de novembro, e para participar, o cliente precisa informar o CPF no caixa a cada R$200 em compras, além de realizar o cadastro no site oficial da promoção. No portal, estão disponíveis o regulamento e todas as informações sobre a mecânica da campanha.
Centro Sul
Antonio Saback,diretor executivo do Centro Sul
Durante a ação, o Centro Sul oferece descontos em todos os setores das lojas e ofertas exclusivas de grandes marcas, como Nestlé, Sadia, Perdigão, JDE e Maratá, reforçando seu compromisso com qualidade, economia e conveniência.
A campanha “Aniversário Premiado Centro Sul” segue até 3 de novembro, garantindo muitas oportunidades para os clientes aproveitarem descontos e concorrerem aos prêmios.
Com 24 anos de história, o Supermercado Centro Sul consolidou-se como referência no varejo local, oferecendo atendimento de excelência, ampla variedade de produtos e preços competitivos — atributos que continuam guiando sua atuação e fortalecendo a relação de confiança com os consumidores.
