MEIO AMBIENTE

Tronox da Bahia zera uso de energia fóssil e opera 100% com fonte renovável

Planta de Camaçari reduz emissões, consumo de água e energia com investimentos de mais de R$ 140 milhões



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 07:00

Planta industrial da Tronox em Camaçari Crédito: Divulgação

Em um cenário global em que a sustentabilidade deixou de ser tendência para se tornar necessidade, a Tronox, líder mundial na produção de dióxido de titânio, instalada no Polo Industrial de Camaçari, vive um momento decisivo de transformação ambiental e energética. Com metas ambiciosas e uma governança pautada pela responsabilidade climática, a empresa vem investindo de forma consistente na redução de emissões, no uso racional de recursos naturais e na adoção de fontes de energia 100% renováveis.

Nos últimos anos, a empresa consolidou um modelo de gestão de emissões de carbono baseado em quatro eixos principais: governança, estratégia, gerenciamento de risco e métricas de desempenho. Somente para a planta da Bahia, estão previstos investimentos de curto prazo de mais de R$ 20 milhões, além de outras iniciativas de longo prazo que ultrapassam R$ 120 milhões.

Tronox 1 de 6

“A sustentabilidade é um processo contínuo, e nosso investimento nesse modelo de gestão vem de muitos anos” Gabriel Medina Ataíde, líder de Meio Ambiente da Tronox.

Os resultados já são visíveis. Em comparação com 2019, a planta baiana registrou redução de 5% no consumo total de energia, 23% no uso de água e 8% nas emissões de gases de efeito estufa. Esses avanços estão diretamente ligados às ações de otimização de processos e às pesquisas voltadas para o aumento da eficiência energética e do uso de matérias-primas.

Um dos marcos dessa nova fase é a adoção de energia 100% renovável, proveniente de fonte eólica, para todas as operações industriais desde 2024. Com isso, a unidade de Camaçari tornou-se a primeira planta de pigmentos do Brasil totalmente abastecida por energia renovável, reforçando o compromisso da empresa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente os ODS 7 (Energia Limpa e Acessível) e 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).

Além disso, a Tronox também estabeleceu metas claras para o futuro: reduzir 35% das emissões de carbono até o fim de 2025, 50% até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2050. Na Bahia, houve uma redução de 5% nas emissões dos Escopos 1 e 2. O Escopo 1 corresponde às fontes diretas controladas pela empresa, e o Escopo 2, às emissões indiretas (como eletricidade, aquecimento, vapor e refrigeração comprados).

No entanto, a gestão ambiental da Tronox vai além da mitigação de impactos. A empresa mantém um rigoroso programa de prevenção e monitoramento ambiental, com destaque para a Gestão de Áreas Contaminadas (GAC). De maneira contínua, são realizados investigações e monitoramento de águas superficiais e subterrâneas, que fazem parte dos relatórios anuais enviados ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).

“A Tronox opera duas barreiras hidráulicas há mais de 20 anos para conter plumas dissolvidas de eventos passados. Avaliações de eficiência e manutenções dos sistemas de contenção são feitas regularmente. Além disso, há inspeções e recuperações dos sistemas de efluentes para evitar novas fontes de contaminação. Toda área com passivo ambiental é delimitada, controlada e, quando necessário, remediada. Essas ações seguem rigorosamente os requisitos da sua licença de operação emitida e fiscalizada pelo INEMA”, explicou Gabriel Medina Ataíde.

Parcerias e inovação

A integração entre indústria, academia e órgãos ambientais é uma das apostas da Tronox para impulsionar a inovação sustentável. Entre as iniciativas de destaque, estão o monitoramento oceanográfico, realizado há mais de 30 anos em parceria com o Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e os estudos voltados à economia circular, também desenvolvidos em conjunto com a universidade, com o objetivo de reutilizar o Minério Não Reagido na fabricação de artefatos de concreto.

A economia circular é um modelo de produção e consumo que visa reduzir o desperdício, prolongando o ciclo de vida dos produtos. De acordo com Ana Virgínia Terranova, especialista em meio ambiente e sustentabilidade, iniciativas como essa contribuem para a redução de custos operacionais, com a reutilização de alguns materiais para alguns setores, gerando novas fontes de receitas por meio da venda de subprodutos ou serviços.

“Isso gera um diferencial competitivo e fidelização de novos clientes” Ana Virgínia Terranova, especialista em meio ambiente.

Engajamento ambiental dos colaboradores

A promoção de iniciativas práticas que incentivam o envolvimento de seus colaboradores com o meio ambiente também é uma das premissas da Tronox. Exemplos disso são o projeto “Praia Limpa”, uma ação coletiva de limpeza de praias, e a Semana do Meio Ambiente, que oferece atividades educativas e de conscientização sobre sustentabilidade.

A empresa também estimula a geração de novas ideias e a participação ativa dos funcionários por meio do programa “Você em Destaque”, que reconhece e valoriza sugestões inovadoras que contribuam para melhorias nos processos, no ambiente de trabalho e nas práticas sustentáveis.

“Além disso, a Tronox entende que sustentabilidade também envolve o cuidado com as pessoas. Por isso, criou o Programa de Qualidade de Vida (PQV), estruturado em três frentes. Equilíbrio, que oferece apoio psicológico, jurídico e financeiro e Mais Leve e Movimente-se, que promovem hábitos saudáveis por meio de incentivo à atividade física, nutrição, quiropraxia e terapias complementares como fisioterapia e massoterapia”, disse Rodrigo Assunção, diretor da Tronox.