EDUCAÇÃO

Enem 2025: veja os temas que têm mais chance de aparecer na prova

Prova deve abordar discussões atuais e temas que influenciam o comportamento coletivo



Estúdio Correio

Márcia Luz

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:00

Assuntos em destaque no cotidiano podem inspirar perguntas Crédito: Divulgação Bernoulli Educação

Faltam menos de 20 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio 2025 (Enem), que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, e, inevitavelmente, os estudantes se perguntam quais temas serão cobrados tanto nas provas quanto na redação. Não se pode afirmar com 100% de certeza quais serão, mas sempre existem indícios que ajudam os candidatos a focarem as revisões, dando mais atenção a determinados temas que têm grandes chances de aparecer nas questões.



Uma das coisas mais importantes é saber que nenhum assunto que aparece em uma prova do Enem é aleatório. Tudo o que norteia as questões ou a redação está ali por se tratar de uma pauta que merece e precisa ser discutida pela sociedade e o tema sempre está relacionado a situações e fatos enfrentados no cotidiano, na vida real.

Assuntos em destaque no cotidiano podem inspirar perguntas 1 de 10

Assuntos em destaque no cotidiano podem inspirar perguntas 1 de 10

É importante continuar treinando, fazendo, ao menos, duas redações por dia, nestas últimas semanas. E, ao fazer as redações, é fundamental aferir o tempo para ter uma noção de como ele está sendo utilizado para a produção de texto Sidinéia Azevedo, coordenadora de Linguagens e Códigos no Bernoulli Educação

Questões sociais sempre são pauta

Quem dá a dica é a educadora Sidinéia Azevedo, coordenadora de Linguagens e Códigos e professora de Redação no Bernoulli Educação, instituição 11 vezes campeã no Enem. De acordo com sua experiência na preparação e no acompanhamento de seus alunos no Enem todos os anos, ela destaca que se pode pensar, por exemplo, na situação de discriminação dos idosos, que ao longo dos anos têm sofrido com a exclusão na sociedade.

“Partindo do escândalo envolvendo INSS e aposentadoria, o que pode ser cobrado é a educação digital dos idosos como caminho para a inclusão deste grupo. Outra minoria, que tem chances de ser colocada como pauta é a criança e o adolescente, já que a denúncia da exploração sexual infantil e juvenil foi enredo do filme ‘Manas’, que recebeu vários prêmios internacionais. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente fez 35 anos, data emblemática. A importância do incentivo à adoção no Brasil também se mostra como possibilidade”, ressalta.

Tecnologia é sempre uma possibilidade de tema

Outro eixo que a professora cita como uma possibilidade de tema é a tecnologia, sobretudo, pela promulgação da lei federal que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais em escolas públicas e privadas, de todo o país, caso não seja para fins pedagógicos. Assim, poderão surgir nas provas temas como os desafios para o uso produtivo de tecnologias no ambiente escolar.

Vale ressaltar, ainda, que aspectos ligados ao cenário digital como o avanço da inteligência artificial, proteção de dados e fake news também podem permear as questões.

Meio ambiente é outro assunto em potencial

Como estamos às vésperas da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém (PA), no mês de novembro, não é de se estranhar que o meio ambiente também seja um assunto em potencial para as provas. O diferencial é perceber que a abordagem poderá seguir um viés social, com referências aos impactos dos desastres ambientais para as populações vulneráveis, por exemplo.

“Ou seja, o racismo ambiental como foco de discussão”, frisa a professora. Abordagens sobre desastres climáticos, como as enchentes que devastaram o estado do Rio Grande do Sul, bem como políticas públicas de prevenção e enfrentamento são algumas outras possibilidades.

Assuntos recentes também podem entrar na prova

Acredita-se que a banca que elabora as provas do Enem define os temas no final do primeiro semestre, porém, a depender da relevância de assuntos mais atuais, como o caso da intoxicação de bebidas por metanol, a lista pode ser atualizada.

Neste caso, especificamente, podem surgir questões que destacam os efeitos da adulteração de bebidas. Já assuntos ligados à política externa, como os conflitos e guerras, não são o foco principal do concurso e, por isso, têm menos chances de serem cobrados dos estudantes.

Como se preparar na reta final?

Por falar em revisão, a professora Sidinéia recomenda aos alunos a releitura dos apontamentos e dos cadernos de repertórios construídos ao longo do ano, a fim de revisitar os repertórios socioculturais que são essenciais para dar credibilidade às opiniões apresentadas e a argumentação construída.

“Para os que não fizeram o caderninho, vale reler os textos produzidos ao longo do ano e destacar com um marcador de texto os repertórios”, sugere.

O Bernoulli Educação acredita que o sucesso no Enem vai além do conteúdo, nascendo da confiança, da disciplina e da paixão por aprender. Para isso, disponibiliza o Lidera Enem, um programa gratuito que reúne conteúdos exclusivos, análises de provas anteriores, eventos de revisão e suporte, entre outros recursos, adaptados para cada momento de preparação ao exame. Nos dias da prova, o programa ainda atualizará o gabarito extraoficial, com uma live de correção e comentários da prova.