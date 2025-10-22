SAÚDE

AVC: reconheça os primeiros sinais e salve vidas com ação rápida

Entenda como identificar os sintomas precoces do AVC e por que cada minuto é decisivo para evitar sequelas graves

Estúdio Correio

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:00

Segundo o Ministério da Saúde, o AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil Crédito: Freepik

Imagine estar em casa com um familiar e, de repente, perceber que ele começou a falar de forma enrolada ou que um lado do rosto parece “caído”. Talvez seja apenas um mal-estar passageiro… ou talvez seja o início de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) — e cada minuto conta.

Segundo o Ministério da Saúde, o AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil e a maior causa de incapacitação permanente em adultos. Estima-se que ocorra um caso a cada 5 minutos no país, atingindo não apenas idosos, mas também adultos jovens, especialmente quando há fatores de risco não controlados, como hipertensão e diabetes.

O cérebro não espera. Quando um AVC acontece, milhões de neurônios começam a morrer por minuto. Reconhecer os sinais rapidamente e acionar a emergência imediatamente faz toda a diferença entre uma recuperação completa e sequelas irreversíveis Diana Serra, médica

O que é o AVC?

O AVC acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido (AVC isquêmico) ou quando há sangramento cerebral (AVC hemorrágico). Em ambos os casos, o cérebro fica sem oxigênio e nutrientes, e as células começam a morrer em poucos minutos.

- AVC Isquêmico (85% dos casos): causado por obstrução de uma artéria cerebral.

- AVC Hemorrágico (15%): causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo, levando a sangramento interno.

Sinais de alerta que exigem ação imediata

Use a regra SAMU — uma forma simples de lembrar os principais sinais:

- Sorriso torto → um lado do rosto fica caído ou sem movimento.

- Abraço fraco → dificuldade ou incapacidade de levantar um dos braços.

- Mensagem confusa → fala enrolada, dificuldade de articular palavras ou entender comandos simples.

- Urgência → acione imediatamente o serviço de emergência.

Outros sinais possíveis incluem:

- Perda súbita de visão em um ou ambos os olhos

- Tontura, desequilíbrio ou falta de coordenação motora

- Dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente

O que fazer até a chegada da emergência

- Ligue imediatamente para a emergência — Vitalmed ou SAMU.

- Anote o horário exato em que os sintomas começaram — isso é crucial para o tratamento.

- Mantenha a pessoa deitada de lado, com a cabeça levemente elevada.

- Afrouxe roupas apertadas e mantenha o ambiente arejado.

- Não ofereça água, alimentos ou medicamentos — há risco de aspiração.

- Observe os sinais e avise a equipe médica sobre qualquer mudança.

“Janela de Ouro” no tratamento

O tratamento do AVC isquêmico pode envolver o uso de medicamentos trombolíticos para dissolver o coágulo — mas isso só pode ser feito dentro de um período de até 4h30 após o início dos sintomas.

“Muitas pessoas perdem essa janela por achar que os sintomas vão passar. Cada minuto perdido é uma oportunidade de recuperação que se vai”, alerta a Dra. Diana.

Fatores de risco mais comuns

- Hipertensão arterial (principal)

- Diabetes não controlado

- Colesterol alto

- Tabagismo

- Sedentarismo

- Consumo excessivo de álcool

- Histórico familiar de AVC ou doenças cardiovasculares

Checklist de Prevenção Familiar

- Meça a pressão arterial regularmente.

- Controle o diabetes e faça exames periódicos.

- Pratique atividade física moderada regularmente.

- Alimente-se com menos sal, gordura saturada e ultraprocessados.

- Não fume e limite o consumo de álcool.

- Faça check-ups médicos anuais, especialmente após os 40 anos.

Contatos de emergência

Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888

Associe-se à Vitalmed: 2202-8686

SAMU: 192

Corpo de Bombeiros: 193

Salve esses números no celular e mantenha-os visíveis em casa.

Conclusão

O AVC não avisa — ele acontece de forma súbita e exige resposta imediata e informada. Saber identificar os sinais, agir com calma e rapidez e acionar o atendimento adequado pode significar a diferença entre sequelas permanentes e uma vida preservada.

“Informação é poder. Famílias que sabem reconhecer os sinais têm muito mais chance de proteger quem amam”, conclui a Dra. Diana.