AVC: reconheça os primeiros sinais e salve vidas com ação rápida

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 07:00
Imagine estar em casa com um familiar e, de repente, perceber que ele começou a falar de forma enrolada ou que um lado do rosto parece “caído”. Talvez seja apenas um mal-estar passageiro… ou talvez seja o início de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) — e cada minuto conta.
Segundo o Ministério da Saúde, o AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil e a maior causa de incapacitação permanente em adultos. Estima-se que ocorra um caso a cada 5 minutos no país, atingindo não apenas idosos, mas também adultos jovens, especialmente quando há fatores de risco não controlados, como hipertensão e diabetes.
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde
O AVC acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido (AVC isquêmico) ou quando há sangramento cerebral (AVC hemorrágico). Em ambos os casos, o cérebro fica sem oxigênio e nutrientes, e as células começam a morrer em poucos minutos.
- AVC Isquêmico (85% dos casos): causado por obstrução de uma artéria cerebral.
- AVC Hemorrágico (15%): causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo, levando a sangramento interno.
Use a regra SAMU — uma forma simples de lembrar os principais sinais:
- Sorriso torto → um lado do rosto fica caído ou sem movimento.
- Abraço fraco → dificuldade ou incapacidade de levantar um dos braços.
- Mensagem confusa → fala enrolada, dificuldade de articular palavras ou entender comandos simples.
- Urgência → acione imediatamente o serviço de emergência.
Outros sinais possíveis incluem:
- Perda súbita de visão em um ou ambos os olhos
- Tontura, desequilíbrio ou falta de coordenação motora
- Dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente
- Ligue imediatamente para a emergência — Vitalmed ou SAMU.
- Anote o horário exato em que os sintomas começaram — isso é crucial para o tratamento.
- Mantenha a pessoa deitada de lado, com a cabeça levemente elevada.
- Afrouxe roupas apertadas e mantenha o ambiente arejado.
- Não ofereça água, alimentos ou medicamentos — há risco de aspiração.
- Observe os sinais e avise a equipe médica sobre qualquer mudança.
O tratamento do AVC isquêmico pode envolver o uso de medicamentos trombolíticos para dissolver o coágulo — mas isso só pode ser feito dentro de um período de até 4h30 após o início dos sintomas.
“Muitas pessoas perdem essa janela por achar que os sintomas vão passar. Cada minuto perdido é uma oportunidade de recuperação que se vai”, alerta a Dra. Diana.
- Hipertensão arterial (principal)
- Diabetes não controlado
- Colesterol alto
- Tabagismo
- Sedentarismo
- Consumo excessivo de álcool
- Histórico familiar de AVC ou doenças cardiovasculares
- Meça a pressão arterial regularmente.
- Controle o diabetes e faça exames periódicos.
- Pratique atividade física moderada regularmente.
- Alimente-se com menos sal, gordura saturada e ultraprocessados.
- Não fume e limite o consumo de álcool.
- Faça check-ups médicos anuais, especialmente após os 40 anos.
Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888
Associe-se à Vitalmed: 2202-8686
SAMU: 192
Corpo de Bombeiros: 193
Salve esses números no celular e mantenha-os visíveis em casa.
O AVC não avisa — ele acontece de forma súbita e exige resposta imediata e informada. Saber identificar os sinais, agir com calma e rapidez e acionar o atendimento adequado pode significar a diferença entre sequelas permanentes e uma vida preservada.
“Informação é poder. Famílias que sabem reconhecer os sinais têm muito mais chance de proteger quem amam”, conclui a Dra. Diana.
