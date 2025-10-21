TURISMO

Construtora baiana apresenta modelo inovador de turismo habitacional em Buenos Aires

Participação inédita da VCA Construtora na FIT 2025 reforça o protagonismo da Bahia e do Nordeste no cenário internacional do turismo

Estúdio Correio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:54

Ativação VCA Construtora na FIT 2025 Crédito: Reprodução própria

O Nordeste brasileiro marcou presença de forma inédita na FIT 2025, a Feira Internacional de Turismo da América Latina, realizada em Buenos Aires, ao lado de alguns dos principais destinos do mundo. Pela primeira vez, uma construtora do interior da Bahia integrou o evento, apresentando um novo modelo de turismo habitacional que reforça o papel crescente da região como potência criativa e econômica no setor.

A participação, liderada pela VCA Construtora e sua marca de hospitalidade Axêgu, ampliou o diálogo entre o mercado imobiliário e o turismo, dois segmentos que têm se aproximado cada vez mais. A proposta apresentada durante a feira aposta em soluções integradas de moradia e hospedagem voltadas ao litoral nordestino, refletindo uma tendência global em que o conceito de “viajar” se mistura ao de “viver”.

"A ideia da Axêgu veio muito da convivência mesmo. De ouvir quem já tem casa de praia, quem quer investir, quem sonha em voltar pro Nordeste. A gente só organizou isso em algo que fizesse sentido e cuidasse bem de cada etapa", explicou Jardel Couto, cofundador da VCA Construtora.

Ambientação inspirada no litoral

O público argentino, historicamente um dos maiores emissores de turistas para o Brasil, respondeu com entusiasmo. A afinidade cultural, o clima tropical e o fortalecimento das conexões aéreas entre os dois países têm impulsionado o setor de forma notável. Dentro desse cenário, o Nordeste se destaca por combinar natureza exuberante, hospitalidade e infraestrutura em expansão, uma fórmula que o posiciona entre os destinos emergentes mais competitivos da América do Sul.

No estande baiano, o conceito foi traduzido em uma ambientação inspirada no litoral: tons de areia, elementos naturais e elementos que remetiam ao mar. A experiência sensorial atraiu investidores, jornalistas e agentes de viagem interessados em conhecer o novo modelo de gestão de propriedades turísticas proposto pela marca.

Durante a feira, o lançamento da Marca Nordeste pela Embratur reforçou a presença institucional brasileira e simbolizou um marco de integração regional. A iniciativa pretende promover o Nordeste como um destino único, destacando suas múltiplas identidades culturais e seu potencial econômico. O projeto busca consolidar a região como um eixo de inovação no turismo global, integrando o setor público e privado nesse processo.

A FIT 2025 reuniu mais de mil expositores de quarenta países, reafirmando seu papel como principal ponto de encontro entre profissionais do turismo na América Latina. A presença nordestina, em especial da Bahia, trouxe visibilidade para um movimento que transcende o setor e aponta para o fortalecimento de economias locais, valorização da cultura e expansão sustentável do turismo brasileiro. Em um momento em que o mundo redescobre o valor das experiências autênticas, o Nordeste se afirma como vitrine viva dessa autenticidade, um território que transforma acolhimento em identidade e hospitalidade em patrimônio.