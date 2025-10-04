Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Battre reafirma legalidade e segurança ambiental na operação do Aterro Metropolitano em Salvador

Gestora do Aterro Metropolitano Centro assegura cumprimento de normas ambientais e monitoramento contínuo da qualidade da água

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:00

Vista-aérea-Battre_
Aterro Metropolitano Centro Crédito: Divulgação

A Battre, responsável pela gestão do Aterro Metropolitano Centro (AMC), informa que a renovação do contrato de concessão, conduzida pela Prefeitura de Salvador, foi realizada em estrita conformidade com a legislação vigente, seguindo rigorosamente todos os trâmites legais.

A prorrogação foi respaldada por estudos técnicos, jurídicos e econômicos realizados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e acompanhados pelos órgãos públicos competentes. Os estudos demonstraram que a prorrogação do contrato, com a inclusão de metas de desempenho e novos investimentos, representava a solução mais segura, eficiente e benéfica para o município e para a população, tanto sob o ponto de vista econômico quanto ambiental.

A Battre reitera, ainda, o cumprimento rigoroso das normas ambientais em sua unidade. Desde o início de sua operação, em 1999, o Aterro Metropolitano Centro é monitorado por instituições independentes e renomadas, e todas as obrigações ambientais, regulatórias e contratuais vêm sendo cumpridas com precisão e responsabilidade.

Aterro Metropolitano Centro

Aterro Metropolitano Centro (AMC), gerido pela empresa Battre por Divulgação
Aterro Metropolitano Centro (AMC), gerido pela empresa Battre por Divulgação
Aterro Metropolitano Centro (AMC), gerido pela empresa Battre por Divulgação
Aterro Metropolitano Centro (AMC), gerido pela empresa Battre por Divulgação
Vista-aérea-Battre_ por Divulgação
1 de 5
Aterro Metropolitano Centro (AMC), gerido pela empresa Battre por Divulgação

Programa de Monitoramento Ambiental

Há mais de 20 anos, a empresa mantém um robusto Programa de Monitoramento Ambiental da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas no Entorno do Aterro, conduzido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), em parceria técnico-científica com a Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP). Os resultados dessas análises comprovam que a qualidade das águas ao redor do AMC vem sendo mantida, não havendo indícios de contaminação decorrente das operações do aterro. A eficácia dos sistemas de impermeabilização, drenagem e manejo de chorume adotados pela Battre tem sido validada pelos órgãos competentes ao longo dos anos, garantindo a segurança técnica e ambiental do empreendimento.

Com relação ao inquérito conduzido pela 12ª Delegacia Territorial, a Battre esclarece que a área na qual foi constatada supressão de vegetação não pertence à empresa, tampouco tinha conhecimento prévio sobre essa ação até a instauração do inquérito. A perícia da Polícia Civil foi enviada ao local e apresentou foto georreferenciada do ponto exato onde estaria ocorrendo degradação ambiental, demonstrando que o terreno não se encontra dentro dos limites do AMC, o que afasta qualquer associação indevida da Battre com os fatos em investigação. A área investigada se trata de propriedade privada pertencente a terceiros, não à Battre.

Os trâmites seguem em curso, estando agora pendente da análise do Ministério Público. Ressalta-se, contudo, que a conclusão do inquérito policial não contemplou, de forma plena, os argumentos e esclarecimentos apresentados pela defesa, sem dar à empresa a oportunidade de apresentar resposta e documentos técnicos que reforçariam a conformidade e a seriedade de suas operações.

A Battre atua de forma responsável e colaborativa com as autoridades e instituições acadêmicas e reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e o compromisso socioambiental.

Este conteúdo não reflete a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

Mais recentes

Imagem - Concurso cultural escolhe maquiadores para o Afro Fashion Day 2025; veja como participar

Concurso cultural escolhe maquiadores para o Afro Fashion Day 2025; veja como participar
Imagem - SESI e SENAI abrem 2 mil vagas gratuitas para qualificação profissional na Bahia; veja como se inscrever

SESI e SENAI abrem 2 mil vagas gratuitas para qualificação profissional na Bahia; veja como se inscrever
Imagem - Salvador recebe evento global do setor mineral focado em inovação e sustentabilidade

Salvador recebe evento global do setor mineral focado em inovação e sustentabilidade

MAIS LIDAS

Imagem - Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo
01

Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo

Imagem - Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro
02

Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local