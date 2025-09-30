Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SESI e SENAI abrem 2 mil vagas gratuitas para qualificação profissional na Bahia; veja como se inscrever

As oportunidades fazem parte do programa SEJA Pro+ Emprego, que combina conclusão dos estudos com cursos de formação e bolsa de R$ 150 por mês

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:00

Alunos da EJA Sesi
Alunos da EJA Sesi Crédito: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB

Melhorar a escolaridade com qualificação profissional é o caminho para a empregabilidade na Bahia. Em todo o estado, 23 empresas firmaram parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI Bahia) para implementar o programa SEJA Pro+ Emprego.

A iniciativa, que conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), oferece vagas gratuitas que combinam a conclusão do ensino fundamental ou médio com oferta de qualificação profissional e, graças à parceria com as empresas, assegura oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho.

A mineradora Galvani, por exemplo, que está em processo de implantação do Projeto Minério Primário Irecê, firmou parceria com o SESI para oferecer formação no ensino médio e capacitação nos cursos de operador de máquinas pesadas, assistente de planejamento e controle da produção, mecânico de manutenção de máquinas industriais, ajudante de mineiro e instalador de sistemas fotovoltaicos. Parte dos futuros trabalhadores contratados pela empresa sairá das turmas do SEJA Pro+ Emprego.

Quando um candidato chega mais preparado, aumenta naturalmente suas chances de ser contratado e de desempenhar bem suas funções. Mas o impacto vai além: ao conquistar uma posição que exige qualificação, esse profissional melhora sua condição econômica, o que gera reflexos positivos para sua família e movimenta a economia local. Assim, cria-se um ciclo virtuoso que beneficia não apenas a empresa, mas toda a comunidade

Lisiane Feltraco,

gerente de Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa da Galvani. 

Outra empresa parceira do programa é o Grupo Dass, maior operação integrada de gestão e sourcing para marcas esportivas das Américas, com unidades nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Santo Estêvão, Vitória da Conquista e Itaberaba.

A parceria com o SESI Bahia no programa SEJA Pro+ é uma poderosa ferramenta de transformação social. A iniciativa não apenas eleva a escolaridade, mas também oferece um caminho para a dignidade, o crescimento e a inclusão de novos talentos no mercado de trabalho

Daiane Sehn,

gerente de Recursos Humanos-Operações do Grupo Dass.

Ao firmar essas parcerias, a ideia é reduzir o caminho em busca de oportunidades para quem está fora do mercado ou não tem qualificação profissional, além de acelerar a captação de mão de obra para as empresas.

EJA SESI

Alunos da EJA SESI | por Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Sala de aula da EJA SESI | por Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
Alunos da EJA SESI | por Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB
1 de 3
Alunos da EJA SESI | por Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB

Diferenciais

De acordo com Gisele Freitas, gerente da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do SESI Bahia, o currículo do programa respeita a trajetória das pessoas adultas que buscam, por meio da educação, transformar suas condições de vida e trabalho. Além disso, os estudantes recebem auxílio permanência no valor de R$ 150 por mês.

Esperamos contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, dar condições de acesso ao mundo do trabalho e que, por meio da educação, as pessoas tenham suas vidas transformadas

Gisele Freitas,

gerente da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do SESI Bahia.

Como participar

Atualmente, o programa SEJA Pro+ Emprego está com 2 mil vagas abertas em 12 municípios baianos. Os interessados precisam ter a partir de 18 anos e não terem concluído os estudos. Por mês, os participantes receberão bolsa auxílio de R$ 150. O cadastro pode ser feito diretamente pela internet, no site do SESI Bahia. As vagas são gratuitas e oferecidas em: Alagoinhas (70), Camaçari (280), Feira de Santana (200), Ilhéus (200), Irecê (350), Jequié (210), Juazeiro (200), Luís Eduardo Magalhães (245), Salvador (385), Teixeira de Freitas (300), Valença (300) e Vitória da Conquista (260).

O SEJA Pro+ Emprego é fruto de uma parceria do SESI Bahia, responsável pela gestão do programa e pela oferta da Educação de Jovens e Adultos, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Bahia), que responde pela qualificação profissional. Ambos fazem parte da iniciativa liderada pelo Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI), que tem também como parceiro o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), responsável por assegurar o cadastro nos serviços oficiais de intermediação de mão de obra.

Além da Galvani e do Grupo Dass, também são empresas parceiras do programa a Agrovale (Juazeiro), Estação 1 (Feira de Santana), Ardagh (Alagoinhas), ZAB, Teiú e Motech (Vitória da Conquista), Ramarim (Jequié), Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Ilhéus), Cia Valença Industrial (Valença), além da Associação das Indústrias de Vitória da Conquista (AINVIC), das ONGS Construir Melhor e Instituto Social Cultural e Profissional (Valença), Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado da Bahia (SIPACEB), Sports LTDA, Prefeitura Municipal de Irecê, Sono Brasil, UM SPORTS, RTSILK, Tassel Confecções, AO LAB CONFECÇÕES e AVIGRO.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.

Mais recentes

Imagem - Salvador recebe evento global do setor mineral focado em inovação e sustentabilidade

Salvador recebe evento global do setor mineral focado em inovação e sustentabilidade
Imagem - Acidentes com crianças: sinais de perigo e primeiros socorros que todos os pais precisam saber

Acidentes com crianças: sinais de perigo e primeiros socorros que todos os pais precisam saber
Imagem - Praias preservadas e cenários paradisíacos atraem visitantes em Camaçari

Praias preservadas e cenários paradisíacos atraem visitantes em Camaçari

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
01

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador
02

Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador

Imagem - Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)
03

Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)

Imagem - “Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos
04

“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos