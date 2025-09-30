EVENTO

Salvador recebe evento global do setor mineral focado em inovação e sustentabilidade

EXPOSIBRAM reunirá empresas da cadeia do setor mineral, startups, universidades e projetos de sustentabilidade entre os dias 27 e 30 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador



Publicado em 30 de setembro de 2025

Feira de negócios da EXPOSIBRAM

Entre os dias 27 e 30 de outubro, Salvador se tornará o epicentro da mineração brasileira ao sediar, no Centro de Convenções, a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM) 2025. Reconhecido como um dos maiores eventos do setor na América Latina, o encontro reunirá mineradoras globais, fornecedores de produtos e serviços, startups, universidades e iniciativas sociais para discutir inovação, sustentabilidade e diversidade, temas que formam o coração desta edição.

Realizada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), a EXPOSIBRAM é considerada uma das maiores vitrines do setor mineral mundial. Além de apresentar as últimas tendências em tecnologia, equipamentos e softwares, o evento oferecerá dados estratégicos sobre investimentos e gestão, criando um fórum de referência no Congresso Brasileiro de Mineração, com sessões magnas e painéis temáticos simultâneos. Interessados em participar da feira, deverão realizar inscrição prévia.

Ao longo dos anos, a EXPOSIBRAM evoluiu muito para se transformar em um verdadeiro hub de inovação, conhecimento e compromisso com o futuro da mineração, Raul Jungmann, diretor-presidente do IBRAM.

Responsabilidade ambiental

A sustentabilidade também está no centro do debate. Para o IBRAM, trabalhar com ESG “é, acima de tudo, trabalhar pela vida”, incorporando valores como justiça social, respeito à natureza, inclusão, diversidade e redução das desigualdades. A Agenda ESG da Mineração do Brasil, elaborada pelo instituto, estabelece 12 áreas prioritárias para alinhar as práticas do setor às expectativas da sociedade.

Para Henrique Carballal, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), sediar a EXPOSIBRAM é um marco para o estado.

Muito mais que uma vitrine de negócios, a EXPOSIBRAM é um espaço de transformação. Ela coloca a Bahia no centro das atenções nacionais e internacionais, reforçando o papel do nosso estado como protagonista no setor mineral do Brasil, Henrique Carballal, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

Inovação

Carballal ressalta que a CBPM tem investido em tecnologia e inovação para que o desenvolvimento mineral da Bahia ocorra de forma inteligente e sustentável, por meio de plataformas digitais de geoinformação, sistemas avançados de mapeamento e análise de dados geológicos. Durante a EXPOSIBRAM, a companhia lançará oficialmente a Litoteca Digital e o site Minera Bahia, ferramentas que democratizam o acesso às informações e disponibilizam dados estratégicos sobre o potencial mineral do estado.

Os projetos apresentados pela CBPM também demonstram compromisso com sustentabilidade e diversidade. Entre eles estão o Projeto Ferro Verde, da Brazil Iron, que promete reduzir em até 99% as emissões de dióxido de carbono na produção de aço; a instalação da primeira fábrica de vidro solar fora da China, em parceria com a Homerun Brasil; e ações sociais como o Projeto Irecê e o Garimpo Legal, voltadas para inclusão, qualificação técnica e fortalecimento da atividade garimpeira.

Carballal enfatiza ainda a importância da mineração para a transição energética. “Não existe transição energética sem mineração. [...] A Bahia tem, por suas características geológicas, um imenso potencial mineral vinculado à transição energética. O que nós precisamos fazer é preparar a Bahia para aproveitar esse momento e garantir que, de fato, a transição energética ocorra e a gente possa salvar o planeta”, acrescentou.

Rodada de negócios

Empresas fornecedoras de bens e serviços nacionais e estrangeiras vão poder negociar diretamente com representantes das áreas de suprimentos das principais mineradoras atuantes no Brasil. Até o momento, 16 companhias mineradoras confirmaram presença, incluindo nomes como: Bemisa Holdings, Brazauro Recursos Minerais, Eurochem, Gerdau, GSM Mineração, Jacobina, Kinross Brasil Mineração, Meteoric, Mineração Taboca, Mosaic, Norsk Hydro, Nx Gold, Serabi Gold, Usiminas Mineração, Vale e Viridis Mineração. As inscrições vão até 30 de setembro, exclusivamente pelo site oficial do evento. Clique aqui e faça a sua inscrição.

EXPOSIBRAM 1 de 11

Mineramundo

Um dos destaques desta edição da EXPOSIBRAM é o espaço MineraMundo, voltado para estudantes do ensino fundamental e médio, que oferecerá experiências interativas para aproximar as novas gerações do universo da mineração, mostrando sua presença no cotidiano, de eletrodomésticos até tecnologias de ponta. A iniciativa contará com realidade virtual, quizzes, um trem cenográfico e a Casa da Mineração, que revela como os minérios estão em objetos do dia a dia. “Minerais presentes no que você pode imaginar”, reforçou o IBRAM, na frase que resume sua estratégia de comunicação. As escolas interessadas em participar devem preencher o formulário de inscrição e aguardar a aprovação. As inscrições vão até o dia 17 de outubro.

Mais sobre a exposição

27 de outubro

Das 16h às 21h

28, 29 e 30 de outubro

Das 13h às 20h