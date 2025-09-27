ESPECIAL CAMAÇARI 267 ANOS

Praias preservadas e cenários paradisíacos atraem visitantes em Camaçari

Cidade tem litoral de aproximadamente 42 quilômetros



27 de setembro de 2025

Vista aérea de Guarajuba, praia reconhecida com o selo internacional Bandeira Azul Crédito: Shutterstock

Reconhecida pela força industrial do Polo, Camaçari também é brindada com um litoral de aproximadamente 42 quilômetros, integrado à Costa dos Coqueiros, onde praias preservadas e cenários paradisíacos consolidam o município como um dos destinos mais encantadores da Bahia e do Brasil.

Localizado a apenas 50 quilômetros de Salvador, o município foi apontado recentemente como o segundo destino mais desejado pelos turistas brasileiros em 2025 (atrás apenas de Barra de Tabatinga, no Rio Grande do Norte), de acordo com levantamento da plataforma de reservas Booking.com.

Entre suas joias, Guarajuba se destaca como uma das praias contempladas com o selo internacional Bandeira Azul, reconhecimento que atesta a qualidade ambiental, segurança e infraestrutura do balneário. Não por acaso, a região atrai visitantes em busca de águas cristalinas, areias bem cuidadas e serviços turísticos de excelência.

Distritos como Abrantes e praias como Busca Vida, Barra do Jacuípe (marcada pelo encontro do rio com o mar), Itacimirim e Jauá completam a lista de locais que encantam os visitantes. Na igualmente paradisíaca Arembepe, a desova de inúmeras tartarugas marinhas levou à instalação de uma unidade do Projeto Tamar.

Aldeia Hippie

Outro destaque é a Aldeia Hippie de Arembepe, que se tornou símbolo da contracultura mundial ao acolher nomes como Janis Joplin e Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, além de artistas brasileiros, a exemplo de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Rita Lee. Até hoje, o espaço mantém a aura alternativa e segue sendo um dos destinos mais procurados por quem deseja vivenciar a cultura local, visitar a feira de artesanato ou conhecer de perto a história do lugar.