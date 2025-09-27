Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Praias preservadas e cenários paradisíacos atraem visitantes em Camaçari

Cidade tem litoral de aproximadamente 42 quilômetros

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • Foto do(a) author(a) Murilo Gitel

  • Estúdio Correio

  • Murilo Gitel

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 06:04

Vista aérea de Guarajuba, praia reconhecida com o selo internacional Bandeira Azul
Vista aérea de Guarajuba, praia reconhecida com o selo internacional Bandeira Azul Crédito: Shutterstock

Reconhecida pela força industrial do Polo, Camaçari também é brindada com um litoral de aproximadamente 42 quilômetros, integrado à Costa dos Coqueiros, onde praias preservadas e cenários paradisíacos consolidam o município como um dos destinos mais encantadores da Bahia e do Brasil.

Localizado a apenas 50 quilômetros de Salvador, o município foi apontado recentemente como o segundo destino mais desejado pelos turistas brasileiros em 2025 (atrás apenas de Barra de Tabatinga, no Rio Grande do Norte), de acordo com levantamento da plataforma de reservas Booking.com.

Entre suas joias, Guarajuba se destaca como uma das praias contempladas com o selo internacional Bandeira Azul, reconhecimento que atesta a qualidade ambiental, segurança e infraestrutura do balneário. Não por acaso, a região atrai visitantes em busca de águas cristalinas, areias bem cuidadas e serviços turísticos de excelência.

Distritos como Abrantes e praias como Busca Vida, Barra do Jacuípe (marcada pelo encontro do rio com o mar), Itacimirim e Jauá completam a lista de locais que encantam os visitantes. Na igualmente paradisíaca Arembepe, a desova de inúmeras tartarugas marinhas levou à instalação de uma unidade do Projeto Tamar.

Aldeia Hippie

Símbolo da contracultura, Aldeia Hippie de Arembepe mantém sua aura alternativa |  por Shutterstock
Símbolo da contracultura, Aldeia Hippie de Arembepe mantém sua aura alternativa | por Shutterstock
1 de 2
Símbolo da contracultura, Aldeia Hippie de Arembepe mantém sua aura alternativa |  por Shutterstock

Aldeia Hippie

Outro destaque é a Aldeia Hippie de Arembepe, que se tornou símbolo da contracultura mundial ao acolher nomes como Janis Joplin e Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, além de artistas brasileiros, a exemplo de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Rita Lee. Até hoje, o espaço mantém a aura alternativa e segue sendo um dos destinos mais procurados por quem deseja vivenciar a cultura local, visitar a feira de artesanato ou conhecer de perto a história do lugar.

O projeto de conteúdo Aniversário de Camaçari é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Bracell e Tronox, e apoio da Wilson Sons.

Mais recentes

Imagem - Inovações tecnológicas aceleram avanços em Camaçari; conheça

Inovações tecnológicas aceleram avanços em Camaçari; conheça
Imagem - Empresas conciliam desenvolvimento econômico, ambiental e social em Camaçari

Empresas conciliam desenvolvimento econômico, ambiental e social em Camaçari
Imagem - Camaçari celebra passado, presente e futuro em seu aniversário de 267 anos

Camaçari celebra passado, presente e futuro em seu aniversário de 267 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda
01

Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda

Imagem - Ex-comandante dos Bombeiros revela depressão e dificuldade para emagrecer: ‘Perdi o round’
02

Ex-comandante dos Bombeiros revela depressão e dificuldade para emagrecer: ‘Perdi o round’

Imagem - Ex-mordomo conta como William reconquistou Kate de novo: ‘nunca tinha feito nada assim'
03

Ex-mordomo conta como William reconquistou Kate de novo: ‘nunca tinha feito nada assim'

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça
04

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça