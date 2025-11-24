NOVO CENÁRIO

Tempo real e cerimônia 4D: veja como funciona um dos crematórios mais modernos do país em Salvador

Sistema do Campo Santo rastreia, em tempo real, cada etapa da cremação e oferece acompanhamento remoto com despedida interativa para familiares distantes; entenda



Gabriela Araújo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:18

Cemitério Campo Santo Crédito: Elias Dantas

A opção pela cremação segue em ritmo de crescimento no Brasil e começa a ganhar mais espaço também em Salvador. No Cemitério Campo Santo, um dos mais tradicionais da capital baiana, o número de cremações registrou aumento de 21% em 2025, em relação ao ano anterior. O avanço acompanha uma tendência global: em países como Japão, França e Estados Unidos, o método já supera amplamente o sepultamento tradicional.

No entanto, o índice ainda é considerado baixo em todo o território brasileiro. Apenas 8% a 9% dos óbitos resultam em cremação, segundo o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep). Para Roberto Guimarães, gerente do Campo Santo, o crescimento observado no cemitério tem relação direta com uma mudança de mentalidade.

Ele lembra que, desde a inauguração do crematório, em 2019, foram feitos investimentos contínuos em campanhas informativas e treinamentos internos. “Realizamos investimentos em campanhas, levando informações do processo, bem como treinamentos para os colaboradores para que possamos dar um amplo atendimento ao familiar”, afirmou.

Para Roberto Guimarães, o baiano está mais aberto à cremação hoje do que há cinco ou dez anos. “Efetivamente o sepultamento tradicional ainda é a opção mais seguida pela população, contudo, sentimos um crescimento, ano a ano, na preferência pela cremação”, explicou ele, que também apontou que a maior aceitação cultural e religiosa contribuiu para a expansão.

Crematório com estrutura moderna em Salvador

O Campo Santo opera um dos crematórios mais modernos da cidade e do país, com tecnologia que permite rastreamento integral do processo. A identificação começa antes da cremação, com um código individual, e todas as fases são monitoradas via tablet pelo software exclusivo JUNG TControl. O sistema acompanha em tempo real cada etapa e oferece acompanhamento remoto, garantindo precisão e segurança.

A estrutura cumpre rigorosamente mais de 40 parâmetros exigidos pela legislação ambiental, incluindo normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e a NBR 12.313, que regulamenta a segurança em instalações de gás e sistemas de combustão. A entrega das cinzas é feita em até 24 horas após o procedimento.

Campo Santo tem sala de cerimônia 4D

O Campo Santo também dispõe de uma Sala de Cerimônia 4D, pensada para proporcionar uma despedida mais acolhedora e personalizada. O espaço permite escolher luzes, mensagens, sons, projeções de fotos e até chuva de pétalas, com apoio de um cerimonialista.

"Nessa mesma sala, dispomos de transmissão on line da cerimônia para que familiares e amigos distantes possam acompanhar e enviar mensagens de despedida. Todo processo finda com a entrega das cinzas em urna em até 24h.", explicou Roberto Guimarães.

O que Columbário? Entenda espaço para armazenamento de urnas cinerárias

Outra estrutura importante é o columbário, espaço destinado ao armazenamento das urnas cinerárias. A prática, que remonta à Roma Antiga, tornou-se uma forma simbólica e acolhedora de preservar a memória de quem partiu.

“Caso o familiar tenha o desejo de guardar as cinzas do ente querido no Campo Santo, isso é plenamente viável, ficando o espaço aberto para reflexão, oração e lembrança, aberto para visitação dos familiares e amigos”, pontuou Roberto.

Cemitério Campo Santo

Largo do Campo Santo, S/N, Federação, Salvador-BA

Telefone: (71) 2203-9777

Horário de funcionamento: 8h às 17h (todos os dias da semana e feriados)