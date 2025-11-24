Acesse sua conta
Tempo real e cerimônia 4D: veja como funciona um dos crematórios mais modernos do país em Salvador

Sistema do Campo Santo rastreia, em tempo real, cada etapa da cremação e oferece acompanhamento remoto com despedida interativa para familiares distantes; entenda

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:18

Campo Santo
Cemitério Campo Santo Crédito: Elias Dantas

A opção pela cremação segue em ritmo de crescimento no Brasil e começa a ganhar mais espaço também em Salvador. No Cemitério Campo Santo, um dos mais tradicionais da capital baiana, o número de cremações registrou aumento de 21% em 2025, em relação ao ano anterior. O avanço acompanha uma tendência global: em países como Japão, França e Estados Unidos, o método já supera amplamente o sepultamento tradicional.

No entanto, o índice ainda é considerado baixo em todo o território brasileiro. Apenas 8% a 9% dos óbitos resultam em cremação, segundo o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep). Para Roberto Guimarães, gerente do Campo Santo, o crescimento observado no cemitério tem relação direta com uma mudança de mentalidade.

Campo Santo

Sala Ecumênica 4D por Agência Bapress
Sala Ecumênica 4D por Agência Bapress
Columbário por Erik Salles
Estátua da Fé por Agência Bapress
Forno Crematório por Agência Bapress
Columbário por Erik Salles
Entrada Cemitério Campo Santo por Erik Salles
Entrada Cemitério Campo Santo por Elias Dantas

Sala Ecumênica 4D por Agência Bapress

Ele lembra que, desde a inauguração do crematório, em 2019, foram feitos investimentos contínuos em campanhas informativas e treinamentos internos. “Realizamos investimentos em campanhas, levando informações do processo, bem como treinamentos para os colaboradores para que possamos dar um amplo atendimento ao familiar”, afirmou.

Para Roberto Guimarães, o baiano está mais aberto à cremação hoje do que há cinco ou dez anos. “Efetivamente o sepultamento tradicional ainda é a opção mais seguida pela população, contudo, sentimos um crescimento, ano a ano, na preferência pela cremação”, explicou ele, que também apontou que a maior aceitação cultural e religiosa contribuiu para a expansão.

Crematório com estrutura moderna em Salvador 

O Campo Santo opera um dos crematórios mais modernos da cidade e do país, com tecnologia que permite rastreamento integral do processo. A identificação começa antes da cremação, com um código individual, e todas as fases são monitoradas via tablet pelo software exclusivo JUNG TControl. O sistema acompanha em tempo real cada etapa e oferece acompanhamento remoto, garantindo precisão e segurança.

A estrutura cumpre rigorosamente mais de 40 parâmetros exigidos pela legislação ambiental, incluindo normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e a NBR 12.313, que regulamenta a segurança em instalações de gás e sistemas de combustão. A entrega das cinzas é feita em até 24 horas após o procedimento.

Campo Santo tem  sala de cerimônia 4D 

O Campo Santo também dispõe de uma Sala de Cerimônia 4D, pensada para proporcionar uma despedida mais acolhedora e personalizada. O espaço permite escolher luzes, mensagens, sons, projeções de fotos e até chuva de pétalas, com apoio de um cerimonialista.

"Nessa mesma sala, dispomos de transmissão on line da cerimônia para que familiares e amigos distantes possam acompanhar e enviar mensagens de despedida. Todo processo finda com a entrega das cinzas em urna em até 24h.", explicou Roberto Guimarães.

O que Columbário? Entenda espaço para armazenamento de urnas cinerárias

Outra estrutura importante é o columbário, espaço destinado ao armazenamento das urnas cinerárias. A prática, que remonta à Roma Antiga, tornou-se uma forma simbólica e acolhedora de preservar a memória de quem partiu.

“Caso o familiar tenha o desejo de guardar as cinzas do ente querido no Campo Santo, isso é plenamente viável, ficando o espaço aberto para reflexão, oração e lembrança, aberto para visitação dos familiares e amigos”, pontuou Roberto.

Cemitério Campo Santo

Largo do Campo Santo, S/N, Federação, Salvador-BA

Telefone: (71) 2203-9777

Horário de funcionamento: 8h às 17h (todos os dias da semana e feriados)

Site: cemiteriocamposanto.org.br

Instagram: @cemiteriocamposanto

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.

