Empresa baiana Blueartes mergulha nas tendências globais durante a Dutch Design Week, na Holanda

Participação no maior evento de design do norte da Europa reforça compromisso da Blueartes com inovação, circularidade e sustentabilidade

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 05:00

Vitor Barreto, sócio da Blueartes Crédito: Divulgação/Blueartes

A Blueartes, empresa baiana criada em Salvador e reconhecida pela criação de projetos sob medida que unem cenografia, retail design e soluções criativas com foco em sustentabilidade, participou da Dutch Design Week (DDW), maior evento de design do norte da Europa. A imersão fez parte do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa, voltado à investigação de novas tendências, materiais e abordagens criativas.

Realizada entre os dias 18 e 26 de outubro, a mostra aconteceu na cidade de Eindhoven, na Holanda, e promoveu um grande laboratório de ideias e experimentações sobre o futuro do design. “Estar lá foi olhar para o futuro, compreender como o mundo está traduzindo propósito, estética e sustentabilidade em projetos reais. Viver o design com uma abordagem capaz de inspirar transformações e abrir novos caminhos para um futuro mais inteligente, inclusivo e sustentável”, afirmou Vitor Barreto, sócio da Blueartes.

Segundo Barreto, as discussões se concentraram em como criar experiências e produtos sem gerar impacto negativo, explorando o uso de materiais circulares e a criação de ecossistemas sustentáveis sem perder estética, escala ou experiência.

Para ele, a vivência internacional reforçou o propósito da Blueartes de unir inovação, sustentabilidade e design em soluções personalizadas. “A imersão na Holanda permite acurar o olhar onde as tendências, se concretizando em realidade prática. Projetos como o espaço do Designer Piet Hein consolidam a aplicação de circularidade e ecossistema de forma duradoura. Estar imerso nesse ecossistema reforça a confiança em nossos pilares, de que o futuro é customizado, tecnológico, criativo e sustentável”, destacou Barreto.

Referência nacional

Com atuação integrada, que vai desde a concepção à instalação, a Blueartes é liderada pelos sócios Vitor Barreto, Charles Ferraz e Tiago Bertolazzi, e se consolidou como referência no Brasil em design sustentável, desenvolvendo projetos para marcas e eventos que priorizam a experiência do cliente.

O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa aposta no conceito de “Curadoria Quântica”, descrito por Barreto como um método de alinhamento vibracional das diretrizes e metas. “Somos uma empresa com estrutura flexível e gestão ágil, o que permite decisões rápidas que acompanham a velocidade das mudanças socioeconômicas do mundo. Essa velocidade nos coloca sempre na crista da onda. Somos empreendedores inquietos, movidos por inovação e velocidade nas ações diárias”, explicou.

Para o empresário, investir em pesquisa e tecnologia é essencial para manter a competitividade e relevância da marca. “A Blueartes conquistou no mercado nacional o status de empresa boutique. O investimento em tecnologia e pesquisa é fundamental para a manutenção desse status. Funcionamos como um canal de conexão entre nossos clientes e as principais tendências do mundo”, completou.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.

