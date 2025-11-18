EDUCAÇÃO

Quer saber sua nota do Enem? Ferramenta gratuita calcula resultado antes da divulgação oficial

Calculadora desenvolvida pelo Bernoulli Educação utiliza mesmo modelo estatístico do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)



Gabriela Araújo

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 05:10

Desenvolvida pelo Bernoulli Educação, ferramenta funciona em qualquer dispositivo Crédito: Divulgação/Bernoulli Educação

Milhões de pessoas participaram do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado no último domingo (16). Nessa etapa, os candidatos responderam questões de Ciências da Natureza e Matemática. No mesmo dia, o Bernoulli Educação divulgou o gabarito extraoficial da prova. A etapa contou com 90 questões objetivas elaboradas para avaliar habilidades essenciais dos candidatos.

Para quem deseja ter uma ideia antecipada do desempenho, o Bernoulli Educação disponibilizou, de forma gratuita, uma calculadora que ajuda estudantes a estimarem sua nota no Enem com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), o mesmo modelo estatístico utilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O sistema da TRI considera o grau de dificuldade de cada questão e a consistência das respostas do participante. Isso significa que não basta somar acertos e erros para obter uma estimativa confiável da nota. Segundo Rommel Domingos, sócio-fundador do Bernoulli Educação, o modelo avalia a coerência nas respostas, evitando que acertos por acaso elevem a nota.

"O estudante que foca nas questões em que tem maior domínio, geralmente fáceis e medianas, e deixa de lado aquelas em que a dúvida é maior, amplia suas chances de alcançar uma boa nota. Assim, demonstra consistência no raciocínio, algo valorizado pelo modelo de correção do Enem", explicou.

A Calculadora TRI pode ser usada de forma simples: o estudante preenche suas respostas na plataforma, informa seus dados e recebe a estimativa da nota final do Enem. A ferramenta é responsiva, funciona em qualquer dispositivo e permite preenchimento por áudio.

Além da calculadora, o Bernoulli também oferece um simulador do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que permite ao estudante simular a aprovação em universidades públicas com base em notas de corte atualizadas de 2025, considerando critérios como região, curso, instituição e modalidade de concorrência.

Diferenciais

Entre os principais diferenciais da calculadora, está o uso do modelo estatístico da TRI, que garante mais precisão, e o nível de confiança Bernoulli, já que a plataforma foi desenvolvida integralmente pelos especialistas da instituição. Quanto mais estudantes utilizarem a ferramenta, mais precisa se torna a estimativa coletiva, uma vez que o cálculo é baseado também na comparação estatística entre desempenhos, como ocorre no modelo oficial do Inep.

“Os processos seletivos tradicionais seguem a Teoria Clássica dos Testes (TCT), na qual a pontuação do estudante depende do número de respostas corretas, e todas as questões têm peso fixo. Já a TRI tem um sistema que avalia a proficiência dos participantes em uma escala contínua, levando em conta o nível de dificuldade de cada item”, detalhou Vinicius Figueiredo, coordenador pedagógico do Bernoulli Educação.

Maior referência em Enem do Brasil

O Bernoulli Educação é a maior referência em Enem do Brasil - a instituição foi 11 vezes primeiro lugar nacional no Enem* -, e acredita que o sucesso no exame vai além do conteúdo, nascendo da confiança, da disciplina e da paixão por aprender. Para isso, disponibiliza o Lidera Enem, um programa gratuito que reúne conteúdos exclusivos, análises de provas anteriores e eventos de revisão, entre outros recursos, adaptados para cada momento até o ingresso na Educação Superior.

*Consideradas as médias das provas objetivas de escolas com mais de 100 alunos, segundo dados do Inep 2010-2024.