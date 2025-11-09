EDUCAÇÃO

Gabarito Enem 2025: confira as respostas do 1º dia de provas

Elaborado por professores especialistas do Bernoulli Educação, material oferece aos estudantes uma base segura para conferir o desempenho e se preparar para a segunda etapa do exame.

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 21:10

Bernoulli Educação Crédito: Divulgação Bernoulli Educação

O Bernoulli Educação divulgou neste domingo, 9, o gabarito extraoficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A prova contou com 90 questões objetivas, distribuídas entre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, que abordou o tema “perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A correção foi cuidadosamente estruturada por um grupo de professores especialistas que atuou de forma integrada para assegurar precisão técnica e agilidade no processo. A iniciativa visa fornecer aos estudantes uma referência confiável para que leiam seu desempenho e se preparem de maneira estratégica rumo ao segundo dia de exame, marcado para o próximo domingo (16), quando serão avaliadas as áreas de Matemática e Ciências da Natureza.

Confira os gabaritos

Caderno Verde Crédito: Bernoulli Educação

Caderno Branco Crédito: Bernoulli Educação

Caderno Azul Crédito: Bernoulli Educação

Caderno Amarelo Crédito: Bernoulli Educação

O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida aos veículos de imprensa e publicada em nos canais oficiais da instituição.

Confira a resolução das questões no site da Bernoulli.

