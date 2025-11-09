Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 21:10
O Bernoulli Educação divulgou neste domingo, 9, o gabarito extraoficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A prova contou com 90 questões objetivas, distribuídas entre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, que abordou o tema “perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.
A correção foi cuidadosamente estruturada por um grupo de professores especialistas que atuou de forma integrada para assegurar precisão técnica e agilidade no processo. A iniciativa visa fornecer aos estudantes uma referência confiável para que leiam seu desempenho e se preparem de maneira estratégica rumo ao segundo dia de exame, marcado para o próximo domingo (16), quando serão avaliadas as áreas de Matemática e Ciências da Natureza.
O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida aos veículos de imprensa e publicada em nos canais oficiais da instituição.
Confira a resolução das questões no site da Bernoulli.
