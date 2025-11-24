Perigo: desidratação e golpes de calor têm sinais silenciosos; veja como agir rápido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Dias quentes, ambientes abafados, roupas inadequadas e pouca ingestão de líquidos formam uma combinação perigosa. A desidratação e o golpe de calor (ou insolação) são situações comuns em países tropicais como o Brasil e podem afetar pessoas de todas as idades — com risco especial para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.
Segundo o Ministério da Saúde, os casos de internação por desidratação aumentam consideravelmente nos meses mais quentes. Em bebês e idosos, a evolução pode ser muito rápida e, em poucas horas, um quadro leve pode se transformar em emergência médica.
Desidratação e golpes de calor
Diana Serra,médica
• Desidratação → ocorre quando há perda excessiva de líquidos e sais minerais, seja por suor, vômitos, diarreia ou baixa ingestão de água.
• Golpe de calor (insolação) → é uma emergência grave, causada pela falha dos mecanismos de regulação térmica do corpo. A temperatura corporal sobe rapidamente (acima de 40 °C), podendo levar a disfunção de órgãos vitais.
Em adultos:
• Boca e pele secas
• Dor de cabeça e tontura
• Fraqueza ou cansaço excessivo
• Pouca urina, escura e concentrada
• Irritabilidade ou confusão mental
Em crianças e bebês:
• Boca e língua secas
• Choro sem lágrimas
• Fontanela (“moleira”) afundada
• Irritabilidade ou sonolência incomum
• Fraldas secas por longos períodos
Crianças pequenas podem desidratar rapidamente, mesmo com sintomas leves.
• Temperatura corporal acima de 40 °C
• Pele quente, avermelhada e seca (sem suor)
• Confusão mental, agitação ou perda de consciência
• Respiração acelerada e pulso forte
• Náuseas, vômitos e convulsões
“O golpe de calor é uma urgência real. O corpo perde a capacidade de se resfriar sozinho. Se não houver intervenção rápida, pode levar a falência de órgãos e morte”, alerta a Dra. Diana.
1. Leve a pessoa para um local fresco e ventilado.
2. Ofereça líquidos em pequenos goles e com frequência.
o Água, soro caseiro ou soluções de reidratação oral são ideais.
o Evite refrigerantes, bebidas alcoólicas ou com cafeína.
3. Retire roupas em excesso e mantenha temperatura ambiente agradável.
4. Observe sinais de melhora em até 1 hora. Caso contrário, procure atendimento médico.
1. Chame imediatamente o serviço de emergência.
2. Remova a pessoa do ambiente quente e leve para local arejado e sombreado.
3. Retire roupas pesadas e aplique compressas frias em axilas, pescoço, virilha e testa.
4. Não ofereça líquidos se a pessoa estiver confusa ou inconsciente.
5. Mantenha vigilância constante até a chegada do atendimento médico.
Uma solução simples e eficiente para desidratação leve:
1 litro de água + 1 colher de sopa rasa de açúcar + 1 colher de café rasa de sal
Misture bem. Deve ter sabor “ligeiramente salgado”.
Ofereça em pequenas quantidades, de forma fracionada, principalmente para crianças.
✔️ Incentive ingestão de água ao longo do dia, mesmo sem sede.
✔️ Vista roupas leves e claras em dias quentes.
✔️ Evite exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h.
✔️ Ofereça líquidos adicionais durante febre, vômitos ou diarreia.
✔️ Mantenha locais ventilados e use ventiladores ou ar-condicionado com moderação.
✔️ Observe especialmente crianças e idosos, que não expressam sede com facilidade.
• Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888
• Associe-se à Vitalmed: 2202-8686
• SAMU: 192
• Corpo de Bombeiros: 193
A desidratação e o golpe de calor podem começar com sinais discretos, mas evoluem rápido — especialmente em públicos vulneráveis. Reconhecer os primeiros sinais, agir imediatamente e prevenir situações de risco são atitudes simples que salvam vidas.
“No calor intenso, a atenção deve ser redobrada. A prevenção começa dentro de casa”, conclui a Dra. Diana Serra.
