Perigo: desidratação e golpes de calor têm sinais silenciosos; veja como agir rápido

Conheça os primeiros sinais, saiba como agir antes da chegada do socorro e veja como prevenir casos em crianças, adultos e idosos

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:01

A desidratação ocorre quando há perda excessiva de líquidos e sais minerais Crédito: Shutterstock

Dias quentes, ambientes abafados, roupas inadequadas e pouca ingestão de líquidos formam uma combinação perigosa. A desidratação e o golpe de calor (ou insolação) são situações comuns em países tropicais como o Brasil e podem afetar pessoas de todas as idades — com risco especial para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Segundo o Ministério da Saúde, os casos de internação por desidratação aumentam consideravelmente nos meses mais quentes. Em bebês e idosos, a evolução pode ser muito rápida e, em poucas horas, um quadro leve pode se transformar em emergência médica.

A desidratação nem sempre começa com sede. Muitas vezes, os sinais são discretos — boca seca, sonolência, irritabilidade. Reconhecer esses alertas cedo evita complicações graves Diana Serra, médica

• Desidratação → ocorre quando há perda excessiva de líquidos e sais minerais, seja por suor, vômitos, diarreia ou baixa ingestão de água.

• Golpe de calor (insolação) → é uma emergência grave, causada pela falha dos mecanismos de regulação térmica do corpo. A temperatura corporal sobe rapidamente (acima de 40 °C), podendo levar a disfunção de órgãos vitais.

Sinais de desidratação

Em adultos:

• Boca e pele secas

• Dor de cabeça e tontura

• Fraqueza ou cansaço excessivo

• Pouca urina, escura e concentrada

• Irritabilidade ou confusão mental

Em crianças e bebês:

• Boca e língua secas

• Choro sem lágrimas

• Fontanela (“moleira”) afundada

• Irritabilidade ou sonolência incomum

• Fraldas secas por longos períodos

Crianças pequenas podem desidratar rapidamente, mesmo com sintomas leves.

Sinais de golpe de calor (emergência médica)

• Temperatura corporal acima de 40 °C

• Pele quente, avermelhada e seca (sem suor)

• Confusão mental, agitação ou perda de consciência

• Respiração acelerada e pulso forte

• Náuseas, vômitos e convulsões

“O golpe de calor é uma urgência real. O corpo perde a capacidade de se resfriar sozinho. Se não houver intervenção rápida, pode levar a falência de órgãos e morte”, alerta a Dra. Diana.

O que fazer diante de desidratação leve a moderada

1. Leve a pessoa para um local fresco e ventilado.

2. Ofereça líquidos em pequenos goles e com frequência.

o Água, soro caseiro ou soluções de reidratação oral são ideais.

o Evite refrigerantes, bebidas alcoólicas ou com cafeína.

3. Retire roupas em excesso e mantenha temperatura ambiente agradável.

4. Observe sinais de melhora em até 1 hora. Caso contrário, procure atendimento médico.

O que fazer diante de golpe de calor (emergência)

1. Chame imediatamente o serviço de emergência.

2. Remova a pessoa do ambiente quente e leve para local arejado e sombreado.

3. Retire roupas pesadas e aplique compressas frias em axilas, pescoço, virilha e testa.

4. Não ofereça líquidos se a pessoa estiver confusa ou inconsciente.

5. Mantenha vigilância constante até a chegada do atendimento médico.

“Soro caseiro salva vidas”

Uma solução simples e eficiente para desidratação leve:

1 litro de água + 1 colher de sopa rasa de açúcar + 1 colher de café rasa de sal

Misture bem. Deve ter sabor “ligeiramente salgado”.

Ofereça em pequenas quantidades, de forma fracionada, principalmente para crianças.

Checklist de Prevenção Familiar

✔️ Incentive ingestão de água ao longo do dia, mesmo sem sede.

✔️ Vista roupas leves e claras em dias quentes.

✔️ Evite exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h.

✔️ Ofereça líquidos adicionais durante febre, vômitos ou diarreia.

✔️ Mantenha locais ventilados e use ventiladores ou ar-condicionado com moderação.

✔️ Observe especialmente crianças e idosos, que não expressam sede com facilidade.

Contatos de emergência

• Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888

• Associe-se à Vitalmed: 2202-8686

• SAMU: 192

• Corpo de Bombeiros: 193

A importância de reconhecer os primeiros sinais

A desidratação e o golpe de calor podem começar com sinais discretos, mas evoluem rápido — especialmente em públicos vulneráveis. Reconhecer os primeiros sinais, agir imediatamente e prevenir situações de risco são atitudes simples que salvam vidas.

“No calor intenso, a atenção deve ser redobrada. A prevenção começa dentro de casa”, conclui a Dra. Diana Serra.