Concurso cultural escolhe maquiadores para o Afro Fashion Day 2025; veja como participar

Candidatos podem realizar a inscrição até o dia 15 de outubro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:23

Backstage de beleza Afro Fashion Day 2025
Crédito: Lucas Assis

O brilho da passarela do Afro Fashion Day 2025 não está apenas nos looks. A beleza, a criatividade e a arte também ganham destaque na maquiagem que compõe cada bloco do desfile. Mais uma vez, o evento abre as portas para talentos com um concurso cultural que vai selecionar maquiadores para integrar o time oficial da 11ª edição do maior evento de moda negra do Brasil, realizado pelo CORREIO.

A iniciativa busca valorizar profissionais que enxergam a maquiagem como ferramenta de expressão, identidade e representatividade. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (1º). 

Para participar, os interessados devem se autodeclarar pretos, terem mais de 18 anos, além de serem residentes e domiciliados no estado da Bahia. O participante também deverá submeter uma foto de uma maquiagem feita por ele e preencher o formulário de inscrição. As inscrições seguem até o dia 15 de outubro. Já o resultado será divulgado no dia 25 do mesmo mês. Consulte o regulamento completo do concurso para saber todos os critérios de participação.

Em 2024, mais de 60 maquiadores se inscreveram para participar da primeira edição do concurso. Iasmin Fábia, 22 anos, foi a campeã, contemplada com um estágio supervisionado nos bastidores do evento. Além dela, as maquiadoras Clarissa Souza e Kayala Ariana, que ficaram em 2º e 3º lugar, também foram convidadas para participar do evento.

Iasmin Fábia e os jurados do concurso
Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons.

