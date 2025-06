FUTURO

Tronox lança websérie sobre projetos sociais e de bem-estar na Bahia

“Histórias que nos Conectam” mostra iniciativas que promovem qualidade de vida em comunidades de Camaçari e entre colaboradores da empresa

A websérie Histórias que nos Conectam, uma realização do jornal Correio com oferecimento da Tronox, destaca ações de responsabilidade social e bem-estar promovidas pela empresa na Região Metropolitana de Salvador. Em três episódios, a produção apresenta projetos que transformam rotinas, fortalecem vínculos e geram impacto positivo tanto nas comunidades do entorno quanto no ambiente de trabalho.>