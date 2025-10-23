EDUCAÇÃO

Land School oferece novo Ensino Médio com foco internacional e excelência acadêmica

Modelo bilíngue integra currículo nacional e IB Diploma, preparando alunos para vestibulares e universidades do mundo todo

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:49

Formação da Land School é pensada de forma integral Crédito: divulgação

Para as famílias com filhos em idade escolar, a chegada do Ensino Médio representa um momento decisivo: escolher a escola que melhor prepara o estudante para a universidade e para os desafios do futuro. Na Land School, integrante do Inspired Education Group, maior grupo de escolas premium do mundo, o Ensino Médio combina rigor acadêmico, visão internacional e experiências que formam jovens completos.

O novo modelo de Ensino Médio da Land School oferece duas trilhas formativas. A primeira segue o currículo nacional, baseado na BNCC, com reforço nas três ciências, humanidades e matemática. Dentro dessa trilha, o programa Land Track permite o aprofundamento em áreas de interesse, com simulados frequentes e produção textual intensiva, garantindo uma preparação sólida para vestibulares e ENEM.

A segunda trilha é o IB Diploma Programme (IBDP), currículo internacional bilíngue reconhecido em todo o mundo. O programa desenvolve alunos autônomos, críticos e resilientes, e inclui o Extended Essay, o CAS (Creativity, Activity, Service) e o TOK (Theory of Knowledge), consolidando pesquisa, pensamento crítico e engajamento social.

Aprendizado vai além do acadêmico

Para a diretora da unidade Federação, Graciela Coracini, o diferencial está na forma como o Ensino Médio é planejado para equilibrar excelência acadêmica e propósito. “Queremos que nossos alunos sejam protagonistas de sua própria trajetória, com autonomia para decidir, argumentar e agir com consciência sobre o mundo que os cerca. Essa é a essência de uma formação internacional aliada à base nacional”, destaca.

Como a formação da Land School é pensada de forma integral, o aprendizado vai além do acadêmico: esportes e artes também são pilares da rotina. A escola oferece experiências como summer camps, gincanas, Model United Nations, feiras científicas e viagens de estudo de campo, conectando o aprendizado aos desafios reais do século XXI.

Fazer parte do Inspired Education Group amplia essas possibilidades

Os alunos da Land School podem se conectar a 119 escolas em mais de 26 países, participando de intercâmbios, programas de verão e projetos internacionais que fortalecem sua visão de mundo e suas competências globais.

O diretor da unidade Pituba, David Figueroa, reforça que a expansão do Ensino Médio para a unidade representa um avanço importante na jornada acadêmica dos alunos. “A chegada do segmento à Land Pituba consolida um projeto pedagógico de continuidade, com a mesma excelência e propósito que já fazem parte da nossa identidade. Nosso objetivo é oferecer uma formação completa, que prepare o aluno para o futuro com base sólida e mentalidade global.”

Com foco também no equilíbrio entre corpo e mente, o Ensino Médio da Land School oferece atividades esportivas extracurriculares no contraturno. O horário é adaptado para que os alunos estudem de forma independente ou dirigida, e o Lounge do Ensino Médio foi projetado para favorecer a concentração e a autonomia em um ambiente moderno e funcional. Nas tardes de aprofundamento, cada estudante recebe orientação personalizada e treino específico para otimizar seu desempenho.

Resultados que refletem excelência

Em 2024, todos os alunos da Land School obtiveram notas acima de 900 na redação do ENEM, com aprovações em cursos como Medicina, Direito, Engenharia e Comunicação Social, em universidades de destaque nacional e internacional. Entre as nacionais, estão a UFBA, a UNICAMP, a Bahiana de Medicina e a Faculdade Baiana de Direito, reconhecida na área jurídica.

No currículo internacional, a escola também se destacou. Em 2025, a Land School alcançou o maior score médio do IBDP da Bahia e de todo o Inspired Brasil, com 35,5 pontos, superando amplamente a média global de 30,58. Alunos conquistaram vagas em instituições como a IE Business School (Espanha) e a EDHEC Business School (França), e o grupo já soma mais de 120 ofertas em universidades internacionais, com bolsas e admissões em programas de excelência ao redor do mundo.

Sobre o Inspired Education Group

Maior grupo de escolas premium do mundo, o Inspired Education Group está presente em mais de 26 países, com 119 escolas em seis continentes e mais de 90 mil alunos. Fundado em 2013, tem como pilares a excelência acadêmica, os esportes e as artes, promovendo uma formação holística e global.

Além dos resultados acadêmicos, o Inspired oferece um ecossistema de oportunidades, como intercâmbios, programas de verão, competições internacionais e acesso às melhores universidades do mundo. A filosofia do grupo é clara: educar para a vida, formando jovens confiantes, criativos e preparados para um futuro em constante transformação.