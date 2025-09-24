EDUCAÇÃO

Gurilândia & Land School oferecem formação integral

Unidades promovem educação pautada em dimensões acadêmica, física, emocional e social



Estúdio Correio

Márcia Luz

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06:01

Processo de reserva de vagas para 2026 já está aberto e é realizado de forma individualizada, com entrevistas e acompanhamento da equipe pedagógica Crédito: Divulgação/Inspired

Incentivar os alunos a investigar, experimentar e apresentar soluções criativas para situações reais, desenvolvendo autonomia, pensamento crítico e colaboração. Este é o diferencial das escolas Gurilândia & Land School, que fazem parte do Grupo Inspired. A proposta bilíngue e de projetos, aliada ao currículo internacional do IB, garante um aprendizado conectado com o mundo real.

Cumprir essa missão diariamente, ano a ano, esbarra em desafios e um dos maiores entre eles está ligado à gestão do aprendizado do aluno: transformar a imensa quantidade de dados coletados diariamente em informações, que realmente orientem o processo de formação do indivíduo. “Nas escolas Gurilândia & Land School, sempre investimos em sistemas de acompanhamento pedagógico aliados a um olhar atento, que permitem analisar a evolução de cada aluno, cruzando desempenho acadêmico, engajamento e aspectos socioemocionais. Isso garante intervenções rápidas e personalizadas, sem perder de vista a formação integral”, comenta Graciela Coracini, diretora da Land School Federação.

Graciela Coracini, diretora da Land School Federação Crédito: Divulgação/Inspired

O objetivo de garantir aos alunos uma formação integral, permeando todas as dimensões - acadêmica, física, emocional e social - é respaldo pela metodologia e também por um sistema de avaliação e acompanhamento humanizado, combinando instrumentos quantitativos e qualitativos. Embora o grupo seja acompanhado de maneira sistemática, a interpretação dos resultados considera aspectos individuais, como o histórico de cada um, os estilos de aprendizagem e até mesmo o contexto familiar. “Professores e coordenadores pedagógicos se reúnem periodicamente para cruzar dados e construir planos de apoio que respeitam o ritmo e as necessidades de cada estudante”, assegura a diretora.

Diferenciais e infraestrutura

As quatro unidades do grupo — Gurilândia Federação, Gurilândia Pituba, Land School Federação e Land SchoolPituba — contam com espaços amplos e preparados para estimular diferentes formas de aprendizado. A estrutura inclui: laboratórios de ciências e tecnologia, biblioteca multimídia, estúdios de gravação, áreas esportivas (quadras, campo de futebol e piscina – a depender da unidade), além de ambientes lúdicos e seguros para a educação infantil. Os estudantes contam também com áreas de convivência abertas e acolhedoras.

Atualmente, as unidades atendem juntas a cerca de dois mil alunos, porém, todo o projeto possui capacidade para receber até quatro mil estudantes. Somente na Land Pituba, a capacidade é para 1.100 alunos e a instituição está animada com o ritmo de crescimento no número de matriculados, o que reflete a confiança das famílias no projeto pedagógico bilíngue e na ampliação da oferta acadêmica.

Duas novidades marcarão o ano de 2026, no segmento do ensino médio: A primeira é o lançamento do novo currículo da Land School, com trilhas diferenciadas, que integram o currículo nacional às possibilidades do IB e aos interesses dos alunos — em biológicas, exatas, humanas e preparação para as melhores universidades nacionais e internacionais; a segunda é a abertura das turmas de ensino médio na Land Pituba.

Vale ressaltar que o novo currículo será aplicado nas duas unidades, garantindo formação de excelência e personalizada. O processo de reserva de vagas já está aberto e é realizado de forma individualizada, com entrevistas e acompanhamento da equipe pedagógica. As matrículas serão efetivadas a partir do dia 25/09. Mais informações nos sites https://www.gurilandia.com.br/fale-conosco e https://www.landschool.com.br/fale-conosco.

Nosso compromisso é acompanhar cada aluno em sua jornada de aprendizagem, valorizando não apenas os resultados, mas todo o processo que envolve competências acadêmicas e socioemocionais. Acreditamos que formar indivíduos preparados para o futuro passa por essa visão integral, Graciela Coracini, diretora da Land School Federação.