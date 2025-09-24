EDUCAÇÃO

Colégio Oficina adota tecnologia para promover educação promissora

Escola estabelece limites saudáveis para uso dos recursos tecnológicos, priorizando o pensamento crítico e a aprendizagem ativa



Márcia Luz

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06:00

Com trajetória de 36 anos, o Oficina atende estudantes a partir do 6º ano do fundamental até a 3ª série do ensino médio Crédito: Maína Diniz

Se em um primeiro momento, os avanços tecnológicos e o surgimento de novos recursos como a inteligência artificial colocaram escolas, pais e sociedade em alerta, ao que tudo indica, o tempo nos fez chegar a um ponto de entendimento sobre esses meios como ferramentas e não ameaças. A depender do direcionamento de uso, podem ser muito úteis para diversos segmentos e a educação não ficaria fora disso.

O que os educadores buscam agora é mediar a utilização para o equilíbrio, já que o mundo e o mercado de trabalho vão exigir cada vez mais pessoas capacitadas para extrair o melhor do digital no desenvolvimento de processos com criatividade em menor tempo e resolver problemas complexos em benefício da vida off-line.

“É impossível desconsiderar no contexto educacional as transformações tecnológicas, potencializando o seu uso para aulas mais dinâmicas e atrativas, sobretudo, para estudantes mais jovens”, ressalta Claudia Pessoa, coordenadora pedagógica do Colégio Oficina.

Acervo Pessoal/Divulgação Crédito: Acervo Pessoal/Divulgação

Ela também destaca que é imprescindível o desenvolvimento de competências que coadunam com o pensamento crítico e a inovação, apresentando situações que proporcionem a aprendizagem ativa e estratégica para jovens não somente autônomos, mas, sobretudo, responsáveis e que dialoguem com valores sociais.

A educadora salienta que uma educação promissora deve promover o desenvolvimento crítico, e essa geração exposta ao excesso de telas e artefatos tecnológicos precisa ser formada para lidar com isso de maneira saudável. Em sua opinião, as ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, quando bem aplicadas, apresentam a possibilidade de experimentação individualizada, respeitando habilidades específicas e preferências, o que possibilita personalizar efetivamente o processo de aprendizagem do estudante.

Alunos contam com estruturas modernas, como espaço de leitura e convivência Crédito: Maína Diniz

“O bônus é ressignificar a todo o tempo o papel do professor que, na presença das IAs, precisará direcionar, por exemplo, o desempenho do estudante e sugerir estratégias para que ele potencialize o seu processo de aprender. No entanto, o ônus é a necessidade de uma infraestrutura tecnológica que está bem distante da maioria das escolas brasileiras: internet veloz, dispositivos compatíveis, formação de professores e a própria implementação na educação, além de questões éticas que borbulham nesse universo”, destaca.

Mais do que analisar a inserção das IAs no contexto educacional é salutar inserir-se nas discussões sobre o conceito e efeito impactantes e talvez definitivo para a educação mundial Claudia Pessoa, educadora coordenadora pedagógica do Colégio Oficina.

Matriz curricular

Com uma trajetória de 36 anos na educação, o Colégio Oficina tem como compromisso a formação de estudantes de modo integral e crítico, preparando para a sociedade pessoas responsáveis, com valores e consciência cidadã. Para isso aplica metodologia baseada em projetos, atendendo estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio.

Além dos componentes obrigatórios, a matriz curricular - tanto para o ensino fundamental quanto para o médio -, conta com atividades, que envolvem desde aulas de idiomas, oficinas de textos e leituras, até acompanhamento para o desenvolvimento de habilidades de convivência ética. Outro pilar importante são os projetos pedagógicos, como educação e planejamento financeiro, congresso de estudantes, projetos de sustentabilidade, cursos complementares de arte e esportes, preparações especiais para Enem e vestibulares.

Atividades esportivas colaboram para o desenvolvimento dos estudantes Crédito: Maína Diniz

