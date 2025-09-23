Vai construir ou reformar? Saiba como evitar acidentes com a rede elétrica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Gabriela Araújo
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:42
Você sabe qual a distância segura deve manter da rede elétrica? E o que fazer caso identifique alguma ligação de energia irregular? Situações como essas exigem atenção redobrada para evitar acidentes e prejuízos.
A Neoenergia Coelba alerta que escadas e andaimes devem ficar a pelo menos 2,5 metros de distância da rede elétrica durante obras. O cuidado é simples, mas essencial para prevenir choques e outros riscos.
Outro alerta é para as ligações clandestinas, conhecidas como “gatos”. Somente no primeiro semestre de 2025, a distribuidora de energia elétrica flagrou mais de 65 mil casos na Bahia, uma média de 355 por dia. O número representa uma redução de pouco mais de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas ainda preocupa pela dimensão e pelos impactos. Além dos riscos de acidentes, o furto de energia gera prejuízos que acabam sendo repassados para todos os consumidores.
Rosy Menezes,gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba.
A Neoenergia Coelba reforça que é importante denunciar qualquer suspeita de ligação irregular. As denúncias são anônimas e podem ser feitas pelo site www.neoenergia.com ou pelo telefone 116.
O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.