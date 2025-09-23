Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai construir ou reformar? Saiba como evitar acidentes com a rede elétrica

Cuidado são simples, mas essenciais para prevenir choques e outros riscos

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:42

Rede elétrica
Rede elétrica Crédito: Ana Paula Lacerda/Correio

Você sabe qual a distância segura deve manter da rede elétrica? E o que fazer caso identifique alguma ligação de energia irregular? Situações como essas exigem atenção redobrada para evitar acidentes e prejuízos.

A Neoenergia Coelba alerta que escadas e andaimes devem ficar a pelo menos 2,5 metros de distância da rede elétrica durante obras. O cuidado é simples, mas essencial para prevenir choques e outros riscos.

Outro alerta é para as ligações clandestinas, conhecidas como “gatos”. Somente no primeiro semestre de 2025, a distribuidora de energia elétrica flagrou mais de 65 mil casos na Bahia, uma média de 355 por dia. O número representa uma redução de pouco mais de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas ainda preocupa pela dimensão e pelos impactos. Além dos riscos de acidentes, o furto de energia gera prejuízos que acabam sendo repassados para todos os consumidores.

Quando alguém faz uma ligação clandestina, essa conta está sendo paga pelo vizinho ou até mesmo pela rua inteira. Essa ligação clandestina também pode causar sobrecarga na rede elétrica e acabar deixando toda a vizinhança sem energia

Rosy Menezes,

gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba.

A Neoenergia Coelba reforça que é importante denunciar qualquer suspeita de ligação irregular. As denúncias são anônimas e podem ser feitas pelo site www.neoenergia.com ou pelo telefone 116.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.

Mais recentes

Imagem - Quedas em idosos: por que acontecem, riscos e como prevenir

Quedas em idosos: por que acontecem, riscos e como prevenir
Imagem - Educação infantil: saiba quais experiências são decisivas no início da vida escolar

Educação infantil: saiba quais experiências são decisivas no início da vida escolar
Imagem - Paisagismo do Grupo Empório conquista arquitetos e designers com solução inovadora; saiba detalhes

Paisagismo do Grupo Empório conquista arquitetos e designers com solução inovadora; saiba detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
01

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
02

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
03

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
04

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira