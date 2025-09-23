SEGURANÇA

Vai construir ou reformar? Saiba como evitar acidentes com a rede elétrica

Cuidado são simples, mas essenciais para prevenir choques e outros riscos



Você sabe qual a distância segura deve manter da rede elétrica? E o que fazer caso identifique alguma ligação de energia irregular? Situações como essas exigem atenção redobrada para evitar acidentes e prejuízos.

A Neoenergia Coelba alerta que escadas e andaimes devem ficar a pelo menos 2,5 metros de distância da rede elétrica durante obras. O cuidado é simples, mas essencial para prevenir choques e outros riscos.

Outro alerta é para as ligações clandestinas, conhecidas como “gatos”. Somente no primeiro semestre de 2025, a distribuidora de energia elétrica flagrou mais de 65 mil casos na Bahia, uma média de 355 por dia. O número representa uma redução de pouco mais de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas ainda preocupa pela dimensão e pelos impactos. Além dos riscos de acidentes, o furto de energia gera prejuízos que acabam sendo repassados para todos os consumidores.

Quando alguém faz uma ligação clandestina, essa conta está sendo paga pelo vizinho ou até mesmo pela rua inteira. Essa ligação clandestina também pode causar sobrecarga na rede elétrica e acabar deixando toda a vizinhança sem energia Rosy Menezes, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba.

A Neoenergia Coelba reforça que é importante denunciar qualquer suspeita de ligação irregular. As denúncias são anônimas e podem ser feitas pelo site www.neoenergia.com ou pelo telefone 116.