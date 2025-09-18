SAÚDE

Quedas em idosos: por que acontecem, riscos e como prevenir

No Brasil, 1 em cada 3 pessoas acima dos 65 anos sofre uma queda por ano. Entenda os sinais de alerta, complicações e as medidas que podem salvar vidas.

Estúdio Correio

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:00

Você sabia que as quedas estão entre os acidentes mais comuns e perigosos da vida após os 60 anos? De acordo com o Ministério da Saúde, um em cada três brasileiros acima dos 65 anos cai pelo menos uma vez por ano. Já entre os maiores de 80, esse número chega a metade dos idosos. O dado assusta, mas revela algo importante: as quedas não são um “destino natural” do envelhecer. Elas são acidentes e, como todo acidente, podem e devem ser prevenidas.



Por que uma queda de idosos pode mudar tudo?

Ao contrário do que muitos pensam, cair não é apenas um tropeço sem maiores consequências. Nas pessoas idosas, uma queda pode desencadear uma série de complicações:

- Fraturas graves, especialmente de quadril, punho e ombro;

- Traumatismo craniano, cujo risco é maior em quem usa anticoagulantes;

- Perda de autonomia e independência, já que o medo de cair novamente muitas vezes leva ao isolamento social;

- Complicações médicas, como trombose, pneumonia e depressão, devido à imobilidade prolongada.

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia reforça que o impacto de uma queda vai além da lesão física: compromete autoestima, qualidade de vida e pode até aumentar o risco de mortalidade no ano seguinte ao acidente.

Quais os fatores que fazem um idoso cair?

Diversos fatores aumentam a vulnerabilidade dos idosos, como lembram também a OMS e a Sociedade Americana de Geriatria:

- Redução da força muscular e do equilíbrio;

- Alterações de visão e audição;

- Uso de medicamentos que causam sonolência ou tontura;

- Doenças como Parkinson, diabetes, pressão baixa e demência;

- Ambientes mal iluminados, cheios de obstáculos, com tapetes soltos ou pisos escorregadios.

Quando a queda de um idoso é uma emergência?

Nem todo tombo exige ambulância, mas alguns sinais devem acender o alerta imediato:

- Desmaio ou perda de consciência, mesmo que breve;

- Sangramento intenso;

- Dor forte e incapacidade de se levantar;

- Confusão mental ou desorientação;

- Uso de anticoagulantes;

- Suspeita de fratura ou trauma na coluna.

Como prevenir quedas no dia a dia

A boa notícia é que a maior parte das quedas pode ser evitada com pequenas mudanças. Eis o que indicam as principais sociedades de geriatria do mundo:

- Adapte a casa - retire tapetes soltos, instale barras de apoio no banheiro, corrimãos em escadas e garanta boa iluminação em corredores e quartos;

- Exercite-se regularmente - atividades que fortalecem músculos e melhoram o equilíbrio, como caminhada, fisioterapia, dança ou tai chi chuan, reduzem significativamente o risco;

- Use calçados adequados - fechados, firmes e com solado antiderrapante;

- Revise seus remédios - alguns aumentam o risco de tontura ou quedas. Converse com o médico;

- Cuide da visão e audição - consultas regulares ao oftalmologista e otorrino fazem diferença;

- Organize os móveis - facilite a circulação, deixando os ambientes mais livres;

- Mantenha uma rotina ativa, mas segura - estimular a autonomia do idoso é fundamental para a saúde física e mental.

O que fazer diante de uma queda?

1. Não mova a vítima se houver suspeita de fratura ou trauma.

2. Apoie a cabeça e verifique se respira normalmente.

3. Controle sangramentos com compressão direta.

4. Mantenha a calma e chame o socorro imediatamente:

- Associado Vitalmed: 2202-8888/3450-8888

- Associe-se à Vitalmed: 2202-8686

- SAMU: 192

- Corpo de Bombeiros: 193

5. Permaneça ao lado da vítima até a chegada da equipe médica.

A mensagem final

Cada atitude conta: desde instalar uma barra de apoio no banheiro até incentivar o idoso a praticar exercícios regularmente. Essas pequenas ações podem significar anos a mais de vida com qualidade e autonomia.

“Quedas não fazem parte do envelhecimento natural. Elas são acidentes evitáveis, e cada pequena atitude de prevenção pode significar anos a mais de vida com qualidade e independência”, conclui a Dra. Diana Serra, responsável técnica Vitalmed.