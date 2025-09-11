DECORAÇÃO

Paisagismo do Grupo Empório conquista o mercado de arquitetura e design de interiores com solução inovadora para especificadores

Com certificação inédita e exclusiva no Brasil pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o produto une estética, acústica e bem-estar em projetos que colocam Salvador no mapa das tendências globais de design biofílico, neuroarquitetura e wellness invisível

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:39

Paisagismo sensorial emoldura encontros promovendo bem-estar Crédito: Divulgação

O paisagismo sensorial do Grupo Empório está revolucionando a forma de sentir os espaços, trazendo para Salvador um conceito de ambientação que alia beleza, funcionalidade e ciência: soluções acústicas inéditas e exclusivas, certificadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, que reduzem a reverberação sonora em mais de 30%, ampliam o conforto e criam atmosferas de alta produtividade e bem-estar invisível.

Uma inovação que está atraindo a atenção de arquitetos, designers e profissionais de eventos e do mercado corporativo, consolidando o Grupo Empório como referência em design biofílico e em experiências que unem estética personalizada e neuroarquitetura. Para o mercado, isso significa ganho direto em qualidade de vida, atributo cada vez mais valorizado em projetos de arquitetura, interiores e eventos.

Com a expertise e o olhar sensível da diretora criativa, Elis Piñón, a curadoria botânica valoriza elementos que ativam memórias afetivas e sentidos de acordo com o DNA e o propósito de cada marca e perfil de cliente. O atendimento é feito sob medida para ambientes residenciais, corporativos, eventos e espaços educativos, de lazer e hotéis, assim como restaurantes, shoppings, clínicas e hospitais. E todos os setores podem se beneficiar do diferencial técnico da solução acústica como parte da cenografia e humanização dos espaços com o design floral de alto padrão do Grupo Empório.

“Somos um ecossistema criativo e integrado, que une marcas, ideias e pessoas em ambientes de sofisticação, hospitalidade e inovação. Nosso propósito é criar espaços que inspiram, conectam e transformam a experiência de viver, trabalhar e celebrar. O nosso paisagismo sensorial é uma resposta a essa nova forma de pensar os ambientes, trazendo os elementos da natureza como um cuidado com o ser humano, promovendo uma atmosfera acolhedora, que favorece a saúde mental”, declara Elis Piñón.

Para a arquiteta Débora Barretto, autoridade em acústica e CEO da Audium, essa certificação reflete a qualidade e o diferencial do produto do Grupo Empório. “O IPT é um Instituto de muita credibilidade no Brasil. Quando uma empresa recebe essa certificação, existe uma qualificação reconhecida e comprovada por normas que têm grande significado.

A Empório está de parabéns por alcançar esse diferencial de mercado com um paisagismo que atua como um material de revestimento acústico com dupla função: reduz a reverberação e proporciona bem-estar visual, remetendo à natureza. Quanto maior o volume e a diversidade das folhagens, mais amplo será o coeficiente de absorção sonora”, explica a especialista.

Portfólio versátil e temático

Entre as opções, árvores cenográficas de grande porte, como Ficus, Oliveira e Avenca, e outras composições arbóreas que trazem profundidade visual e sensorial, que marcaram presença nas duas maiores mostras de arquitetura da capital: CASACOR Bahia, no espaço do arquiteto Pedro Chezzi, e Casas Conceito, no ambiente da arquiteta Nathalia Veloso. Os jardins verticais, com trepadeiras e vegetação permanente de formas e texturas de variadas espécies, enriquecem a ambientação com estruturas aplicadas em paredes verdes, com muitas possibilidades de flores e cores.



Já os arranjos florais decoram com sofisticação e elegância, elevando o impacto visual de qualquer espaço, seja com flores frescas, naturais e desidratadas ou permanentes, em terrários, pergolados, jardineiras e backdrops. As aplicações não têm limite e o Grupo Empório dispõe de galpões e showroom com um rico acervo e uma estrutura ampla com estoque de peças cenográficas e decorativas prontas para entrega ou locação.

Conta com logística própria para atender demandas elevadas em prazos curtos, inclusive com operação já montada para as demandas de celebração das próximas datas temáticas, como a primavera, Outubro Rosa e o Natal, que já começaram as movimentar as entregas deste segundo semestre.

“Fizemos um reabastecimento imediato do nosso estoque de paisagismo cenográfico e decorativo, via showroom, para atender as especificidades de cada setor, negócio ou demanda social. Temos a melhor solução para todos”, sinaliza a CEO do Grupo Empório.

Sobre o Grupo Empório

Soluções integradas em Experiências, Eventos, Paisagismo, Decor e Coworking Premium

Com mais de três anos de atuação no mercado baiano, o Grupo Empório é um complexo de negócios que reúne duas frentes complementares, com um portfólio completo: a Empório Decor, especializada em home decor, paisagismo, design floral, cenografia, vitrinismo e soluções inovadoras de bem-estar invisível para ambientes; e a Empório Experience, que transforma espaços e eventos em experiências marcantes, unindo curadoria sensível, conteúdo estratégico e ativações de alto impacto.

O Grupo atua com serviços exclusivos e sob medida, com foco em empresas, marcas, creators, arquitetos, decoradores e profissionais que buscam experiências sofisticadas, afetivas e com alto valor agregado. Tudo em uma localização privilegiada, numa casa de 600 m², dois pisos com ambientes interdependentes, WiFi com dois links dedicados, logística própria, segurança privada e estacionamento amplo, gratuito e rotativo.

