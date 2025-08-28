EDUCAÇÃO

Capacitação profissional em até 15 dias? Saiba como se inscrever

Formações são oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e estão com matrículas abertas



Gabriela Araújo

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:30

Alunos do curso de eletricista do SENAI Bahia em aula prática Crédito: SENAI Bahia/Arquivo

Valorização salarial, possibilidade de crescimento profissional e absorção de conhecimento atualizado em um prazo mais curto são apenas alguns dos objetivos procurados por quem busca ingressar em cursos de capacitação de curta duração.

José Roberto Barbosa é uma dessas pessoas. Aos 41 anos, o aluno do curso de eletrotécnica da Escola Técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em Barreiras, no oeste da Bahia, é funcionário da indústria e trabalha na área de manutenção em uma fábrica de pré-moldados. Segundo ele, seu objetivo ao ingressar na formação foi melhorar o salário e adquirir conhecimento para aperfeiçoar as atividades que já desenvolve.

Nada mais é do que reconhecimento profissional, onde eu possa estar bem estabilizado financeiramente José Roberto Barbosa, aluno.

O estudante já tinha feito outros quatro cursos na instituição para obter certificação em normas regulamentadoras, além do de eletricista residencial básico e predial. Para ele, a experiência tem sido enriquecedora.

"O SENAI é muito enriquecedor de conhecimentos e de pessoas que te incentivam a estar sempre melhorando, seja pessoalmente ou profissionalmente. Estou amando ser aluno SENAI", destacou.

Ao CORREIO, Marcelo Azoubel, gerente de unidade do SENAI Bahia, informou que algumas formações podem ser concluídas em até 15 dias, como o de operador de empilhadeira elétrica, operador de empilhadeira à combustão, instalação de drywall, e instalação e manutenção de condicionadores de ar split.

Para ingressar em um dos cursos, é necessário ter acima de 16 anos, ir até uma unidade da instituição ou acessar o site para conferir as vagas, que são oferecidas durante o ano inteiro, nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Alagoinhas, Barreiras, Candeias, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Ipirá, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Até dezembro deste ano, 490 turmas serão abertas, distribuídas em 65 cursos, como: Segurança do Trabalho, Alimentos e Bebidas, Automação, Construção Civil, Elétrica e Eletrotécnica, Eletromecânica, Equipamentos Móveis Industriais, Gestão, Manutenção Automotiva, Mecânica, metalmecânica. petroquímica e Química, Refrigeração e Climatização, Soldagem, TI - manutenção de microcomputador e videomaker -, Tecnologia da Informação - excel do básico ao avançado, fibras óticas, informática básica, suporte técnico - têxtil, usinagem e vestuário. Os preços variam entre R$ 99,00 e R$ 1.500,00.

Metodologia

De acordo com Marcelo Azoubel, a qualidade e a aplicabilidade prática dos cursos são aspectos indispensáveis para o SENAI Bahia. Segundo ele, isso é demonstrado na metodologia de ensino da instituição, que conta com laboratórios altamente qualificados, kits didáticos que facilitam o aprendizado dos alunos, professores qualificados e com larga experiência, além de um espaço aconchegante.

"Atualmente, existe uma carência muito grande nas mais diversas áreas, seja ela de Construção Civil, Automotiva, Refrigeração, entre outros. Uma pessoa que se qualifica no SENAI e quer, de fato, trabalhar, não terá dificuldades de conseguir um emprego, pois o SENAI é muito bem conceituado no mercado devido à qualidade de mão de obra que forma", pontuou.

Marcelo Azoubel, gerente de unidade do SENAI Bahia Crédito: Divulgação