Mercado imobiliário de Praia do Forte segue aquecido

Lançamento do Riviera movimenta a região e alcança 80% das vendas em menos de 10 dias

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 06:00

Riviera Praia do Forte
Perspectiva da Implantação do condomínio Crédito: ftmg

O mercado imobiliário em Praia do Forte segue em ritmo acelerado, confirmando a valorização contínua da região. Exemplo disso foi o lançamento do Riviera Praia do Forte, realizado no último sábado (23), que já registra resultados impressionantes: 80% das unidades vendidas em menos de dez dias.

Localizado em um dos últimos terrenos “pé na areia” disponíveis, o empreendimento une frente mar, lagoa natural e paisagismo exuberante em um condomínio de altíssimo padrão. São apenas 140 lotes exclusivos, distribuídos em uma área de 240 mil m², em um projeto assinado pelo arquiteto Alberto Bolzico.

Quando temos um terreno raro e criamos um projeto pensado em proporcionar a melhor experiência de uso para o morador, o resultado sempre é positivo. O Riviera traduz essa combinação, e o sucesso das vendas reflete a força do produto e a valorização de Praia do Forte

Leopoldo Leão, 

CEO da Leão Engenharia

O condomínio oferece lotes de 676,50 m² e até 1.014 m² de área privativa, todos conectados por amplas alamedas verdes que conduzem diretamente à praia, com conforto térmico e visual.

A infraestrutura de lazer é outro destaque: um clube integrado à lagoa com academia flutuante, quatro piscinas, além de uma arena esportiva composta por três quadras de areia, duas quadras de tênis Lisonda e campo de futebol. O projeto conta ainda com a assinatura de Mariana Leão na arquitetura de interiores e da Parnaso Jardim no paisagismo, que privilegia a preservação de espécies nativas.

Riviera Praia do Forte

Perspectiva Ilustrativa do Clube por clube geral
Perspectiva de uma das 4 piscinas com espaço Gourmet por pisc_chur
Perspectiva da Implantação do condomínio por ftmg
1 de 3
Perspectiva Ilustrativa do Clube por clube geral

O Riviera Praia do Forte é uma realização de empresas consolidadas no setor: Gráfico Empreendimentos, Grupo AAJ, Global Engenharia, Jotagê e Leão Engenharia, que juntas somam mais de 200 anos de experiência no mercado imobiliário. A comercialização está a cargo da B&A Imóveis e da IBBI Imobiliária, com atendimento no stand de vendas no local.

Para mais informações, o contato é pelo telefone: (71) 99743-1888 ou neste link.

Este conteúdo não representa a opinião do jornal Correio e é de responsabilidade do autor.

