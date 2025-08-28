EMPREGO

Conheça o hospital baiano que se tornou referência em gestão de pessoas

Florence aposta em bem-estar e valorização da equipe para reter talentos e manter excelência no atendimento

Estúdio Correio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:24

A estratégia de cuidados com sua equipe inclui ações como ginástica laboral Crédito: Comunicação/Florence

Em Salvador, uma instituição de saúde vem chamando atenção no cenário nacional por suas políticas de valorização e engajamento dos colaboradores. Com foco em cuidado centrado na pessoa, a Florence, hospital de transição referência em reabilitação e cuidados paliativos, mantém programas voltados ao bem-estar e à saúde de quem está na linha de frente do atendimento.



Segundo dados internos, a Florence apresenta índices de engajamento acima da média nacional, incluindo o período da pandemia, quando 95 em cada 100 profissionais permaneceram engajados. A estratégia de cuidados com sua equipe inclui ações como ginástica laboral, quick massage, sexta gourmet, a Estação Florecer — um espaço de descanso — e o programa Cuidando de Quem Cuida, que oferece acolhimento psicológico com equipe especializada. Tudo com foco em qualidade de vida e bem-estar.

Florence 1 de 6

E tais práticas têm rendido reconhecimentos externos. Pelo terceiro ano consecutivo, a Florence recebeu o Selo FIA FEEX, concedido com base na percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho, avaliando critérios como engajamento, liderança e clima organizacional. A instituição também foi certificada pelo Valor Carreira, que destaca empresas que constroem ambientes saudáveis e produtivos. Na Gupy, foi reconhecida por suas práticas inovadoras em treinamento, recrutamento e seleção e chegou a se tornar case de engajamento no setor de saúde, reforçando seu papel como referência na gestão de pessoas.

Histórias individuais reforçam o impacto das políticas internas. É o caso do cuidador Nadson Farias dos Santos, que enfrentou um tratamento contra o câncer com apoio integral da Florence. “Aqui, encontrei mais do que colegas de trabalho. Encontrei uma família que esteve ao meu lado em cada etapa, me dando força para seguir”, conta.

A cuidadora Cláudia Vitória Alves dos Santos também contou com suporte quando passou por uma cirurgia de coluna. “Saber que a empresa se preocupa com a gente não só como profissional, mas como pessoa, fez toda a diferença na minha reabilitação”, afirma.

Ex-cuidadora, Isabela Oliva, afirma manter conexão. “Tenho respeito pela trajetória que tive na Florence e acredito que o cuidado é um valor presente na cultura da empresa, começando pelas pessoas que a compõem”, diz a médica oncologista e paliativista.

Para Ivan Santana, diretor de Pessoas e Cultura do hospital, o objetivo é manter um ambiente onde a equipe se sinta segura e respaldada para exercer sua função. "Cuidar de quem cuida é parte fundamental de nossa estratégia".