Educação infantil: saiba quais experiências são decisivas no início da vida escolar

Pesquisas indicam que crianças que frequentam a Educação Infantil têm até 30% mais chances de terem um desempenho escolar mais satisfatório no Ensino Fundamental

Estúdio Correio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:00

Primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento infantil Crédito: Divulgação/Bernoulli

Brincar, descobrir, experimentar, sentir e aprender. A Educação Infantil é o primeiro passo da jornada escolar e, talvez, o mais importante. É nesse início que se moldam habilidades cognitivas, emocionais e sociais que influenciarão toda a vida acadêmica e pessoal da criança.

O brilho no olhar de uma criança ao descobrir que sabe escrever o próprio nome. O riso solto depois de uma brincadeira coletiva no pátio. A curiosidade diante de uma experiência científica simples, mas encantadora. Esses momentos parecem pequenos, mas são gigantes: é neles que a Educação Infantil mostra sua força e constrói os primeiros passos de uma vida inteira de aprendizados.

Pesquisas mostram que os primeiros anos de vida são determinantes para o desenvolvimento. Segundo estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), crianças que frequentam a Educação Infantil têm até 30% mais chances de apresentar melhor desempenho escolar no Ensino Fundamental. No Brasil, levantamentos da ONG “Todos Pela Educação” indicam que investir nessa etapa reduz desigualdades sociais, fortalece vínculos afetivos e contribui para a formação de cidadãos mais preparados para a vida em comunidade.

Mais do que preparar para a alfabetização, a Educação Infantil promove autonomia, criatividade, pensamento crítico e habilidades socioemocionais. Cada brincadeira, interação ou descoberta cotidiana ajuda a desenvolver funções executivas como memória, atenção e controle emocional, fundamentais para a aprendizagem futura.

Brincadeiras, interações e descobertas cotidianas contribuem para o desenvolvimento de funções executivas, como memória e atenção Crédito: Divulgação/Bernoulli

Um exemplo prático

Entre as instituições que valorizam esse processo está o Colégio Bernoulli, que une aprender com brincar, com tecnologia, afeto e propósito na Educação Infantil. Os espaços são planejados para acolher e instigar, com ambientes lúdicos, espaços de convivência e projetos educacionais que estimulam a curiosidade e o prazer de aprender.

Na prática, isso se traduz em atividades que fortalecem o desenvolvimento integral da criança:

· Desenvolvimento socioemocional, para cultivar empatia, autonomia e resiliência desde cedo;

· Inglês no dia a dia, incorporado de forma natural às rotinas e brincadeiras;

· Horta pedagógica, que conecta a criança com a natureza e ensina na prática sobre cuidado e sustentabilidade;

· Atividades extracurriculares como ballet, judô, futsal e clube de robótica, que ampliam horizontes e ajudam cada aluno a descobrir seus próprios talentos.

O acompanhamento é individualizado e conduzido por uma equipe pedagógica especializada, sensível às necessidades de cada fase do desenvolvimento.

A Educação Infantil é a fase em que os alicerces são construídos, e uma base bem-feita é para a vida toda. É bonito ver as crianças crescerem com segurança, criatividade e amor pelo conhecimento Silvana Araújo, diretora do Bernoulli Caminho das Árvores.

Cuidar da formação integral, que abrange mente, corpo e coração, é investir em um futuro pleno para cada indivíduo e para a coletividade.

Matrículas abertas

O processo de admissão para novos alunos do Colégio Bernoulli Caminho das Árvores, em Salvador, está aberto. Para saber mais sobre o ingresso e conhecer a proposta pedagógica do Colégio Bernoulli para a Educação Infantil, acesse aqui.