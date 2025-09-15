Educação infantil: saiba quais experiências são decisivas no início da vida escolar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:00
Brincar, descobrir, experimentar, sentir e aprender. A Educação Infantil é o primeiro passo da jornada escolar e, talvez, o mais importante. É nesse início que se moldam habilidades cognitivas, emocionais e sociais que influenciarão toda a vida acadêmica e pessoal da criança.
O brilho no olhar de uma criança ao descobrir que sabe escrever o próprio nome. O riso solto depois de uma brincadeira coletiva no pátio. A curiosidade diante de uma experiência científica simples, mas encantadora. Esses momentos parecem pequenos, mas são gigantes: é neles que a Educação Infantil mostra sua força e constrói os primeiros passos de uma vida inteira de aprendizados.
Pesquisas mostram que os primeiros anos de vida são determinantes para o desenvolvimento. Segundo estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), crianças que frequentam a Educação Infantil têm até 30% mais chances de apresentar melhor desempenho escolar no Ensino Fundamental. No Brasil, levantamentos da ONG “Todos Pela Educação” indicam que investir nessa etapa reduz desigualdades sociais, fortalece vínculos afetivos e contribui para a formação de cidadãos mais preparados para a vida em comunidade.
Mais do que preparar para a alfabetização, a Educação Infantil promove autonomia, criatividade, pensamento crítico e habilidades socioemocionais. Cada brincadeira, interação ou descoberta cotidiana ajuda a desenvolver funções executivas como memória, atenção e controle emocional, fundamentais para a aprendizagem futura.
Entre as instituições que valorizam esse processo está o Colégio Bernoulli, que une aprender com brincar, com tecnologia, afeto e propósito na Educação Infantil. Os espaços são planejados para acolher e instigar, com ambientes lúdicos, espaços de convivência e projetos educacionais que estimulam a curiosidade e o prazer de aprender.
Na prática, isso se traduz em atividades que fortalecem o desenvolvimento integral da criança:
· Desenvolvimento socioemocional, para cultivar empatia, autonomia e resiliência desde cedo;
· Inglês no dia a dia, incorporado de forma natural às rotinas e brincadeiras;
· Horta pedagógica, que conecta a criança com a natureza e ensina na prática sobre cuidado e sustentabilidade;
· Atividades extracurriculares como ballet, judô, futsal e clube de robótica, que ampliam horizontes e ajudam cada aluno a descobrir seus próprios talentos.
O acompanhamento é individualizado e conduzido por uma equipe pedagógica especializada, sensível às necessidades de cada fase do desenvolvimento.
Silvana Araújo,diretora do Bernoulli Caminho das Árvores.
Cuidar da formação integral, que abrange mente, corpo e coração, é investir em um futuro pleno para cada indivíduo e para a coletividade.
O processo de admissão para novos alunos do Colégio Bernoulli Caminho das Árvores, em Salvador, está aberto. Para saber mais sobre o ingresso e conhecer a proposta pedagógica do Colégio Bernoulli para a Educação Infantil, acesse aqui.
Este conteúdo não reproduz a opinião do Jornal Correio e é responsabilidade do autor.