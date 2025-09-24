SESI amplia oferta de vagas com novas estruturas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Márcia Luz
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06:02
Em 2026 a rede de escolas SESI, que hoje atende 10.500 estudantes em unidades espalhadas por todas as regiões da Bahia, deverá ampliar o número de alunos para 12 mil e garantir a eles novos ambientes de aprendizado, que possibilitem enriquecimento do currículo de maneira entusiasmante e motivadora. A experiência no primeiro ano da proibição do celular nas escolas já mostra mudanças significativas e melhora no nível de atenção dos jovens em sala de aula. Agora é o momento de introduzir novas propostas na rotina pedagógica para explorar o potencial cognitivo dos estudantes.
De acordo com Clessia Lobo, superintendente executiva de Educação e Cultura do SESI Bahia, antes mesmo da lei, a instituição já vinha incentivando a redução das telas em suas unidades. Com a determinação, os educadores entenderam que nasceria um cenário diferente e muitos professores relatam que hoje os estudantes conseguem estar mais presentes e participantes nas aulas e atividades. Agora é possível utilizar dinâmicas, recursos e até resgatar brincadeiras, como jogo de xadrez, bola e bambolê - práticas que há muito tinham sido substituídas pelo celular.
“Temos defendido o cuidado com o excesso. Nós temos a tecnologia ao nosso favor e não podemos desconectar totalmente a escola, porque o mundo está conectado e eles precisam estar preparados para isso, mas precisam desenvolver maturidade, capacidade de gerir tempo e a qualidade de conteúdo. E isso também é papel da escola e do currículo”, frisa a superintendente.
Ela ressalta, ainda, que a escola precisa estabelecer esse equilíbrio, pois não pode abrir mão dos recursos tecnológicos na formação dos jovens, que vivem em um mundo conectado. “Tudo vai depender de como o professor vai transpor a aprendizagem para além de um momento da entrega de um material ou uma coleta de dados, mas como o estudante interpreta e dialoga sobre esse dado, porque o mundo do trabalho vai exigir isso dele”, afirma.
A metodologia e as possibilidades de formação profissional do SESI são reconhecidas devido ao padrão de excelência e inovação, e a cada ano a instituição avança para aumentar as ofertas e abranger maior número de alunos.
Isso envolve ampliação de vagas, com a inauguração de novas estruturas físicas, a exemplo da unidade no município de Candeias, que acaba de ganhar novos ambientes, áreas de esporte e de cultura, além de salas temáticas. A iniciativa, diz Clessia, endossa o propósito de “reforçar o ensino com mais experiência maker, educação científica e tecnológica”.
Além disso, a instituição segue com a certificação internacional para os estudantes, sem custo adicional, como uma forma de incentivar o domínio do segundo idioma. “Entendemos que o inglês é uma necessidade para esses jovens, especialmente no ensino médio, mas desde o 6º ano já temos metodologia diferenciada para o ensino do idioma”, ressalta.
Para o próximo ano, o SESI também está investindo no aumento do número de vagas para alunos pesquisadores na iniciação científica, com a criação de novas bolsas. Esses estudantes ficam na escola em tempo integral e podem contar com este recurso. Atualmente são mais de mil matriculados no programa de pesquisa, no turno oposto de suas aulas, e a intenção é dobrar essa quantidade para o ano que vem.
Outra iniciativa é o incremento das atividades de cultura. O SESI fará parcerias com centros culturais das cidades onde estão as escolas para que os alunos possam expandir suas ações em áreas culturais e linguagens artísticas, inclusive, aproximando-se de outros estudantes para que haja troca de informação e experiências. “A cultura passa a ser mais um repertório e um valor para eles e a gente acredita que isso traz um protagonismo importante, principalmente, neste momento em que há a preocupação com questões emocionais e de violência fora do ambiente escolar”, pondera Clessia.
O SESI possui 12 unidades escolares, em cidades como Luís Eduardo, Barreiras, Juazeiro, Vitória da Conquista, Guanambi (não inaugurada), Feira de Santana, Alagoinhas (em obras), Candeias, Camaçari e três escolas em Salvador. O período de matrículas para o ano que vem terá início no dia 6 de outubro e as informações podem ser acessadas pelo site escolasesiba.com.br. Apenas para as vagas de bolsa integral, no primeiro ano do ensino médio, existe um processo seletivo, por conta da demanda, e podem participar interessados com renda familiar de até dois salários mínimos.
