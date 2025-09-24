Acesse sua conta
SESI amplia oferta de vagas com novas estruturas

Com unidades escolares em todas as regiões da Bahia, rede pretende atender 12 mil alunos em 2026

  Estúdio Correio
  Márcia Luz

  • Estúdio Correio

  • Márcia Luz

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06:02

Ambientes modernos e pedagogia de excelência tornam escolas do SESI disputadas
Ambientes modernos e pedagogia de excelência tornam escolas do SESI disputadas

Em 2026 a rede de escolas SESI, que hoje atende 10.500 estudantes em unidades espalhadas por todas as regiões da Bahia, deverá ampliar o número de alunos para 12 mil e garantir a eles novos ambientes de aprendizado, que possibilitem enriquecimento do currículo de maneira entusiasmante e motivadora. A experiência no primeiro ano da proibição do celular nas escolas já mostra mudanças significativas e melhora no nível de atenção dos jovens em sala de aula. Agora é o momento de introduzir novas propostas na rotina pedagógica para explorar o potencial cognitivo dos estudantes.

De acordo com Clessia Lobo, superintendente executiva de Educação e Cultura do SESI Bahia, antes mesmo da lei, a instituição já vinha incentivando a redução das telas em suas unidades. Com a determinação, os educadores entenderam que nasceria um cenário diferente e muitos professores relatam que hoje os estudantes conseguem estar mais presentes e participantes nas aulas e atividades. Agora é possível utilizar dinâmicas, recursos e até resgatar brincadeiras, como jogo de xadrez, bola e bambolê - práticas que há muito tinham sido substituídas pelo celular.

“Temos defendido o cuidado com o excesso. Nós temos a tecnologia ao nosso favor e não podemos desconectar totalmente a escola, porque o mundo está conectado e eles precisam estar preparados para isso, mas precisam desenvolver maturidade, capacidade de gerir tempo e a qualidade de conteúdo. E isso também é papel da escola e do currículo”, frisa a superintendente.

Clessia Lobo, superintendente Executiva de Educação e Cultura do SESI Bahia
Clessia Lobo, superintendente Executiva de Educação e Cultura do SESI Bahia

Ela ressalta, ainda, que a escola precisa estabelecer esse equilíbrio, pois não pode abrir mão dos recursos tecnológicos na formação dos jovens, que vivem em um mundo conectado. “Tudo vai depender de como o professor vai transpor a aprendizagem para além de um momento da entrega de um material ou uma coleta de dados, mas como o estudante interpreta e dialoga sobre esse dado, porque o mundo do trabalho vai exigir isso dele”, afirma.

Ensino padrão

A metodologia e as possibilidades de formação profissional do SESI são reconhecidas devido ao padrão de excelência e inovação, e a cada ano a instituição avança para aumentar as ofertas e abranger maior número de alunos.

Isso envolve ampliação de vagas, com a inauguração de novas estruturas físicas, a exemplo da unidade no município de Candeias, que acaba de ganhar novos ambientes, áreas de esporte e de cultura, além de salas temáticas. A iniciativa, diz Clessia, endossa o propósito de “reforçar o ensino com mais experiência maker, educação científica e tecnológica”.

Além disso, a instituição segue com a certificação internacional para os estudantes, sem custo adicional, como uma forma de incentivar o domínio do segundo idioma. “Entendemos que o inglês é uma necessidade para esses jovens, especialmente no ensino médio, mas desde o 6º ano já temos metodologia diferenciada para o ensino do idioma”, ressalta.

Ambientes modernos e pedagogia de excelência tornam escolas do SESI disputadas
Ambientes modernos e pedagogia de excelência tornam escolas do SESI disputadas

Para o próximo ano, o SESI também está investindo no aumento do número de vagas para alunos pesquisadores na iniciação científica, com a criação de novas bolsas. Esses estudantes ficam na escola em tempo integral e podem contar com este recurso. Atualmente são mais de mil matriculados no programa de pesquisa, no turno oposto de suas aulas, e a intenção é dobrar essa quantidade para o ano que vem.

Outra iniciativa é o incremento das atividades de cultura. O SESI fará parcerias com centros culturais das cidades onde estão as escolas para que os alunos possam expandir suas ações em áreas culturais e linguagens artísticas, inclusive, aproximando-se de outros estudantes para que haja troca de informação e experiências. “A cultura passa a ser mais um repertório e um valor para eles e a gente acredita que isso traz um protagonismo importante, principalmente, neste momento em que há a preocupação com questões emocionais e de violência fora do ambiente escolar”, pondera Clessia.

Matrículas para 2026

O SESI possui 12 unidades escolares, em cidades como Luís Eduardo, Barreiras, Juazeiro, Vitória da Conquista, Guanambi (não inaugurada), Feira de Santana, Alagoinhas (em obras), Candeias, Camaçari e três escolas em Salvador. O período de matrículas para o ano que vem terá início no dia 6 de outubro e as informações podem ser acessadas pelo site escolasesiba.com.br. Apenas para as vagas de bolsa integral, no primeiro ano do ensino médio, existe um processo seletivo, por conta da demanda, e podem participar interessados com renda familiar de até dois salários mínimos.

Com a formação de professores e essas iniciativas, acreditamos que estamos caminhando para oferecer uma educação mais conectada com as demandas da sociedade de hoje e futura, principalmente relacionada ao mundo do trabalho

Clessia Lobo,

superintendente executiva de Educação e Cultura do SESI Bahia.

