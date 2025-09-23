SORTE GRANDE

Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia

Resultado da premiação será divulgado na próxima quinta-feira (25)

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 06:44

Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/ Ascom Sefaz-BA

Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer no sorteio de setembro da campanha Nota Premiada Bahia. A premiação será realizada na próxima quinta-feira (25) e terá 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.

Neste sorteio, serão considerados os bilhetes eletrônicos gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante relativas a compras feitas ao longo do mês de agosto. Para verificar, basta fazer login no site da campanha, escolher a opção “Minha Conta”, “Bilhetes” e filtrar a busca pelo mês.

Atualmente, a campanha reúne mais de 872,8 mil participantes inscritos. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) desde fevereiro de 2018 os sorteios da campanha já premiaram 6.233 pessoas, das quais 3.738 moram na capital, 2.490 no interior e quatro fora do estado.

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer nas premiações mensais de até R$ 100 mil e nas especiais de R$ 1 milhão, também apoia as entidades filantrópicas por ele escolhidas para compartilhamento das notas fiscais. As instituições recebem pontos que serão acumulados até o final do período de quatro meses da etapa vigente do programa Sua Nota é um Show de Solidariedade.