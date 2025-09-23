Emprego: Salvador tem vagas com salários de até R$ 3 mil nesta terça-feira (23)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 06:15
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 534 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta terça-feira (23). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Vagas anunciadas pelo Simm
Fiscal de prevenção de perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.860,52 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.562,20 + benefícios
4 vagas
Operador de empilhadeira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.
Salário: R$1.824,04 + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadoria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, irá fazer carga e descarga, ter disponibilidade total de horário.
Salário: R$1.703,44 + benefícios
6 vagas
Carregador de mercadoria (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fazer carga e descarga e de horário, fácil acesso a Fazenda Coutos.
Salário: A combinar + benefícios
8 vagas
Mecânico eletricista
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de automóvel
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: A combinar + benefícios
8 vagas
Maqueiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Técnico de segurança do trabalho
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.200,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de farmácia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.581,00 + benefícios
10 vagas
Atendente de delicatessen (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de balcão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, imprescindível ter disponibilidade para fazer carga e descarga; desejável experiência com embalagens, bobinas plásticas, atendimento ao público e atendimento telefônico.
Salário: R$1.801,00 + benefícios
1 vaga
Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso; conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 22 anos.
Salário: Bolsa a combinar + transporte
1 vaga
Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
3 vagas
Manicure
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante de cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de costura (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em caseadeira e botoneira.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em camisa de manga longa, calça masculina e blazer.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, negociação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
90 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, negociação, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
100 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
95 vagas
Auxiliar de microcrédito (vaga para jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando 1º ou 2º à noite), sem experiência, conhecimento em informática; conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 22 anos.
Salário: Bolsa a combinar + transporte
2 vagas
Embalador de mercadoria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Assistente de licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Sondador de solo (Geotecnia – Terra)
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência, disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade.
Salário: R$2.380,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de compras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B, experiência com planilhas em Excel e digitação no pacote Office.
Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Assistente administrativo (vaga externa)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização.
Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos
Salário: R$2.018,00 + benefícios
1 vaga
Analista contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Lavador de roupa (escala industrial)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática; residir em Salvador ou Lauro de Freitas; conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 21 anos.
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Auxiliar de faturamento (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.655,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de lavanderia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.655,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
3 vagas
Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas