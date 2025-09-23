OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem vagas com salários de até R$ 3 mil nesta terça-feira (23)

Há cargos de nível técnico e médio

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 06:15

Se a revisão for aprovada, todo trabalhador com carteira assinada será beneficiado com a correção Crédito: Shutterstock

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 534 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta terça-feira (23). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Vagas anunciadas pelo Simm 1 de 5

Confira as vagas:

Fiscal de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.860,52 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.562,20 + benefícios

4 vagas

Operador de empilhadeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B.

Salário: R$1.824,04 + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, irá fazer carga e descarga, ter disponibilidade total de horário.

Salário: R$1.703,44 + benefícios

6 vagas

Carregador de mercadoria (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fazer carga e descarga e de horário, fácil acesso a Fazenda Coutos.

Salário: A combinar + benefícios

8 vagas

Mecânico eletricista

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de automóvel

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: A combinar + benefícios

8 vagas

Maqueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Técnico de segurança do trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de farmácia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.581,00 + benefícios

10 vagas

Atendente de delicatessen (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de balcão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, imprescindível ter disponibilidade para fazer carga e descarga; desejável experiência com embalagens, bobinas plásticas, atendimento ao público e atendimento telefônico.

Salário: R$1.801,00 + benefícios

1 vaga

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso; conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 22 anos.

Salário: Bolsa a combinar + transporte

1 vaga

Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

3 vagas

Manicure

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de costura (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em caseadeira e botoneira.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em camisa de manga longa, calça masculina e blazer.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, negociação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

90 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, negociação, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

100 vagas

Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

95 vagas

Auxiliar de microcrédito (vaga para jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando 1º ou 2º à noite), sem experiência, conhecimento em informática; conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 22 anos.

Salário: Bolsa a combinar + transporte

2 vagas

Embalador de mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Assistente de licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Sondador de solo (Geotecnia – Terra)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência, disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade.

Salário: R$2.380,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de compras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH B, experiência com planilhas em Excel e digitação no pacote Office.

Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Assistente administrativo (vaga externa)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização.

Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$2.018,00 + benefícios

1 vaga

Analista contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Lavador de roupa (escala industrial)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento em informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática; residir em Salvador ou Lauro de Freitas; conforme a Lei do Aprendizado, faixa etária de 18 a 21 anos.

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Auxiliar de faturamento (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.655,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de lavanderia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.655,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.602,00 + benefícios