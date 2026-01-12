Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BNDES aprova financiamento de R$ 950 milhões para construir usina de etanol de milho na Bahia

Unidade será construída em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:23

Unidade será construída em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado
Planta será a sexta biorrefinaria da Inpasa Agroindustrial S/A no Brasil Crédito: Inpasa Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 950 milhões para a Inpasa Agroindustrial S/A implantar a sua sexta biorrefinaria no Brasil. A unidade será construída em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, e será voltada à produção de etanol anidro e hidratado a partir da moagem de milho, sorgo e outros grãos.

Do total financiado, R$ 350 milhões virão do Fundo Clima e R$ 600 milhões da linha Finem. A nova planta terá capacidade para processar, por ano, até 1 milhão de toneladas de milho, com produção estimada de 498 milhões de litros de etanol, 248,9 mil toneladas de DDGs (coproduto rico em proteína utilizado na alimentação animal), 24,8 mil toneladas de óleo vegetal e 185 GWh de energia elétrica. A expectativa é que a unidade atinja a capacidade máxima de operação a partir de 2027.

A biorrefinaria será instalada na zona rural de Luís Eduardo Magalhães, em uma área de 125,2 mil m². A escolha do município se deve à sua relevância no agronegócio nacional e ao elevado potencial de expansão da produção de grãos. Durante a fase de obras, a previsão é de geração de cerca de 300 empregos diretos e mais de 3 mil indiretos. Após a implantação, a planta industrial deve empregar entre 450 e 500 trabalhadores diretos, principalmente nas áreas de operação e processo industrial.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o empreendimento representa um avanço estratégico para o estado. “A usina de etanol terá um impacto significativo na economia local e contribuirá para que a Bahia deixe de ser importadora e passe a exportadora de biocombustíveis. Esse é um dos objetivos do governo do presidente Lula, que busca fortalecer as cadeias de biocombustíveis e impulsionar o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda”, afirma.

Leia mais

Imagem - Acordo cria um mercado consumidor com 700 milhões de pessoas

Acordo cria um mercado consumidor com 700 milhões de pessoas

Imagem - Senai abre 660 vagas para cursos gratuitos de Jovem Aprendiz na Bahia

Senai abre 660 vagas para cursos gratuitos de Jovem Aprendiz na Bahia

Imagem - Inscrições prorrogadas: Senai tem mais de mil vagas gratuitas em cursos para 15 cidades da Bahia

Inscrições prorrogadas: Senai tem mais de mil vagas gratuitas em cursos para 15 cidades da Bahia

Já o diretor de Relações com Investidores e Captação da Inpasa, Moacir Marcos Junior, destaca a parceria com o banco público. “Fechamos nossa primeira captação de recursos junto ao BNDES e estamos muito satisfeitos. Desde 2018, a Inpasa vem expandindo sua atuação no mercado brasileiro de biocombustíveis e se orgulha de contar com esse apoio na implantação da sexta biorrefinaria do grupo e a primeira na Bahia”, diz.

Criado em 2009, o Fundo Clima é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e administrado pelo BNDES. O mecanismo integra a Política Nacional sobre Mudança do Clima e tem como objetivo financiar projetos, estudos e empreendimentos que contribuam para a mitigação das mudanças climáticas, incluindo iniciativas voltadas à inovação tecnológica e à transição energética.

Tags:

Bahia Luís Eduardo Magalhães Economia

Mais recentes

Imagem - Bahia tem concursos públicos com mais de mil vagas imediatas e salários de até R$ 13,2 mil

Bahia tem concursos públicos com mais de mil vagas imediatas e salários de até R$ 13,2 mil
Imagem - Janeiro Branco: O silêncio que adoece e a importância do cuidado mental no ambiente de trabalho

Janeiro Branco: O silêncio que adoece e a importância do cuidado mental no ambiente de trabalho
Imagem - Planeja mudar de emprego em 2026? Confira o guia para não errar na transição

Planeja mudar de emprego em 2026? Confira o guia para não errar na transição

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
01

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - Nova mansão de Cristiano Ronaldo tem praia interna, torneiras de ouro e vale R$ 215 milhões
02

Nova mansão de Cristiano Ronaldo tem praia interna, torneiras de ouro e vale R$ 215 milhões

Imagem - O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026
03

O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes para 97 cidades da Bahia
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes para 97 cidades da Bahia