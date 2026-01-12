ECONOMIA

BNDES aprova financiamento de R$ 950 milhões para construir usina de etanol de milho na Bahia

Unidade será construída em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado

Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 17:23

Planta será a sexta biorrefinaria da Inpasa Agroindustrial S/A no Brasil Crédito: Inpasa Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 950 milhões para a Inpasa Agroindustrial S/A implantar a sua sexta biorrefinaria no Brasil. A unidade será construída em Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, e será voltada à produção de etanol anidro e hidratado a partir da moagem de milho, sorgo e outros grãos.

Do total financiado, R$ 350 milhões virão do Fundo Clima e R$ 600 milhões da linha Finem. A nova planta terá capacidade para processar, por ano, até 1 milhão de toneladas de milho, com produção estimada de 498 milhões de litros de etanol, 248,9 mil toneladas de DDGs (coproduto rico em proteína utilizado na alimentação animal), 24,8 mil toneladas de óleo vegetal e 185 GWh de energia elétrica. A expectativa é que a unidade atinja a capacidade máxima de operação a partir de 2027.

A biorrefinaria será instalada na zona rural de Luís Eduardo Magalhães, em uma área de 125,2 mil m². A escolha do município se deve à sua relevância no agronegócio nacional e ao elevado potencial de expansão da produção de grãos. Durante a fase de obras, a previsão é de geração de cerca de 300 empregos diretos e mais de 3 mil indiretos. Após a implantação, a planta industrial deve empregar entre 450 e 500 trabalhadores diretos, principalmente nas áreas de operação e processo industrial.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o empreendimento representa um avanço estratégico para o estado. “A usina de etanol terá um impacto significativo na economia local e contribuirá para que a Bahia deixe de ser importadora e passe a exportadora de biocombustíveis. Esse é um dos objetivos do governo do presidente Lula, que busca fortalecer as cadeias de biocombustíveis e impulsionar o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda”, afirma.

Já o diretor de Relações com Investidores e Captação da Inpasa, Moacir Marcos Junior, destaca a parceria com o banco público. “Fechamos nossa primeira captação de recursos junto ao BNDES e estamos muito satisfeitos. Desde 2018, a Inpasa vem expandindo sua atuação no mercado brasileiro de biocombustíveis e se orgulha de contar com esse apoio na implantação da sexta biorrefinaria do grupo e a primeira na Bahia”, diz.