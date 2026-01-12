EDUCAÇÃO

Inscrições prorrogadas: Senai tem mais de mil vagas gratuitas em cursos para 15 cidades da Bahia

Candidaturas vão até a próxima quarta-feira (14)

Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:03

Senai oferece 1.127 vagas na Bahia Crédito: Valter Pontes/ Cooperphoto/ Sistema FIEB/Divulgação

O Senai Bahia está com inscrições abertas para bolsas de estudo gratuitas em cursos presenciais e semipresenciais em Salvador e outras 14 cidades do estado. Ao todo, são oferecidas 1.127 vagas. O prazo para se candidatar segue até a próxima quarta-feira (14).

Para participar do processo seletivo, é necessário ter obtido nota média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em qualquer edição entre 2020 e 2024. Os cursos têm duração entre 18 e 24 meses e abrangem áreas de alta demanda no mercado de trabalho, como desenvolvimento de sistemas, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, logística, manutenção automotiva, manutenção de máquinas industriais, mecânica, mecatrônica, modelagem digital da construção civil, multimídia, petroquímica, programação de jogos digitais, química, redes de computadores, refrigeração e climatização, segurança do trabalho e sistemas de energia renovável, entre outras formações técnicas.

Além da capital baiana, há vagas disponíveis nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.