UNIFACS sedia evento sobre os avanços da Hematologia e Hemoterapia Veterinária

Encontro Técnico Hemopet acontecerá no dia 21 de março, no Campus Tancredo Neves, em Salvador

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de março de 2026 às 21:10

O Encontro Técnico Hemopet propõe uma discussão atualizada sobre os critérios clínicos para indicação de transfusão Crédito: Shutterstock

A Universidade Salvador (UNIFACS) será palco do Encontro Técnico Hemopet. A iniciativa reunirá médicos-veterinários, professores e estudantes para discutir os avanços da hematologia e da hemoterapia na Medicina Veterinária. O evento gratuito será realizado no dia 21 de março, das 8h às 13h, no Campus Tancredo Neves, na capital.

O Encontro Técnico Hemopet propõe uma discussão atualizada sobre os critérios clínicos para indicação de transfusão, a escolha racional entre sangue total e hemocomponentes, os protocolos de armazenamento e conservação, os riscos de reações adversas e sua prevenção, além da ética e da responsabilidade profissional na hemoterapia.

De acordo com a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da UNIFACS, Aline Quintela, a evolução da área exige responsabilidade técnica. “A transfusão salva vidas, mas não pode ser realizada de forma empírica. É necessário conhecimento profundo sobre indicação, escolha adequada do hemocomponente e monitoramento do paciente. O erro pode custar caro”, alerta.

Atualmente, a transfusão sanguínea é parte essencial do tratamento de pacientes com anemias severas, doenças imunomediadas, hemorragias traumáticas, coagulopatias, doenças infecciosas e em procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, entre outros. Além disso, o avanço dos testes de tipagem sanguínea e da realização de provas de compatibilidade reduziu significativamente o risco de reações transfusionais, aumentando a segurança do procedimento.

Integração entre universidade, mercado e comunidade

Com a crescente humanização dos animais de companhia e o aumento da demanda por atendimentos especializados, a Medicina Veterinária tem acompanhado padrões cada vez mais rigorosos de qualidade e segurança. Nesse contexto, a proposta do evento é fortalecer a prática baseada na experiência dos palestrantes e em evidências científicas, reduzindo condutas ultrapassadas ainda presentes na rotina de alguns serviços.

“Nas últimas duas décadas, a hematologia veterinária passou por uma transformação significativa. O que antes era visto como um recurso emergencial e limitado tornou-se uma área estruturada, com protocolos específicos, bancos de sangue veterinários organizados e maior acesso a hemocomponentes, como concentrado de hemácias, plasma fresco congelado e crioprecipitado”, afirma Aline Quintela, destacando a importância da atualização científica diante do crescimento da complexidade dos atendimentos clínicos e hospitalares.

A participação da UNIFACS reforça o compromisso da instituição com a formação técnica de excelência e com a produção e disseminação de conhecimento científico aplicado à prática clínica. Além das palestras, o encontro promove um espaço de integração entre docentes, clínicos, estudantes e profissionais de bancos de sangue veterinários, estimulando a troca de experiências e o fortalecimento da rede profissional na Bahia.

Serviço:

Encontro Técnico Hemopet

Local: Auditório - UNIFACS - Campus Tancredo Neves

Data: 21 de março de 2026 (sábado)

Horário: 8h às 13h

Gratuito