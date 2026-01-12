OPORTUNIDADE

Senai abre 660 vagas para cursos gratuitos de Jovem Aprendiz na Bahia

Vagas são para 12 cidades baianas

Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:59

Senai oferece 660 vagas gratuitas em cursos para Jovem Aprendiz Crédito: Divulgação/Senai Bahia

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia (Senai-BA) abriu inscrições para o processo seletivo dos cursos de Aprendizagem Industrial Básica, com início previsto entre fevereiro e março de 2026. Ao todo, estão sendo ofertadas 660 vagas gratuitas, distribuídas em diferentes municípios do estado, voltadas principalmente para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Senai Bahia, entre os dias 12 e 30 de janeiro de 2026. Cada candidato pode se inscrever em apenas um curso, e a seleção seguirá a ordem cronológica de inscrição, desde que o interessado atenda aos critérios de idade, escolaridade e documentação exigidos no edital

As vagas estão distribuídas nos municípios de Salvador (unidades Dendezeiros e Cimatec), Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Mucuri/Itabatã e Senhor do Bonfim. Os cursos contemplam áreas como assistente de produção, assistente de logística, assistente em análise de dados, eletricista industrial, mecânico de manutenção de máquinas industriais, inspetor de análise da qualidade, entre outras, com aulas nos turnos matutino ou vespertino, de segunda a sexta-feira

De acordo com o edital, podem participar jovens, em geral, com idade entre 14 e 21 anos, variando conforme o curso. Para pessoas com deficiência, não há limite máximo de idade, conforme previsto em legislação específica. A escolaridade mínima exigida vai desde estar cursando o 9º ano do ensino fundamental até o ensino médio completo, dependendo da formação escolhida