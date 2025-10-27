Você pode ter pressão alta e não saber — veja sinais e como agir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 06:40
Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 1 em cada 4 adultos brasileiros tem hipertensão, e metade deles nem sabe que tem. Entre os diagnosticados, apenas 30% mantêm a pressão controlada de forma adequada.
Hipertensão arterial
“A hipertensão é chamada de ‘assassina silenciosa’ por um motivo: ela pode danificar órgãos vitais por anos sem dar sinais claros. Quando os sintomas aparecem, muitas vezes já há lesões importantes em coração, rins, olhos ou cérebro”, explica a médica Diana Serra.
A hipertensão ocorre quando a pressão que o sangue exerce contra as paredes das artérias permanece elevada de forma crônica. O ideal é que a pressão esteja abaixo de 120/80 mmHg.
- Pré-hipertensão: valores entre 121/81 e 139/89 mmHg — já é um alerta importante.
- Hipertensão estágio 1: entre 140/90 e 159/99 mmHg.
- Hipertensão estágio 2: acima de 160/100 mmHg.
Mesmo níveis discretamente elevados, quando persistentes, aumentam significativamente o risco de infarto, AVC, aneurismas, insuficiência renal e problemas de visão.
A maioria dos hipertensos não apresenta sintomas — daí o perigo. Em casos de pressão muito elevada, podem surgir:
- Dor de cabeça forte e repentina
- Zumbido nos ouvidos
- Visão turva
- Tontura
- Sangramento nasal espontâneo
- Falta de ar ou aperto no peito
Esses sinais, quando aparecem, indicam que a situação já pode estar grave e exige atendimento médico imediato.
- Alimentação rica em sal, ultraprocessados e embutidos
- Sedentarismo
- Excesso de peso
- Estresse crônico
- Histórico familiar de hipertensão
- Tabagismo e consumo abusivo de álcool
- Idade acima de 40 anos
Diana Serra,médica
Se alguém apresentar sintomas ou pressão muito elevada (ex.: acima de 180/110 mmHg):
- Sente a pessoa em local calmo e ventilado.
- Afrouxe roupas apertadas e mantenha a calma.
- Meça a pressão mais de uma vez, com intervalo de alguns minutos.
- Não ofereça remédios de terceiros. Use apenas os prescritos para o paciente.
- Não deixe a pessoa deitada completamente. A posição semi-sentada facilita a respiração.
- Acione a emergência — crises hipertensivas podem evoluir rapidamente para AVC ou infarto.
Interromper o uso de medicamentos porque “a pressão está boa” é um dos erros mais comuns.
“A pressão está controlada porque o tratamento está funcionando. Parar por conta própria é abrir a porta para complicações sérias”, alerta a médica.
✔️ Meça a pressão regularmente, mesmo sem sintomas.
✔️ Reduza o consumo de sal e ultraprocessados.
✔️ Pratique atividade física moderada, pelo menos 150 minutos por semana.
✔️ Mantenha o peso adequado.
✔️ Evite cigarro e modere o consumo de álcool.
✔️ Faça exames de rotina anualmente.
✔️ Siga corretamente as orientações e medicações prescritas.
Cuidar da pressão não é apenas tarefa individual. Adotar hábitos saudáveis em conjunto — como cozinhar com menos sal, caminhar juntos e medir a pressão periodicamente — fortalece o controle e transforma prevenção em estilo de vida.
A hipertensão arterial é silenciosa, mas seus efeitos não. Reconhecer sua importância, fazer o diagnóstico precoce e agir diariamente com prevenção são atitudes que salvam vidas — dentro de casa.
“Controlar a pressão é proteger o coração, o cérebro e o futuro da família inteira”, conclui a Dra. Diana Serra.
