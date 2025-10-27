SAÚDE

Você pode ter pressão alta e não saber — veja sinais e como agir

A hipertensão afeta 1 em cada 4 brasileiros e pode causar infarto ou AVC sem dar aviso. Saiba como identificar e prevenir

Estúdio Correio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 06:40

O ideal é que a pressão esteja abaixo de 120/80 mmHg Crédito: Freepik

Ela não dá febre, não coça e quase nunca avisa — mas pode estar dentro da sua casa. A hipertensão arterial, a popular “pressão alta”, é uma das doenças mais comuns e perigosas do Brasil. Silenciosa, ela pode causar infarto, AVC e até morte súbita sem dar sinais por anos.



Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 1 em cada 4 adultos brasileiros tem hipertensão, e metade deles nem sabe que tem. Entre os diagnosticados, apenas 30% mantêm a pressão controlada de forma adequada.

Hipertensão arterial 1 de 10

“A hipertensão é chamada de ‘assassina silenciosa’ por um motivo: ela pode danificar órgãos vitais por anos sem dar sinais claros. Quando os sintomas aparecem, muitas vezes já há lesões importantes em coração, rins, olhos ou cérebro”, explica a médica Diana Serra.

O que é hipertensão arterial?

A hipertensão ocorre quando a pressão que o sangue exerce contra as paredes das artérias permanece elevada de forma crônica. O ideal é que a pressão esteja abaixo de 120/80 mmHg.

- Pré-hipertensão: valores entre 121/81 e 139/89 mmHg — já é um alerta importante.

- Hipertensão estágio 1: entre 140/90 e 159/99 mmHg.

- Hipertensão estágio 2: acima de 160/100 mmHg.

Mesmo níveis discretamente elevados, quando persistentes, aumentam significativamente o risco de infarto, AVC, aneurismas, insuficiência renal e problemas de visão.

Sinais de alerta (quando existem)

A maioria dos hipertensos não apresenta sintomas — daí o perigo. Em casos de pressão muito elevada, podem surgir:

- Dor de cabeça forte e repentina

- Zumbido nos ouvidos

- Visão turva

- Tontura

- Sangramento nasal espontâneo

- Falta de ar ou aperto no peito

Esses sinais, quando aparecem, indicam que a situação já pode estar grave e exige atendimento médico imediato.

Fatores de risco que vivem dentro de casa

- Alimentação rica em sal, ultraprocessados e embutidos

- Sedentarismo

- Excesso de peso

- Estresse crônico

- Histórico familiar de hipertensão

- Tabagismo e consumo abusivo de álcool

- Idade acima de 40 anos

A pressão alta não escolhe classe social. Ela está nas casas simples e nas mais sofisticadas. O que muda é o grau de atenção e prevenção Diana Serra, médica

O que fazer diante de uma crise hipertensiva

Se alguém apresentar sintomas ou pressão muito elevada (ex.: acima de 180/110 mmHg):

- Sente a pessoa em local calmo e ventilado.

- Afrouxe roupas apertadas e mantenha a calma.

- Meça a pressão mais de uma vez, com intervalo de alguns minutos.

- Não ofereça remédios de terceiros. Use apenas os prescritos para o paciente.

- Não deixe a pessoa deitada completamente. A posição semi-sentada facilita a respiração.

- Acione a emergência — crises hipertensivas podem evoluir rapidamente para AVC ou infarto.

“Pressão alta não dá férias”

Interromper o uso de medicamentos porque “a pressão está boa” é um dos erros mais comuns.

“A pressão está controlada porque o tratamento está funcionando. Parar por conta própria é abrir a porta para complicações sérias”, alerta a médica.

Checklist de Prevenção Familiar

✔️ Meça a pressão regularmente, mesmo sem sintomas.

✔️ Reduza o consumo de sal e ultraprocessados.

✔️ Pratique atividade física moderada, pelo menos 150 minutos por semana.

✔️ Mantenha o peso adequado.

✔️ Evite cigarro e modere o consumo de álcool.

✔️ Faça exames de rotina anualmente.

✔️ Siga corretamente as orientações e medicações prescritas.

Saúde cardiovascular é responsabilidade da família

Cuidar da pressão não é apenas tarefa individual. Adotar hábitos saudáveis em conjunto — como cozinhar com menos sal, caminhar juntos e medir a pressão periodicamente — fortalece o controle e transforma prevenção em estilo de vida.

Contatos de emergência

Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888

Associe-se à Vitalmed: 2202-8686

SAMU: 192

Corpo de Bombeiros: 193

Controle a pressão, proteja o coração

A hipertensão arterial é silenciosa, mas seus efeitos não. Reconhecer sua importância, fazer o diagnóstico precoce e agir diariamente com prevenção são atitudes que salvam vidas — dentro de casa.

“Controlar a pressão é proteger o coração, o cérebro e o futuro da família inteira”, conclui a Dra. Diana Serra.