Alto padrão: nova escola de administração em Salvador custa R$ 6 mil e terá bolsas de até 100%

Inscrições já estão abertas

Esther Morais

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:19

Escola ficará no segundo andar do Palacete Tira-Chapéu Crédito: Lucas Assis

Salvador vai ganhar um novo curso superior de Administração de alto padrão em fevereiro de 2026. A Lumino - New Business School, localizada dentro do Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico, terá 50 vagas por semestre e mensalidade de R$ 6 mil - com possibilidade de bolsas de até 100%.

O diretor-geral do projeto é uma figura conhecida: Guilherme Bellintani - presidente do Esporte Clube Bahia (2018- 2023) e Secretário de Educação de Salvador (2014-2015). Ele explica que a iniciativa contará com um sistema de bolsas que faz com que o valor da mensalidade se ajuste ao perfil econômico de cada família.

“Não adiantava trazer faculdade de alto nível e cara para a cidade, sendo que 90% [da população] não poderia estudar. Então a gente traz um modelo americano e europeu de bolsa que ajusta o preço da mensalidade conforme o histórico econômico do estudante. Então alguns podem receber 20%, 50% ou até 100% de bolsa, por exemplo”, detalha. O investimento será de R$6 milhões em bolsas de estudo.

Para ele, o diferencial do curso está no método de ensino, que tem por base as escolas estrangeiras. Há três pilares: um científico-disciplinar, que é a parte técnica, um pilar prático, com estudo de casos reais, e o de tecnologia e inovação. Isso porque o método foi desenhado para desenvolver três dimensões essenciais: “Saber”, com conhecimento teórico profundo solidificado através da fundamentação científica; “Saber-fazer”, com a aplicação prática das habilidades, com o aluno solucionando problemas e executando projetos; e o “Saber-agir”, que estimula a capacidade de liderar, inovar e gerar impacto.

“Em cada componente da nossa formação, a fundamentação teórica robusta é inseparável da experiência de colocar o conhecimento em ação. Não separamos o ‘saber’ do ‘fazer’, eles são intrinsecamente conectados, desenvolvendo o pensamento crítico, a capacidade analítica e a habilidade de transformar dados em soluções reais”, afirma Bellintani.

Como será o curso?

O curso de graduação em Administração tem carga horária total de 3600 horas, estruturado em quatro anos, sendo metade em período integral e a outra metade em período parcial.

Os dois primeiros anos são uma imersão intensiva em período integral, com carga semanal de 28 horas, distribuídas entre cinco turnos matutinos e quatro vespertinos, garantindo integração entre teoria e prática. A partir do terceiro ano, o curso passa a período parcial, permitindo personalização e integração ativa com o mercado.

A etapa final, no quarto ano, consolida as aspirações profissionais e o aprendizado aplicado, quando o estudante escolhe entre seguir o último ano na Lumino ou realizar um intercâmbio em uma instituição conveniada no Brasil ou no exterior.

Sobre o processo seletivo

O processo seletivo acontece em três etapas. As inscrições para participar já estão abertas. A primeira fase traz uma imersão e provas escritas no dia 07 de dezembro (domingo). A imersão acontece entre 08h e 10h, de participação obrigatória e consiste em uma atividade formativa e de integração com estudo de caso na área de negócios, estimulando habilidades de análise, colaboração e protagonismo.

As provas escritas vêm na sequência, entre 10h30 e 13h30, aplicada apenas para os candidatos que participaram integralmente da imersão e constitui-se por três provas objetivas e uma prova de redação, com linguagens e suas tecnologias, ciências humanas, matemática, e redação dissertativa-argumentativa. As inscrições acontecem através do link.

A segunda etapa trata-se de uma entrevista com os candidatos convocados de acordo com a pontuação da primeira etapa. Já a final é destinada aos candidatos a bolsas parciais e integrais, com a apresentação da documentação socioeconômica.

Quem faz parte do projeto?

Além de Bellintani, o time de lideranças conta com a empresária e CEO do Grupo Aratu Ana Coelho, fundadora do Scream Festival, a doutora em Educação e acionista e CEO da KFW Educ S.A, Ana Carolina Mascarenhas, o empresário, fundador e sócio da Editora JusPODIVM, fundador e presidente da Mantenedora da Faculdade Baiana de Direito e presidente do Conselho e sócio do Instituto da Construção, Francisco Sales; o livre-docente na USP, pós-Doutor na Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor associado da Universidade Federal da Bahia e diretor geral e professor da Faculdade Baiana de Direito, Fredie Didier Jr; e o advogado na área empresarial, sócio do Pessoa e Pessoa Advogados, mestre e doutor pela PUC/SP e pós doutorando pela Universidade de Lisboa, Valton Pessoa.