NOVEMBRO AZUL

Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais

Interessados devem fazer agendamento prévio online

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:41

Novembro Azul: Governo do Estado oferta mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) oferece 17.165 vagas para consultas e exames, em Salvador, dentro da programação do Novembro Azul, mês de conscientização sobre os cuidados abrangentes com a saúde da população masculina. As ações realizadas contemplam homens cis, mulheres trans e pessoas não-binárias a partir dos 40 anos.

Para ter acesso aos serviços, os interessados devem fazer agendamento prévio online, por meio do site. Os atendimentos acontecerão ao longo do mês no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Centro Estadual de Oncologia (Cican) e nas policlínicas de Narandiba e Escada.

No sábado (8), o HGRS vai oferecer 2 mil vagas, sendo mil para consultas médicas e outras mil para exames de PSA. Serão ofertadas ainda 40 vagas de urologia para atender a população trans. Também no sábado (8), o Cican disponibilizará 100 consultas com urologista oncológico, sendo obrigatória apresentação de guia de encaminhamento para o atendimento.

Ao longo do mês de novembro, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, o Cican também irá oferecer 165 exames de PSA, sendo 15 vagas por dia. No Hospital Geral Roberto Santos e no Centro Estadual de Oncologia, o atendimento acontecerá das 7h às 13h na unidade.

Nas duas policlínicas de Salvador, as ações do Governo do Estado contemplam ainda 11.200 vagas para exames de ultrassonografia, 4.800 para eletrocardiograma e 1.680 para consulta com urologista. Os atendimentos serão realizados aos sábados e domingos deste mês, a partir do dia 8 de novembro. A ultrassom de abdômen total requer jejum mínimo de sete horas.