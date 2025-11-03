SOL OU CHUVA

Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Próximos dias têm baixa chance de chuvas

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:27

Salvador terá semana com sol forte Crédito: Shutterstock

A primeira semana de novembro em Salvador deve ser marcada por predominância de tempo firme, com sol forte e pouca chance de chuva. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a capital baiana será influenciada pela presença de uma massa de ar quente e seca.

A tendência é de tempo estável, com aberturas de sol na maior parte do tempo. No entanto, a atuação de ventos úmidos vindos do oceano Atlântico poderá favorecer a ocorrência de chuvas pontuais ao longo dos dias.

As temperaturas ao longo da semana vão variar entre a mínima de 20°C e a máxima de 32°C. O calor será intenso, com os termômetros ultrapassando a marca dos 30°C todos os dias.

A maior probabilidade de chuva é na terça-feira (04), quando o índice de precipitação atinge 40%. Nos demais dias úteis, a chance é baixa, de 20%.

Chuva em Salvador 1 de 11

Confira previsão do tempo por dia:

Segunda (03): Sol com nuvens, 20% de chance de chuva, com temperatura variando entre 20°C e 31°C. O vento será forte, de 31 km/h.

Terça (04): Sol com muitas nuvens e maior probabilidade de precipitação (40%). As temperaturas ficam entre 21°C e 30°C, com ventos moderados de 26 km/h.

A partir de quarta-feira (05), o tempo se mantém predominantemente firme e ensolarado. A probabilidade de chuva cai para 20% de quarta a sexta-feira, com as máximas alcançando 32°C na quinta-feira (06/11).

O final de semana deve ser de sol forte e calor. Sábado (08) e domingo (09) têm a menor chance de chuva da semana, apenas 10%.

As temperaturas chegam a 32°C em ambos os dias, com a mínima de 21°C no sábado e 22°C no domingo.