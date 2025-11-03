Acesse sua conta
Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Próximos dias têm baixa chance de chuvas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:27

Salvador terá semana com sol forte
Salvador terá semana com sol forte Crédito: Shutterstock

A primeira semana de novembro em Salvador deve ser marcada por predominância de tempo firme, com sol forte e pouca chance de chuva. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a capital baiana será influenciada pela presença de uma massa de ar quente e seca.

A tendência é de tempo estável, com aberturas de sol na maior parte do tempo. No entanto, a atuação de ventos úmidos vindos do oceano Atlântico poderá favorecer a ocorrência de chuvas pontuais ao longo dos dias.

As temperaturas ao longo da semana vão variar entre a mínima de 20°C e a máxima de 32°C. O calor será intenso, com os termômetros ultrapassando a marca dos 30°C todos os dias.

A maior probabilidade de chuva é na terça-feira (04), quando o índice de precipitação atinge 40%. Nos demais dias úteis, a chance é baixa, de 20%.

Chuva em Salvador

Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Rajadas de vento no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Corredor desafiando a chuva na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banco virado no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banhista toma banho na praia da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Pescadores e surfistas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 11
Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO

Confira previsão do tempo por dia: 

Segunda (03): Sol com nuvens, 20% de chance de chuva, com temperatura variando entre 20°C e 31°C. O vento será forte, de 31 km/h.

Terça (04): Sol com muitas nuvens e maior probabilidade de precipitação (40%). As temperaturas ficam entre 21°C e 30°C, com ventos moderados de 26 km/h.

A partir de quarta-feira (05), o tempo se mantém predominantemente firme e ensolarado. A probabilidade de chuva cai para 20% de quarta a sexta-feira, com as máximas alcançando 32°C na quinta-feira (06/11).

O final de semana deve ser de sol forte e calor. Sábado (08) e domingo (09) têm a menor chance de chuva da semana, apenas 10%.

As temperaturas chegam a 32°C em ambos os dias, com a mínima de 21°C no sábado e 22°C no domingo.

A Codesal alerta que, mesmo com o predomínio do sol e do tempo seco, pancadas rápidas de chuva não estão descartadas, por conta da umidade trazida pelos ventos. Em caso de emergências ou ocorrências relacionadas ao clima, a orientação é acionar a Codesal pelo número 199.

