Torcedores do Bahia são flagrados 'surfando' em ônibus de Salvador; veja

Prefeitura afirma que suspeitos serão investigados

Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:05

Ônibus precisou ser retirado de circulação após ocorrido Crédito: Reprodução

Ao menos sete integrantes de uma torcida organizada do Esporte Clube Bahia foram flagrados "surfando" em um ônibus do transporte municipal. A cena foi registrada na região do Comércio, em Salvador, por volta das 15h30, no domingo (2). O Bahia jogou contra o RB Bragantino, na Arena Fonte Nova, e venceu por 2x1.

Em um vídeo, os integrantes aparecem em cima do ônibus em movimento, utilizando camisetas de uma torcida organizada. O coletivo fazia a linha 1651 (Base Naval X Lapa). De acordo com informações da Secretaria de Mobilidade (Semob), os homens também arrancaram os exaustores do ônibus.

A pasta alerta que a prática de "surfar" em cima do teto dos veículos coloca em risco a vida de quem realiza, dos demais passageiros e de outros condutores que trafegam pela via. O ônibus precisou ser retirado de circulação para reparos.

As imagens do sistema de videomonitoramento foram encaminhadas às autoridades policiais, para identificação e responsabilização dos envolvidos, segundo a Semob.

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador também repudiou o ocorrido. "Os rodoviários ficam totalmente expostos e coagidos, impedidos de parar o coletivo por medo de serem agredidos. É inadmissível que trabalhadores, que apenas cumprem seu dever, sejam colocados em situações como essa, sem qualquer tipo de proteção ou suporte", disse a entidade em uma publicação nas redes sociais.

Prisões

Também no domingo (2), mais de 100 integrantes da torcida organizada Bamor, ligada ao Esporte Clube Bahia, foram detidos antes da partida entre Bahia e Bragantino. Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos apreenderam artefatos explosivos e diversos rojões durante uma ação na Avenida Suburbana.

As equipes realizavam rondas na região quando foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma ocorrência de briga entre torcedores. No local, os militares confirmaram a situação. Com os suspeitos, foram encontrados três artefatos explosivos de fabricação caseira e vários rojões. No total, 54 adolescentes foram apreendidos e 72 homens foram detidos.

Integrantes da Bamor já estavam na mira da polícia baiana. Na semana passada, quatro membros foram presos durante a Operação Fair Play, realizada pela Polícia Civil em Salvador e no interior da Bahia. As prisões ocorreram nos bairros de Pero Vaz, Capelinha de São Caetano, Cosme de Farias e Vida Nova, em Lauro de Freitas.

Na sede da Bamor, no bairro de Nazaré, os policiais encontraram bombas caseiras, facas, pedaços de madeira, fogos de artifício, armas brancas, além de celulares, notebook, rádios comunicadores, maquinetas de cartão, cadernos de anotações e bebidas alcoólicas.