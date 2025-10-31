Acesse sua conta
Quatro integrantes de torcida organizada são presos durante operação em Salvador

Líder de torcida teve mandado de busca e apreensão cumprido

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 08:24

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador Crédito: Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Quatro integrantes de uma torcida organizada foram presos na manhã desta sexta-feira (31) durante a Operação Fair Play, realizada pela Polícia Civil em Salvador e no interior da Bahia. As prisões ocorreram nos bairros de Pero Vaz, Capelinha de São Caetano, Cosme de Farias e Vida Nova, em Lauro de Freitas.

Ao todo, mais de 15 mandados judiciais foram cumpridos, incluindo buscas e apreensões em Nazaré e Macaúbas, onde o presidente de uma torcida organizada também é alvo da ação.

Na sede de uma das torcidas, localizada no bairro de Nazaré, os policiais encontraram bombas caseiras, facas, pedaços de madeira, fogos de artifício, armas brancas, além de celulares, notebook, rádios comunicadores, maquinetas de cartão, cadernos de anotações e bebidas alcoólicas.

Segundo a Polícia Civil, as ações são resultado de uma investigação sobre o roubo ao diretor da torcida Pavilhão Independente, ligada ao Cruzeiro. O crime ocorreu nas imediações do Aeroporto Internacional de Salvador, quando cerca de dez homens, em quatro veículos, interceptaram e roubaram a vítima.

A operação contou com cerca de 100 policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), além de equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

