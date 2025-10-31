Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça diz que banca é 'contraditória' e permite que candidato reprovado em cotas tome posse

Candidato apresentou recurso contra decisão da banca de heteroidentificação

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:41

TJ-BA
TJ-BA Crédito: Fabio di Castro/Divulgação CNJ

Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) considerou a banca de heteroidentificação de um concurso para oficial de justiça 'contraditória' e determinou que um candidato reprovado tomasse posse. A decisão atende ao pedido feito pelo candidato, que não teve a autodeclaração como pardo reconhecida pelos avaliadores e entrou com recurso. Em setembro, o salário líquido do oficial de justiça foi de R$ 13 mil. 

Na decisão que determinou que Dante Mascarenhas de Cerqueira Menezes tomasse posse, o juiz concedeu tutela de urgência, levando em consideração que o candidato teria danos irreparáveis caso não fosse nomeado. A liminar é de abril deste ano e a sentença final do processo ainda não foi proferida. 

Dante Mascarenhas foi reprovado pela banca de heteroidentificação no concurso para oficial de justiça do Poder Judiciário da Bahia (edital nº 1/2023). Formada por avaliadores treinados, a banca tem o papel de confirmar - ou não - se as características físicas (fenótipo) de um candidato autodeclarado negro ou pardo correspondem à autodeclaração. 

Justiça diz que banca é 'contraditória' e permite que candidato reprovado em cotas tome posse

Candidato entrou com recurso após ser reprovado na banca de heteroidentificação por Reprodução
Banca nega recurso de candidato que se autodeclara pardo por Reprodução
Justiça considera banca 'contraditória' e determina posse de candidato por Reprodução
1 de 3
Candidato entrou com recurso após ser reprovado na banca de heteroidentificação por Reprodução

Após a reprovação, o candidato entrou com um recurso e foi novamente avaliado. Dos três pareceres da banca, dois foram contrários à declaração do candidato. O primeiro deles pontua que Dante Mascarenhas não teria características físicas para ser considerado negro. O segundo parecer afirma justamente o contrário: que o candidato tem fenótipo característico de pessoas negras. 

O desempate ficou para o terceiro parecer, que não aceitou o recurso do candidato. Na decisão, o avaliador pondera que mesmo que o candidato tenha defendido que possui pai pardo e bisavó preta, a ascendência não é suficiente para confirmar a autodeclaração. "Vale ressaltar que para ser considerado beneficiário de políticas afirmativas, não basta ter apenas ter uma cor de pele não branca [...] o que é determinante é o conjunto de traços fenotípicos que possibilitam o reconhecimento social de uma aparência negra", pontuou. 

Com a segunda reprovação, o candidato entrou com processo judicial e conseguiu tomar posse. Ao CORREIO, Dante Mascarenhas reafirmou sua identidade como homem pardo, questionou a decisão da banca de avaliadores e disse que já foi aprovado como cotista em concurso anterior. 

Leia mais

Imagem - Ufba exonera primeira professora que entrou com ação contra cotas em concurso

Ufba exonera primeira professora que entrou com ação contra cotas em concurso

Imagem - Professora aprovada por cotas na Ufba é readmitida após justiça cancelar contratação

Professora aprovada por cotas na Ufba é readmitida após justiça cancelar contratação

Imagem - Justiça obriga Ufba a matricular aluna de Medicina reprovada por cotas

Justiça obriga Ufba a matricular aluna de Medicina reprovada por cotas

"Todo ato administrativo precisa ser fundamentado e, nesse caso específico, não houve fundamentação. Não bastasse isso, o julgamento do meu recurso não foi unânime. Uma das bancas disse que eu era [pardo] e, a outra, que eu não era. Como é que a gente lida com critérios de fenótipos e há discordância entre as partes?", questiona. 

Assim como o próprio candidato, o juiz Ruy Eduardo Almeida Britto, que concedeu a liminar, também considerou a discordância entre os avaliadores. "Da análise dos autos, é possível perceber que as argumentações foram lacunosas e contraditórias, bem como que, foi ignorada ao candidato a opção de classificação como pessoa parda já que não se enquadraria nem como pessoa branca ou negra", diz a decisão, a qual a reportagem teve acesso.

"Imperioso ressaltar que as cotas raciais, destinam-se a indivíduos de cor negra ou parda e, portanto, na medida que, unanimemente, os avaliadores atestam que não se trataria de candidato branco ou negro, caberia a estes acolher o pleito do Impetrante sob a classificação de pardo, e, portanto destinatário das vagas das cotas", completa o magistrado na liminar.

A partir da decisão, o candidato tomou posse como oficial de justiça em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. "Eu juntei muitos documentos, laudos médicos, que têm, inclusive, análise antropométrica, confirmando a minha condição de pardo. Diferente disso, a banca foi contraditória e não argumentou nada", afirma Dante Mascarenhas. O oficial de justiça, agora, aguarda a sentença final do processo. 

Outro caso

Esta não é a primeira vez que o recurso apresentado contra a decisão de uma banca é decidido pela Justiça baiana. Há um ano, Bruno Gonçalves Cabral tomou posse no Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) como cotista. Após ser reprovado pela banca, ele solicitou uma liminar para assumir a vaga, mas o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça. Ele recorreu alegando ter tido um avô pardo, e apresentou um laudo médico que diz que ele tem a pele morena que bronzeia com facilidade, e conseguiu decisão favorável em segunda instância. 

Durante a cobertura do caso, o CORREIO detalhou como são compostas as bancas de heteroidentificação. Toda vez que há um concurso público federal no Brasil é necessário reservar parte das vagas para pessoas pretas, pardas ou indígenas. A ação afirmativa é uma iniciativa de reparação social, e o candidato que se autodeclara dessa forma precisa passar por uma comissão de heteroidentificação, responsável por avaliar se ele se enquadra no perfil.

As chamadas características fenotípicas são o conjunto de traços que definem a aparência de um indivíduo. Além do tom da pele, a textura do cabelo, o formato do nariz e da boca, e a cor dos olhos são levados em consideração. É observado se a aparência é aquela comum a sofrer discriminação por cor/raça ou etnia. O objetivo da banca é evitar fraudes, por isso, os examinadores são pessoas com algum tipo de letramento racial.

Mais recentes

Imagem - Três homens da mesma família são suspeitos de estuprar menina de 13 anos na Bahia

Três homens da mesma família são suspeitos de estuprar menina de 13 anos na Bahia
Imagem - Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana
Imagem - Mulher é presa por agredir e ameaçar a própria filha no sudoeste da Bahia

Mulher é presa por agredir e ameaçar a própria filha no sudoeste da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada